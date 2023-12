escuchar

La etapa de grupos de la Champions League llegó a su fin. Con los ocho partidos que faltaban disputarse, ya se conocen los 16 equipos que se clasificaron a los octavos de final. También los que deberán jugar la Europa League y los que se quedaron con las manos vacías. Manchester City cerró su grupo con puntaje ideal, pero la historia de la jornada de la llevó Micah Hamilton, que hace seis años fue capturado por las cámaras televisivas por tener una charla con Pep Guardiola mientras era alcanza pelotas. Este miércoles, Hamilton debutó en el City, y lo hizo de la mejor manera. Además, Barcelona fue sorprendido en Bélgica, pero volvió a los octavos de final. Borussia Dortmund y PSG pudieron avanzar en “el grupo de la muerte”, y Kolo Muani volvió a ser protagonista de una jugada muy parecida a la que tuvo ante Dibu Martínez en la final del Mundial de Qatar.

De alcanza pelotas a goleador citizen

Manchester City ganó en su visita a Serbia. Fue por 3 a 2, ante Estrella Roja de Belgrado, y de ese modo cerró el grupo G con puntaje ideal. El equipo que dispuso Pep Guardiola estuvo repleto de suplentes y dos de los autores de los tantos, fueron dos jóvenes que están dando sus primeros pasos con el primer equipo y que debutaron en la Champions League este martes. Además, uno de ellos, con una historia muy particular, y el otro convirtiendo un verdadero golazo.

Cuando se jugaban 19 de la primera etapa, Micah Hamilton convirtió el 1 a 0. Éste futbolista inglés de 20 años recién cumplidos tuvo su debut este miércoles, y además de convertir en su presentación, tiene una historia muy particular. En 2017 era alcanza pelotas en un partido del City ante Crystal Palace y fue fotografiado junto a Pep Guardiola, que le daba una indicación.

Micah Hamilton debutó en Manchester City, en la Champions League, anotó un gol y además le cometieron un penal PEDJA MILOSAVLJEVIC - AFP

Ya en la segunda parte, Oscar Bobb, otro canterano del City, que también tiene 20 años, anotó un golazo en el minuto 17. El noruego, quien ya disputó tres partidos en la Premier League, pero que hacía su debut en la competencia continental, realizó una gran acción individual y terminó definiendo de zurda al segundo palo para establecer el 2 a 0. A los 31, el coreano Hwang In-Beom anotó el descuento. A los 40, Micah Hamilton fue derribado en el área y Kalvin Phillips se hizo cargo del penal para el 3 a 1 de los ingleses; en tiempo de descuento, Aleksandar Katai anotó el segundo tanto de los serbios para el 3 a 2 definitivo.

Luego del partido, Hamilton, expresó: “Para ser honesto, ni siquiera sé cómo expresarlo con palabras, es todo surrealista. El partido, obviamente; el gol, todos lo vieron, yo ni siquiera sabía qué hacer. Pep me puso por la derecha, algo diferente para mí, realmente no había jugado allí, así que lo vi como un desafío y lo acepté, y pude disfrutar cada momento. Definitivamente esto es sólo el comienzo, mi carrera empieza desde aquí. Es todo surrealista, todavía no lo asimilé”, expresó la joya de 20 años.

En Manchester City, Julián Álvarez estuvo entre los convocados, pero no tuvo minutos. El DT priorizó a jugadores con muchos menos rodaje, que cumplieron. Los ingleses ahora deberán esperar al 18 de diciembre para saber contra qué equipo se medirá en la próxima instancia. Leipzig, de Alemania, que ganó 2 a 1 a Young Boys, es el equipo que finalizó en la segunda colocación, mientras que los suizos, a pesar de la derrota, jugarán desde los 16avos de la Europa League.

Se definió “el grupo de la muerte”

El día que se realizó el sorteo de la Champions, el grupo F sorprendió a todos por la calidad de equipos que había: PSG, Milan, Borussia Dortumud y Newcastle. Y a pesar de que los alemanes supieron sobrepasar la zona sin atenuantes obteniendo la clasificación una fecha antes, hasta la última jornada restaban conocer su futuro los tres restantes. Finalmente fue PSG el otro conjunto que pudo avanzar a la siguiente instancia. Por su parte, Milan se conformará con la Europa League, gracias a la gran victoria como visitante por 2 a 1 ante Newcastle, que se quedó con las manos vacías.

Los franceses debían ganar para asegurarse su clasificación, pero finalmente con el empate 1 a 1 ante el Dortmund, en Alemania y la caída de los ingleses, les permitió pasar sin problemas. En la igualdad, hubo varias jugadas que pudieron terminar en gol, pero PSG tuvo en los pies de Kolo Muani el tanto de la clasificación en el primer puesto. Sin embargo, Gregor Kobel se la sacó con la pierna, en una acción muy similar a la que Dibu Martínez, el arquero de Argentina, le atajó en el último minuto de la final del Mundial de Qatar, y no le permitió festejar.

¡KOLO MUANI TUVO UN MANO A MANO CLAVE SOBRE EL CIERRE DEL PT! pic.twitter.com/320VqCU5SN — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2023

Pero durante los 90 minutos de ambos partidos, hubo resultados que fueron modificando todo. Por momentos, Newcastle derrotaba a Milan por 1 a 0 y se estaba metiendo entre los 16 mejores. Además, estaba enviando a PSG a la Europa League y dejando a Milan sin nada. Luego, los italianos revirtieron el partido y cambiaron todo en el grupo más parejo que tuvo la Champions League.

Barcelona, sorprendido, pero al tope

El equipo catalán volvió a meterse en los octavos de final de la Champions League, algo que no lograba desde la copa del 2020/2021. En las últimas dos temporadas había tenido que conformarse con jugar la Europa League, pero esta vez pudo imponerse en el grupo H y avanzar a la próxima instancia junto a Porto. Sin embargo, el Blaugrana cayó en su visita a Royal Antwerp por 3 a 2, en un final increíble. El equipo belga no había sumado puntos hasta esta jornada y logró sus primeras unidades este martes, ante un gigante y en la última jugada.

Barcelona comenzó perdiendo 1 a 0 por un grave error en la salida defensiva. El arquero Iñaki Peña le dio un pase muy fuerte a Oriol Romeu, que no controló bien y se la dio a Arthur Vermeeren que, a los dos minutos, anotó el 1-0. En 35 de la primera etapa iba a llegar la igualdad, por parte de Ferrán Torres puso el empate. Ya en el segundo tiempo, Vincent Janssen puso el 2 a 1. A partir de ahí los locales aguantaron, pero el joven de 17 años Marc Guiu puso el 2 a 2 a los 46. Pero el local no se rindió y logró el enorme triunfo ante Barcelona un minuto más tarde, gracias al gol de George Ilenikhena, otro juvenil de 17 años. La victoria no sirvió de nada, porque Royal Antwerp no se clasificó ni siquiera a la Europa League, pero se quedan con la alegría del triunfo que quedará en la historia.

De todos modos, Barcelona se quedó con el primer puesto junto a Porto. Lo hicieron con la misma cantidad de puntos, pero como los españoles ganaron ambos partidos entre sí, ese factor de desempate les permitió ganar el grupo. Ambos conocerán sus cruces el próximo 18 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo de los octavos de final.

Todos los resultados de este miércoles

Las posiciones finales

