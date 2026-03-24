Carlos Tevez creó una academia pero no es de fútbol: el volantazo del Apache en un deporte que es furor en la Argentina

Carlos Tevez, actual entrenador de Talleres de Córdoba, anunció la apertura de un club de pádel. Ubicado en la localidad bonaerense de Bella Vista, el exjugador de Manchester United, selección argentina, entre otros, abrió su primer complejo llamado “Apache 32 pádel″ ubicado en la intersección de Pedro Pardo y avenida León Gallardo. Su apertura oficial al público será el próximo lunes 30 de marzo.

"Esto recién empieza", anunció en marzo el Apache en las redes y hoy finalmente mostró la inauguración con su familia

Justamente desde principios de mes, las redes sociales de Apache 32 pádel estuvieron activas para promocionar este nuevo proyecto del ahora DT, quien comenzó a vincularse con otros deportes para transmitir sus conocimientos. “Ya queda poco”, anunció Tevez, el pasado 11 de marzo, sobre los grandes avances de este proyecto que promete seguir creciendo con la apertura de otras academias.

Carlos Tévez anunció la apertura de "Apache 32 pádel"

El inicio de este proyecto se dio en alianza con la marca Bullpadel Argentina, quien será el proveedor oficial de paletas que tendrán el número 32 en su frente.

Tévez y el número 32 que lo acompañó en su carrera deportiva

El complejo de Carlos Tevez cuenta con varias canchas indoor y servicios integrales que le dan forma a este auspicioso comienzo. Al no estar empapado en cuestiones referidas al padél, el entrenador de Talleres de Córdoba trabajará en conjunto con un equipo que le brindará las referencias necesarias para crecer en este rubro en plena expansión.

La alianza de Carlos Tévez y Bullpadel Argentina, una reconocida marca de paletas

Acompañado por su esposa Vanesa Mansilla y sus tres hijos Florencia, Katia y Lito, el Apache, junto a su familia, cortaron el listón para dar comienzo a una nueva etapa de su vida, donde no solo apuntará al esparcimiento y la recreación, sino que también le dará lugar a chicos y adolescentes que quieran hacer sus primeras armas en esta academia.

Tévez y su familia inauguraron el club de pádel ubicado en Bella Vista

De esta manera, Tevez se sumó a un movimiento de exfutbolistas que comenzaron a dar sus primeros pasos en el pádel. Uno de los que dio un paso agigantado en la materia fue Ezequiel Garay, también exjugador de la selección argentina, que armó un enorme complejo de canchas en España.

Garay, quien compartió plantel con Messi y Cristiano Ronaldo, inauguró, en febrero de 2025, el club PadelG24, el cual cuenta con 8000 metros cuadrados, tiene 17 canchas profesionales indoor, una terraza gigante con restaurante, una sala de conferencia de prensa con lugar para 100 personas sentadas, vestuarios, gimnasio y hasta un hotel de 11 habitaciones para aquellos turistas que arriban al lugar y no tienen un hospedaje.

Ezequiel Garay y su nuevo proyecto: un club de pádel en Madrid

El defensor utilizó el número “24″ que lo acompañó en sus primeros pasos en Newell’s, Racing de Santander, Zenit y Valencia como un sello distintivo. De esta forma, creó una cierta identidad para un club que revolucionó la ciudad de Madrid y contó en la inauguración con muchísimos invitados, entre ellos, Tamara Gorro, su expareja, quien estuvo presente para acompañarlo en esta nueva etapa de su vida.

De izquierda a derecha: Antonio Arenas, Ezequiel Garay, Maribel Nadal, Carlos Pozzoni, Franco Stupaczuk y Juan Lebrón, en PadelG24 @ezequielgaray24

“Hoy comienza un sueño hecho realidad. Después de cuatro años de trabajo, dedicación y pasión, PadelG24 abre sus puertas. Un club diseñado para elevar la experiencia del pádel, con instalaciones de alto nivel y un ambiente pensado para los verdaderos amantes de este deporte”, relató Garay en su cuenta de Instagram