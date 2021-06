Carrera de conos: la curiosa entrada de calor de Macedonia del Norte en la Eurocopa antes de jugar con Ucrania

Quizás hasta Marcelo Bielsa -a la distancia- se haya sorprendido cuando vio a Ezdzhan Alioski, uno de sus futbolistas de Leeds, intentar salir ganador de una carrera de conos en la previa al partido que Macedonia del Norte disputó este jueves con Ucrania, por el Grupo C de la Eurocopa. También Andriy Yarmolenko, delantero de Ucrania, que tras el partido reconoció esta charla con sus compañeros de vestuario: “Es la Eurocopa, aquí no hay equipo débil. En el descanso nos avisamos entre nosotros, nos dijimos que ellos no tenían nada que perder”, confesó a modo de ver lo que sucedía en el campo de juego y que la obligación la tenía el equipo de Andriy Shevchenko.

En Bucarest, los goles del capitán Andriy Yarmolenko (29), y de Roman Yaremchuk (34), le dieron el triunfo a los ucranianos por 2-1, a pesar de la reducción de la diferencia por Alioski en el rebote de un penal (57). Pero la nota de la jornada la dio el seleccionado de Macedonia haciendo los trabajos pre-competitivos.

Al ritmo de Telematch, un programa de televisión de entretenimiento alemán, los jugadores entraban en carreras en espacios reducidos de a grupos, con conos gigantes y llevando pelotas dentro de los conos; el objetivo era llegar a la siguiente varilla sin que se caiga el balón; en otro momento del ejercicio, debían trabajar en duplas e intercambiar las pelotas que llevaban en sus conos. Telematch fue producido por la empresa Transtel entre 1970 y 1979, tuvo un total de 43 episodios, y fue doblado a varios idiomas, entre ellos el inglés, español, francés y árabe.

Igor Angelovski -de 45 años- contemporáneo como joven de las ediciones que recorrieron el mundo en la década del 80, quizás puso en práctica algunas de las técnicas visualizadas en aquellos juegos. Es que lo que se vio en la entrada en calor de Macedonia tranquilamente pudo haber sido uno de los desafíos que ofrecía el programa.

A medida que avanzaba el dril, los futbolistas dirigidos por el entrenador Igor Angelovski lo iban complejizando más, y hasta metían en el medio jueguitos con la cabeza de las propias pelotas que llevaban cada uno. El pase con la cabeza activaba a que otro compañero de la fila saliera para hacer su ronda. Claro, que al final hubo un grupo ganador. Y llegaron los aplausos.

El seleccionado de Macedonia del Norte formado para la foto antes de jugar con Ucrania MIHAI BARBU - POOL

Durante el partido Macedonia le ofreció batalla a Ucrania, pero al final no pudo evitar la derrota. “Macedonia tiene carácter. Pero creo que el equipo hoy jugó bien en ataque, fue bonito de ver”, afirmó Shevchenko, el DT rival que luego del partido destacó el nivel de su adversario, pero se fue más conforme con lo hecho por sus futbolistas.

Los jugadores de Macedonia se fueron frustrados por la derrota, pero se llevaron el reconocimiento de sus hinchas, presentes en el estadio y viviendo a pleno su primera presencia en una gran competición.

