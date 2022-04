Champions League: Atlético de Madrid creó una obra perfecta del fútbol defensivo, hasta que un pase genial acabó todo y ganó Manchester City, el mejor del mundo

La historia del fútbol es antigua. Se suele encasillar a los audaces, a los ofensivos, como los buenos de la película. La gambeta, la inspiración, la sorpresa. La dinámica de lo impensado. Brasil del ‘70, Holanda del ‘74, el Barcelona de Guardiola. Hay ejemplos en todo el mundo. La estética, por sobre todas las cosas, con el objetivo que tienen todos. Ganar, ganar, ganar.

Del mismo modo, la defensa -digna, respetada, imprescindible en todos los deportes-, es despreciada por la mayoría en el mundo del fútbol. Más allá de los líricos, que representan un grupo reducido: siempre es mejor el ataque sobre la defensa. El catenaccio, aún hoy, es despreciado. Es una mala palabra. La Argentina tiene dos campeones del mundo, con los dos estilos históricos: César Menotti y Carlos Bilardo. Y cuando estuvo a un paso de consagrarse otra vez, fue en tiempos de Alejandro Sabella, el profesor que se inclinaba, además de la docencia, por el pragmatismo, por el pizarrón.

Kevin De Bruyne, el autor del gol, de espaldas; Foden, el del pase genial, de frente Dave Thompson - AP

Diego Simeone está en el mismo lado del mostrador. Lo único que le interesa es ganar (como casi todos, pero el Cholo lo expresa con una vehemencia exagerada, desafiante), el cómo es motivo de otro análisis. La derrota por 1 a 0 ante Manchester City, el mejor equipo del mundo, una obra (casi) perfecta de Pep Guardiola, por los cuartos de final de la Champions League, en Inglaterra, representa un análisis superador. Era una obra maestra del fútbol defensivo, un canto de sirenas de la retaguardia, un plan perfecto. Hasta que ocurrió un imprevisto, una genialidad. Y se acabó todo.

El golazo

Una defensa integrada por cinco elementos (Vrsaljko, Savic, Felipe, Reinildo y Lodi). Tres volantes de marca, de contención; un par de ellos (Llorente y Kondogbia) con pasado esporádico como defensores. Griezmann, de delantero disfrazado (casi nadie se dio cuenta, fue un entusiasta como el primer defensor) y João Félix, un ligerito. No hubo un solo tiro al arco efectivo durante el primer capítulo. Ni uno solo: ni el más audaz del planeta, con De Bruyne, Gündogan, Mahrez, Bernardo Silva, Sterling..., ni el que tomó la mitad de la cancha como un objetivo imperturbable.

El resumen

Decía Pep, antes del partido de fútbol, convertido en una pieza de ajedrez: “Todos buscamos una forma de ganar. Si él lo consigue, la suya será la correcta, y si lo logro yo, yo habré acertado. No sé qué es eso de jugar feo. No juzgo a los oponentes. No nos hemos enfrentado mucho porque no estamos en el mismo país. Algunas personas tienen algunas concepciones incorrectas de cómo juega el Atlético de Madrid, es más ofensivo de lo que dice la gente. Son muy ofensivos, les gusta estar seguros, no corren riesgos. Ellos saben el movimiento del equipo. Depende de donde está la pelota, son muy buenos interpretando cada momento del partido”.

El cambio que lo "cambió" todo: Pep Guardiola dispone el ingreso de Phil Foden OLI SCARFF - AFP

Habrá sido una declaración cordial, respetuosa: está visto que es imposible el elogio desmedido a la propuesta conservadora. No cae bien en la opinión pública. El primer tiro al arco (real) fue del Aleti: una suerte de centro de Llorente, que capturó Ederson. Desgastado, con las medias bajas, Simeone precisó el cambio de aire. El Aleti jugaba con la lengua afuera, cuando dispuso de los ingresos de De Paul (regular para arriba) y Angelito Correa (regular para abajo).

Inmediatamente, Guardiola se inclinó por Foden en lugar de Mahrez. Zurdo picante, de 21 años, creó una fantasía (una fantasía en una obra de atacantes frustrados y defensores valientes) y acabó todo. Una sutileza que pasó entre las piernas de Reinildo y encontró el pase al vacío de De Bruyne. Sin tocar la pelota, solo miró cómo avanzó unos metros y lanzó el remate imposible para Oblak.

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (derecha), y el técnico español del Manchester City, Pep Guardiola, se abrazan antes de comenzar el partido OLI SCARFF - AFP

El lamento de Simeone se sintió hasta en la cancha de Racing. Sin embargo, no fue tan grave: perder por la mínima diferencia contra el gigante de los millones, las figuras y el entrenador reconocido en el mundo (que también se inclina por la pelota parada, que no desprecia el laboratorio ni la rigurosidad en la marca) es un resultado abierto. En su casa, debe cambiar de formato: no le queda otra alternativa.

Angel Correa fue amonestado (al igual que De Paul); aquí, en el tumulto, con Jack Grealish OLI SCARFF - AFP

Detrás de los vestuarios, el técnico argentino abrió el paraguas. “Siempre hay que plantear algo mejor. Es un partido largo, dividido en dos partes, aquí y en casa. A ellos les da igual, juegan igual. Posiblemente son el mejor equipo del mundo. Pero con humildad competiremos. ¿Hasta donde? Hasta donde nos dé”, fue su reflexión. En la otra frontera, el catalán ofreció un repertorio de satisfacción medida. “Ha sido un partido muy disputado, muy difícil porque son unos maestros defendiendo todos juntos atrás. Con un 1-0 va a ser difícil en la vuelta, pero vamos a ir a ganar el partido”, advirtió.

Campera negra, camisa, pantalón y corbata del mismo tono, Simeone vivió el partido como siempre. Apasionado, un poco desbordado, siempre convencido de que el orden y la defensa representan los mejores caminos hacia el éxito. Es el campeón español, lo que no es poco. El Aleti nunca ganó la Champions: el City, tampoco. Es la cuenta pendiente de Pep, que se apagó en Europa al salir de Barcelona.

El gol de Kevin De Bruyne, el que puede definir la serie OLI SCARFF - AFP

El Cholo representa una bandera, Guardiola es el actor principal de la otra escuela, la que seduce a casi todos. 70 por ciento de posesión, 15 remates contra casi ninguno del Aleti (porque aquél fue un centro disfrazado, que acabó en las manos del brasileño). Ni un solo córner...

Ganó Pep, lo único que importa. Al menos, para Simeone.