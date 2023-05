Barracas Central vs. San Lorenzo, por la Liga Profesional Argentina: el Ciclón, entre la derrota que duele y el duelo de los Insua, donde el hijo le ganó al padre

Una derrota que duele para San Lorenzo. Porque en el fondo sabe que desaprovechó una situación clara en sus aspiraciones a ganar el campeonato. Pero además, la caída dejó en evidencia un factor con el que ya comenzó a lidiar: el estado físico de sus jugadores atravesando este momento de la temporada con la triple competencia. En el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional Barracas Central le ganó al Ciclón por 1 a 0. Alexis Domínguez fue el autor del único tanto del partido para los dirigidos por Sergio Rondina, que hasta utilizaron algunos artilugios del Cuervo para quedarse con los tres puntos.

Se jugaban 12 minutos de la primera etapa cuando el local salió con un gran contraataque por la izquierda. Quien lo lideró fue el volante por izquierda Brian Calderara, la figura del partido, que llegó hasta el fondo y metió un centro al área para que Domínguez, un exfutbolista de la reserva de San Lorenzo, establezca de cabeza el único gol del partido. De un córner a favor del Ciclón llegó el contraataque y... el 0-1 del visitante.

Domínguez festeja el único gol del partido para Barracas Central que le ganó a San Lorenzo Luciano Gonzalez

A partir de ahí, el local tuvo la virtud de plantarse con personalidad y San Lorenzo vivió una primera parte muy incómodo sin encontrar circuito de juego a través de sus cuatro volantes y con la poca presencia de sus atacantes que no podían ganarle a los defensores del Guapo. Sobre lo hecho en esta parte del encuentro, el DT dijo: “Estábamos con una marcha menos de lo normal”.

En el segundo tiempo, Insua probó con variantes ofensivas para poder revertir el resultado y lo hizo con jugadores que por lo general forman parte del 11 inicial. Fue Nahuel Barrios el futbolista que tomó la responsabilidad de hacer jugar a su equipo y de llevar a cabo lo que no pudo hacer en los primeros 45 minutos.

El Cuervo lo buscó con ganas y casi sin juego, pero en ningún momento lo hizo con el ímpetu de otros partidos y el entrenador recalcó esto en conferencia de prensa: “Fue un partido cerrado, no tuvimos la claridad para poder generar jugadas de riesgo, fue de ida y vuelta, peleado en mitad. No tuvimos claridad para poder levantar el resultado una vez que estuvimos abajo”.

Y fue Barracas quien aplicó un recurso que muchas veces fue utilizado por San Lorenzo durante este último tiempo: plantarse en el fondo defendiendo esa mínima ventaja con mucha gente y con suficiente intensidad. Y lo logró. Con la victoria, son seis los partidos en los que Barracas no pierde y confirma su levantada en esa lucha por no descender. “Barracas es un buen equipo que sabe jugar de local, no pudimos generar desequilibrio en el uno contra uno”, expresó el DT del equipo de Boedo.

Lo mejor del partido

Pero San Lorenzo siente esta caída, la tercera en el campeonato donde hacía nueve que no conocía la derrota. En primer lugar porque sabe que desaprovechó la oportunidad de acercarse a dos puntos de River. Si el Millonario le gana a Vélez este lunes como visitante, le sacará ocho puntos al Ciclón, aunque con 27 unidades en juego hasta el final de la Liga.

Pero el otro punto mucho más importante es cómo le pasa factura el estado físico de los jugadores de San Lorenzo. El Ciclón venía de caer en la semana ante Fortaleza por 3 a 2, en un partido muy largo, repleto de intensidad y con clima muy caluroso. Tras el empate ante Talleres el pasado 16 de abril, el entrenador había advertido sobre este factor: “Nosotros nos preparamos muy bien para la triple competencia, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Hicimos una pretemporada de altísima intensidad y larga, pero es lógico que cuando arranca el campeonato y te enfrentás a equipos que solo tienen un torneo hay una ventaja física”.

La frustración de los futbolistas de San Lorenzo Luciano González - FotoBAIRES

Desde ese 0 a 0 en Córdoba San Lorenzo disputó 10 partidos, tres de ellos por la copa y los siete restantes por la Liga Profesional y de ellos obtuvo cuatro empates, tres victorias y tres derrotas. Además, en el medio, con la recuperación de las lesiones de algunos futbolistas en un plantel no tan largo con el que cuenta Rubén Insua.

El dato color de la jornada fue que el hijo (Rodrigo) le ganó el duelo al padre (Rubén). El lateral izquierdo de Barracas Central incluso llegó a hacer un gol en el segundo tiempo, pero la jugada fue bien invalidada porque el balón había salido antes de recibir el centro. En este duelo especial para la familia Insua, antes del comienzo del partido se abrazaron, se sacaron fotos y además hubo hasta un llamado de atención por parte de Rubén: “Tranquilo, portate bien”, dijo el entrenador del Cuervo entre risas.

PADRE, HIJO... Y FÚTBOL: el saludo entre los Insúa en la previa de Barracas vs. San Lorenzo. pic.twitter.com/ZixPVfNv8f — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2023

El entrenador del Cuervo sabe que no será fácil encarar lo que resta del año con Liga Profesional, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Su desafío será seguir peleando todos los frentes, pero otro gran reto será saber administrar el físico de sus jugadores para poder continuar por este camino.