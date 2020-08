Messi define y es gol. Pero no: el árbitro lo anuló por indicación del VAR Fuente: Reuters

Barcelona recibe a Napoli en el Camp Nou buscando los cuartos de final de la Champions (igualaron 1-1 en la ida), mientras que Bayern tiene un partido que parece un trámite contra Chelsea, gracias al 3-0 en Londres. Aquí, las perlitas y lo mejor de ambos encuentros, vitales para el futuro del principal torneo de Europa.

Arthur quiso ver a sus compañeros, pero...no pudo entrar al estadio

El mediocampista brasileño Arthur Melo quiso acompañar al equipo desde la tribuna, pero ni siquiera pudo ingresar al estadio. El futbolista, en conflicto con el Barcelona luego de negarse a volver a los entrenamientos el 27 de julio tras seis días de descanso, fue ayer a la Ciudad Deportiva a hacerse un hisopado luego de regresar de Brasil, pero como todavía no tiene el resultado, el protocolo de la UEFA es estricto: sin certificado no se puede estar ni siquiera en la tribuna. "Arthur no vino cuando debía hacerlo, no pasó el PCR con el club de UEFA, está fuera de la lista de personas que podían estar en el estadio y por eso no está aquí. Ya veremos qué pasa, pero lo que cuenta es el partido de hoy y después ya se hablará", explicó el ex futbolista Guillermo Amor, actual director de relaciones institucionales de Barcelona, en declaraciones a la TV española.

El brasileño Arthur, en conflicto con Barcelona, y próximo a partir a la Juventus en un intercambio por Miralem Pjanic, quiso ver a sus compañeros en el partido con Napoli, pero no lo dejaron entrar al Camp Nou porque no tenía el certificado de su PCR negativo. Fuente: EFE

¿Empujó Lenglet en la jugada de su gol?

En el primer gol de Barcelona, llamó la atención cómo el francés Clement Lenglet saltó solo para abecear en el borde del área chica y colocar la pelota contra un palo del arco que defiende David Ospina. Luego, en la repetición de la TV, se advierte cómo el defensor se saca de encima la marca del alemán Diego Demme antes de impulsarse y saltar. Los jugadores de Napoli protestaron y el árbitroCüneyt Çakir consultó al VAR. Pero all final convalidó el gol.

Messi x 1

Con Barcelona en ventaja, Messi recibió una pelota en el costado derecho, una posición habitual de él en ataque. Intentó gambetear hacia adentro, pero fue interceptado por un trío de defensores que fue por él. Se dio entonces una sucesión extraña, con la pelota rebotando entre ellos y Messi en el piso. Pero el 10 se incorporó rápido, volvió a controlar la pelota y, cayéndose otra vez, remató de zurda a su palo más alejado. Fue el gol del 2-0.

Messi x 2

Fue un golazo: control de pecho detrás del defensor, mirada al arquero y toque suave de zurda por encima de Ospina, en el escaso esppacio que quedaba entre él, el arquero y el arco. Pero. Después de consultar al VAR, el árbitro decidió invalidar el que hubiera sido el gol del 3-0 para Barcelona. ¿Qué cobró? Por sus señas, mano de Messi. En las distintas repeticiones fue dificil advertirlo.

Messi x 3

El penal que el árbitro cobró a favor de Barcelona generó más preocupación que alegría para Baarcelona. Es que la falta de Koulibaly a Messi terminó con el 10 tendido en el Camp Nou y asistido por los médicos, algo poco habitual. La falta se dio porque Messi llegó desde atrás y punteó la pelota, mientras el defensor intentaba patearla. En vez de darle a ella, le dio a él: impactó sobre el tobillo izquierdo del argentino. Tan golpeado quedó que el penal lo pateó (y anotó) Luis Suárez. En los minutos que quedaban del primer tiempo, Messi no volvió a participar del juego.

Igual, el alivio llegó al Camp Nou (vacío) cuando los jugadores salieron para arrancar el segundo tiempo. Caminando sin problemas entre los de Barcelona estaba su capitán.