Champions League: el choque entre los últimos dos campeones, Lautaro vs. Otamendi, Guardiola vs. Bayern y un clásico italiano de los ‘80

El sorteo de la Champions League, realizado hoy en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, emparejó a los ocho mejores equipos de Europa y mostró el camino de cara a la final de Estambul. Las bolillas determinaron el cruce entre los dos últimos campeones. O sea, Chelsea vs. Real Madrid. Enzo Fernández volverá a verles la cara a los franceses Eduardo Camavinga y Aurelién Tchouameni. También estará la reedición de un clásico entre el norte y el sur de Italia, que regaló partidos épicos en los ‘80: Napoli vs. Milan. Además habrá un duelo fratricida entre dos campeones del mundo, una batalla en la que Nicolás Otamendi (Benfica) tendrá que marcar a Lautaro Martínez (Inter). Y una serie que llevará el nombre de Joao Cancelo, el portugués cedido por Manchester City que juega en Bayern Munich, de Alemania. Pep Guardiola, el entrenador de los Ciudadanos, se enfrentará a Julian Nagelsmann, uno de los mejores técnicos de la nueva generación.

La batalla de los campeones: Chelsea vs. Real Madrid

Real Madrid, campeón vigente, se medirá con el anterior poseedor de la corona, Chelsea. Ambos equipos se conocen de memoria en los mata-mata de la Champions. Los antecedentes más recientes aportan una curiosidad: el que gana de los dos se termina quedando con el trofeo. Vale la pena repasarlos: en la edición 2021, ingleses y españoles se enfrentaron en las semifinales. En el partido de ida igualaron 1-1 (goles de Christian Pulisic y de Karim Benzema), mientras que en Stamford Bridge los londinenses hicieron pesar su localía y ganaron 2-0 gracias a las conquistas de Mason Mount y el alemán Timo Werner. Ninguno de los dos entrenadores de aquella serie permanece: ni Zinedine Zidane en los blancos ni el alemán Thomas Tuchel en el equipo inglés.

Abril de 2022: festejo de Benzema y desazón de los jugadores de Chelsea; ¿se repetirá la historia este año? Manu Fernandez - AP

Un año después, en 2022, la historia fue distinta. Otra vez, el sorteo volvió a enfrentarlos, pero la clasificación quedó en manos del conjunto español. En la ida, ya con público en el estadio tras la pandemia del coronavirus, Todo se decidió a último momento, en el tiempo adicional del segundo partido. En el primero, disputado en Londres, los blancos ganaron 3-1. El resultado se repitió en Madrid, por lo que la eliminatoria fue al alargue. Allí, Benzema hizo de las suyas y clasificó a los blancos a las semifinales. La de 2023 será una serie completamente distinta: Chelsea es un equipo en formación que recién en las últimas semanas encontró algo de paz con Graham Potter como entrenador. Hizo una inversión fabulosa en el último mercado de pases y tendrá a Enzo Fernández, el mediocampista más caro del mundo. Volverá a encontrarse con dos viejos conocidos, contra los que disputó (y ganó) la final de Qatar 2022: Camavinga y Tchouameni.

Milan vs. Napoli, o el regreso de los históricos duelos del norte vs. el sur de Italia

Milan y Napoli protagonizaron clásicos imborrables en la década del ‘80. El norte industrial vs. el sur relegado. El Milan de Franco Baresi y los holandeses Frank Rijkaard, Ruud Gullit y Marco van Basten vs. el Napoli de Diego Maradona, Careca y Alemao. Sin embargo, nunca antes se habían enfrentado por la principal competencia de clubes europeos. El sorteo de los cuartos de final de la edición 2023 determinó su primera vez. Y el equipo celeste está decidido a llegar lejos. Tal vez, incluso, a levantar el trofeo. Razones le sobran: domina la Serie A a velocidad crucero (le lleva 18 puntos a Inter, su escolta). Además, viene de eliminar a Eintracht Frankfurt en una llave más problemática fuera de la cancha que adentro. Como si el rendimiento colectivo fuera poco, Napoli tiene a un delantero en estado de gracia: el nigeriano Victor Osimhen, admirador de Didier Drogba y fanático de Maradona, lleva 23 goles en 28 partidos.

Maradona vs. el mejor Milan: dos asistencias y un gol (1989)

Enfrente, lo de Milan es mucho más sufrido. Lejos de la opulencia de décadas anteriores, el equipo dirigido por Stefano Pioli dejó en el camino a Tottenham, de Inglaterra, para llegar hasta los cuartos de final. No le sobró nada, algo parecido a lo que le ocurre en la competencia doméstica, donde marcha cuarto. “Vimos el sorteo durante el entrenamiento. Cualquier rival hubiera sido muy difícil, complicado, estimulante y motivador. Estamos en cuartos de final, somos el Milan y queremos seguir adelante. El Napoli es fuerte. Ellos lo están haciendo mejor que nosotros en la liga, pero la Champions es la Champions y el Milan es el Milan”, desafió el entrenador italiano, que enfrentará a un equipo dirigido por otro compatriota: Luciano Spalletti. Si Napoli disfruta a su 9, Milan tiene que responder por los vaivenes emocionales del suyo, el portugués Rafael Leao: “No nos importa lo que digan afuera. Aconsejo a Rafa que se mantenga cerca de los que lo aman, como sucede aquí. No está deprimido, sino decidido. Esperamos goles de él, pero incluso cuando no lo hace marca hace jugadas importantes para el equipo”.

Inter vs. Benfica, o Lautaro Martínez vs. Nicolás Otamendi

Los cuartos de final de Champions tendrán una remake de la final de 1965. El Inter del entrenador argentino Helenio Herrera venció 1-0 al Benfica -cuyo número 10 era ni más ni menos que Eusebio- con un gol del brasileño Jair a los 43 minutos del primer tiempo. Ahora, 55 años más tarde, la serie de cuartos de final será animada por dos jugadores que se conocen de memoria y compartieron vestuario en el seleccionado argentino. Un duelo fratricida entre dos compatriotas: de un lado, el portugués, Nicolás Otamendi; del otro, Lautaro Martínez. Los dos, además, ya son referentes en sus clubes y hasta llevaron el brazalete de capitán.

Lautaro Martínez, con la camiseta de Inter y la cinta de capitán ISABELLA BONOTTO - AFP

Los portugueses llegaron holgados a esta instancia. Dejaron en el camino a los belgas de Brujas (el peor equipo de los 16, que despidió a su entrenador, el inglés Scott Parker, tras la eliminación) por un marcador global de 7-1. Gonçalo Ramos, el 9 del seleccionado portugués en la última Copa del Mundo (y el hombre que sentó a Cristiano Ronaldo en el banco de suplentes) es su máxima carta ofensiva. João Mário, el lateral español Alejandro Grimaldo y el arquero griego Odisseas Vlachodimos son otros de los nombres propios de las Águilas, que habrán perdido a Enzo Fernández, pero mantienen su hambre de gloria y están decididos a que esta sea “la” temporada para dar el asalto en Europa.

Bayern vs. Manchester City: el morbo Cancelo en una serie sin empates

La historia entre ambos gigantes europeos no registra empates. Siempre que se enfrentaron hubo un ganador. Fueron seis veces, y tres triunfos para cada uno, lo que habla de la paridad entre estos equipos. Pep Guardiola, hoy entrenador del equipo inglés que estuvo en el banco de suplentes del conjunto alemán en cuatro de los seis encuentros, guarda un recuerdo amargo de la última vez: fue el 25 de noviembre de 2014. El estadio del City ni siquiera se llamaba Etihad, sino Ciudad de Manchester. Y el entrenador catalán era el DT de Bayern. Los alemanes se llevarían una derrota por una tripleta de un delantero que, tiempo después, disfrutaría. Su nombre: Sergio Agüero. Luego de decidir el marcador, el Kun fue reemplazado por el actual entrenador de River, Martín Demichelis.

Los enfrentamientos entre estos dos equipos tienen una perlita: el 17 de septiembre de 2014, en Alemania, Manchester City cayó por 1-0 en un partido por el grupo E de la Champions. El gol fue anotado por Jerome Boateng, el defensor alemán famoso por haberse desplomado ante el talento de Lionel Messi. En el banco de suplentes del equipo inglés estuvo sentado Rubén Cousillas, el histórico ayudante del chileno Manuel Pellegrini. El ingeniero estaba suspendido.

La serie de cuartos de final entre alemanes e ingleses de este año tendrá un nombre propio: el portugués Joao Cancelo. El lateral fue cedido con opción por los de Manchester a Bavaria, pero los alemanes ya indicaron que no lo comprarán. Es más, hasta perdió su puesto en el equipo titular. La “polémica” Cancelo envuelve a una serie que promete, además, el enfrentamiento entre Guardiola y Nagelsmann, dos de los mejores entrenadores del mundo. Y que marcará, además, el regreso de Erling Haaland, el goleador noruego que bate récords en la Premier, a Munich, donde se destacó con la camiseta de Borussia Dortmund.

