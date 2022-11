Champions League. Del cuco que le puede esperar a Messi en los octavos a la “ética del trabajo” que Guardiola elogió de Álvarez

escuchar

Lionel Messi y Julián Álvarez convivirán pronto durante algunas semanas en el Mundial de Qatar. Si el seleccionado es capaz de llegar a la final, el sueño de ser campeón los tendrá juntos casi por 40 días. Codo a codo y con el profundo espíritu de camaradería que se creó en el plantel desde hace un tiempo. Después, la vida de club de cada uno los llevará por caminos separados, que quizá podrían cruzarse y enfrentarlos entre febrero y marzo, de acuerdo con la definición que tuvo la etapa de grupos de la Champions League y el sorteo que se hará el lunes próximo.

Tanto Messi como Álvarez festejaron triunfos en la última fecha, que en el caso del delantero del Manchester City tuvo una satisfacción adicional porque, ante la ausencia del lesionado Erling Haaland, cumplió sobradamente con su función de primer delantero: hizo un gol -el segundo en el torneo, tras convertir ante Copenhague- y dio dos asistencias en el 3-1 sobre el Sevilla de Jorge Sampaoli, que tuvo entre los titulares a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Alejandro Gómez.

Álvarez gambetea a Bono y convierte el segundo gol de Manchester City OLI SCARFF - AFP

Ni Marcelo Gallardo mimó tanto a Álvarez como lo hace Guardiola desde que empezó a entrenarlo en julio. A los periódicos elogios y reconocimientos de los últimos meses, el entrenador catalán le sumó más alabanzas este miércoles: “Diría que no hay una sola persona en el vestuario, entre el personal y los jugadores, que no esté feliz por Julián. Es un chico especial. Tiene una ética de trabajo increíble. Dio dos asistencias y marcó un gol, notable. En el tercer gol me hizo acordar a Gabriel Jesús por su agresividad para presionar sobre el rival en la recuperación de la pelota. Y el gol que hizo no era fácil, más allá de la excepcional asistencia de Kevin (De Bruyne). El arquero le achicó espacios en la salida y lo tuvo que gambetear para definir. Tanto como hoy como contra Leicester tuvo que moverse contra muchos rivales en el área, no es sencillo, pero él fue paciente y tuvo la recompensa que se merece”.

