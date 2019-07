Carlos Tevez y una frase picante: "Hoy, ponerse la camiseta de Boca es un fuego"

Fuente: AFP - Crédito: GABRIEL BOUYS

Gustavo Alfaro no quedó nada conforme con la última gira de Boca por Estados Unidos y México. La incertidumbre se acrecienta por la proximidad del crucial choque ante Athletico Paranaense, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará el miércoles próximo en Brasil.

En medio de la exigencia de una nueva temporada para el equipo xeneize, con la reanudación del certamen internacional de clubes más importante de esta región, habló Carlos Tevez. "Hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego", dijo en el Show de Boca, y por esa razón otorgó méritos a quienes se quedaron después de haber perdido la final de la Libertadores ante River, en Madrid.

"Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil era borrarse". Y agregó: Después de que se fue Guillermo, ¿cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿Cuatro, cinco? Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores en este momento... antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamaran de Boca para jugar en Boca. Hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores. Hoy se escapan para jugar en Boca (sic). Hay muchos jugadores que los están llamando y dicen 'no, no voy' por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa... Y no, a mí damela".

El Apache siguió: "A mí en lo personal como hincha, primero como hincha, después como jugador, a mí damela, a mí damela siempre. Como digo, a mí me dan ganas de, ahora como te estoy diciendo esto, y bueno a mí dame la pelota y vamos a jugar. ¿Me entendés? Entonces eso es lo más importante y lo que a mí hoy me hace feliz, lo que me hace querer seguir. Es decir: hay muchos jugadores que los están llamando y dicen 'no, no voy' por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa..."

El ídolo xeneize finalizó: "Estoy hablando en general, de cómo han cambiado todas las cosas. Primero soy hincha y después jugador, y sé lo que siente la gente de Boca y en este momento es muy importante no borrarse".