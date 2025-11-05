Champions League: Bayern Munich le ganó a PSG en un partidazo, con el protagonismo exclusivo de Luis Díaz

Bayern Munich se impuso el martes a Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, un 2 a 1 en el envase de un partidazo, con dos goles del colombiano Luis Díaz, luego expulsado por una patada descomunal, y es el líder de la Champions League, con puntaje ideal, en la cuarta fecha.

Antes de ser expulsado al filo del descanso por una dura entrada por detrás al lateral marroquí Hakimi -que se retiró entre lágrimas-, Lucho se erigió en protagonista del partido entre el vigente campeón de Europa y el gigante bávaro, que encabeza también la Bundesliga alemana. En realidad, lo del conjunto germano es extraordinario.

Lleva 16 triunfos en 16 partidos disputados durante la presente campaña. En estos momentos, el Bayern Munich de Vincent Kompany es líder con paso perfecto de la Bundesliga, es líder con puntaje ideal de la Champions League, avanzó en la Pokal (la Copa de Alemania) y conquistó la Supercopa de Alemania.

El ex del Liverpool abrió el marcador en el minuto 4 al cazar en el corazón del área un rechazo del arquero local Lucas Chevalier y enviar el balón al fondo de las redes tras tocar en Marquinhos.

Achraf Hakimi se retiró envuelto en lágrimas ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El central brasileño estuvo en el origen del segundo gol de Luis Díaz. El capitán parisino perdió inexplicablemente un balón en las inmediaciones del área y el extremo de las Barrancas no perdonó con un disparo ajustado a la derecha del arquero francés.

Pero todo cambió drásticamente. La durísima infracción sobre Hakimi, sancionada primero con tarjeta amarilla, y con roja directa luego de la revisión del VAR, puso fin abrupto a lo que hasta el momento estaba siendo un partido inolvidable para el colombiano.

🚨🤕 Ousmane Dembélé leaves the pitch due to new injury after 25 minutes during game against Bayern. pic.twitter.com/JQ2Jgo23x6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025

El hábil jugador alcanzó los 14 tantos y se convirtió en el máximo artillero colombiano en la historia de la Champions League, al superar a Jackson Martínez, que marcó 13 goles en la competición.

Más allá del resultado, la noche resultó aciaga para el PSG de Luis Enrique, que perdió por lesión, además de a Hakimi en la acción con Luis Díaz, a su flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que se retiró en el minuto 25 de partido con gesto grave con algún problema físico, menos de una semana después de su primer partido como titular tras regresar de otra lesión.

El momento exacto de la durísima infracción de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Dembélé acababa de ver cómo había sido anulado el 1-1, por fuera de juego.

En este duelo con aires de final anticipada, los parisinos dieron emoción a los últimos minutos con un gol del João Neves con un pase de Kang-In Lee, en una combinación entre dos jugadores que iniciaron el choque en el banco de suplentes.

En Champions, Bayern prosigue así su camino triunfal y es por el momento -junto al Arsenal- los únicos equipos en contar con 12 puntos de 12 disputados.

¡QUÉ PRIMER TIEMPO DE LUCHO DÍAZ! ¡DOBLETE Y ROJA POR UN PATADÓN SOBRE HAKIMI! El colombiano se fue expulsado por esta falta en el PSG vs. Bayern Munich. ¿Qué te pareció?



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/6CGwLcPfzs — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 4, 2025

El equipo dirigido por Vincent Kompany, también líder invicto de la Bundesliga, deja al PSG a tres puntos en la liguilla de 36 equipos, y queda a un paso de sellar su presencia en octavos de final.

El equipo alemán no sólo ganó los 16 partidos que jugó esta temporada entre todas las competiciones, sino que lo consiguió con 56 goles marcados en total. Tres goles y medio por encuentro de promedio.

El 26 de noviembre, Bayern visitará a los Gunners en un duelo en la cumbre, mientras que PSG recibirá a Tottenham.