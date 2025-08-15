LA NACION

Central Córdoba venció por 1-0 a Lanús como local en la Copa Sudamericana

Los detalles de todas las incidencias del partido

Central Córdoba venció por 1-0 a Lanús como local, en un partido de la jornada 10 de la Copa Sudamericana. El gol fue marcado por Gastón Verón, a los 58 minutos.

En la próxima fecha, Central Córdoba se medirá con Lanús, mientras que Lanús tendrá como rival a Central Córdoba.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

