Tevez muestra la camiseta que Maradona usó en el 3-0 contra River el 12 de abril de 1981. Diego se la había regalado junto con otra, que vistió en su regreso al club en 1995, contra Colón de Santa Fe. Fuente: Reuters - Crédito: Silvio Avila

Al final, no hubo polémica. Carlos Tevez contó que la camiseta que usó para homenajear a Diego Maradona luego de marcar el gol en Porto Alegre frente a Inter (1-0) se la regaló el propio excapitán argentino, fallecido el miércoles de la semana pasada. En diálogo con TyC Sports, agregó que el Diez le dio dos casacas, y que ambas estaban enmarcadas, por lo que tuvo que desarmarlas para incluirlas en el equipaje que se llevó a Brasil. Al final, para el partido se decidió por la del '81, que Diego usó en el recordado 3-0 contra River por el campeonato Metropolitano de aquel año. La otra era marca Olan, y fue la que Maradona vistió en su regreso a Boca contra Colón de Santa Fe, el 7 de octubre de 1995.

"Es la mejor camiseta que usé en mi vida, no podés jugar mal con esa camiseta. Algo tiene, vos te la ponés y tenés una energía diferente", dijo el Apache en relación a la casaca que tenía debajo de la oficial, y que mostró luego de definir (de zurda, como Maradona) frente a Inter y señalar el único gol de la victoria xeneize. "Es una camiseta muy especial, la sensación que hoy tuve nunca la sentí", agregó el Apache.

Tevez acaba de convertir su gol frente a Internacional de Porto Alegre y la camiseta oficial de Boca dio paso a otra, con el número 10, que le regaló Diego Armando Maradona. Para él fue el homenaje en el Beira Río, donde Boca ganó 1-0. Crédito: Silvio Avila

Tevez admitió que debió desmontar los cuadros en los que tenía las camisetas: "Tenía las dos que me regaló. Cuando me puse la camiseta del '81 salí tranquilo, porque sabía que un gol iba a meter. Es Dios para nosotros, él es de otro planeta". Y sobre la muerte del ídolo, el Apache contestó: "Es una sensación de tristeza y alegría difícil de explicar. A veces uno no sabe de dónde saca las fuerzas para representarlo bien".

La camiseta retro que usó Maradona y Tevez mostró en el Beira Río para homenajearlo fue vestida por los jugadores de Boca desde el comienzo del torneo Metropolitano de 1981, en el que Boca se consagró campeón. Fue la elegida hasta promediar el torneo, cuando al modelo original se le sumaron las cuatro estrellas con las iniciales del club (CABJ) a la altura del corazón.

El gol de Tevez y su emotivo homenaje

El Apache, emocionado, contó que le pidió varias veces a Maradona que le regalara la camiseta del 81, de enorme valor afectivo, porque además Diego la había usado en un superclásico. "Se lo quiero dedicar a la familia Maradona, me siento uno de ellos", recalcó el capitán xeneize, figura en el triunfo en Brasil.

