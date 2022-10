Champions League: el fracaso del Juventus de Ángel Di María y Leandro Paredes (lesionados), la patada de Julián Álvarez en Manchester City y el abrazo de Gonzalo Montiel y Erik Lamela

escuchar

Hace tiempo Juventus, uno de los gigantes de Europa, perdió la brújula. En el ámbito doméstico está debajo de los equipos de Milán, y desde hace un buen rato yerra en el contexto internacional. Massimiliano Allegri está a punto de abandonar el cargo de entrenador, porque no le encuentra la vuelta, no aporta soluciones. Mucho menos, los refuerzos, muchos de ellos, lesionados, en la antesala del Mundial.

Federico Chiesa, Paul Pogba y, sobre todo, dos estrellas argentinas: Leandro Paredes y Angel Di María, otra vez ausentes en un partido en la antesala del Mundial. Tuvieron poca y deslucida presencia en las últimas semanas y esta vez vieron desde lejos la derrota de Juventus por 4 a 3 contra Benfica en Portugal. El gigante quedó eliminado en la primera rueda de la Champions League: así de resonante. Con apenas 3 puntos, al igual que Maccabi Haifa, al cabo de cinco fechas en el grupo H, la Vecchia Signora ya no puede alcanzar a Paris Saint-Germain ni a Benfica, que tienen 11. En el otro encuentro del día en la zona, PSG goleó al cuadro israelí por 7-2 en Francia, con dos tantos y dos asistencias de Lionel Messi.

Compacto de Benfica 4 vs. Juventus 3

Fue, de algún modo, un triunfo de selección. Porque más allá de las ausencias de dos imprescindibles para Lionel Scaloni (que ha de estar preocupado por la escasez de minutos de Di María en esta temporada y de Paredes en casi todo el año, más allá de las molestias musculares), hubo dos gratas noticias. Nicolás Otamendi sigue siendo un especialista en el área propia, más allá de algún exceso. Y Enzo Fernández –amonestado esta vez– se convirtió en un suceso en Benfica, a tal punto que lo siguen Liverpool y otros clubes importantes. Es el encargado de las pelotas detenidas, el dueño del primer pase. Más retrasado que en los primeros encuentros en la liga doméstica.

Mientras Di María pierde continuidad antes de una competencia, el Mundial, en la que supo padecer físicamente y Paredes (ahora se tatuó La Bombonera en el pecho) no toma vuelo, tiene algo de acción juventino integrante de la nómina de 48 futbolistas que elaboró Scaloni pre Qatar 2022: Matías Soulé jugó los últimos 20 minutos en Portugal y tuvo el empate en sus pies. El espectáculo fue atractivo: Banfica pudo golear y, en el final, casi igualó el conjunto italiano.

El juvenil António, João Mario (con un penal sancionado por mano del colombiano Juan Cuadrado) y Rafa Silva (dos) anotaron para Benfica; el serbio Dusan Vlahovic, el polaco Arkadiusz Milik y el estadounidense Weston McKennie descontaron para Juventus.

Gol de Montiel y abrazo con Lamela

Sevilla venció por 3-0 como local a Copenhagen en la quinta jornada del grupo G y mantiene la ilusión de clasificarse para los octavos de final. En un partido que tuvo muchas ocasiones de gol para ambos equipos, el marroquí Youssef En Nesyri aprovechó un centro de Alejandro “Papu” Gómez para adelantarse a la defensa y peinar el balón. En los minutos finales, Isco y Gonzalo Montiel ampliaron la diferencia.

Gol de Gonzalo Montiel en el triunfo de Sevilla en Champions League. 🇦🇷👏🏼pic.twitter.com/fedbHYmUJx — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 25, 2022

El defensor definió con clase y recibió un abrazo de Erik Lamela, otro jugador surgido de las divisiones menores de River. En Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, actuaron como titulares el defensor lateral derecho y Papu Gómez; ingresaron Marcos Acuña y Lamela.

Gonzalo Montiel festeja su gol con otro ex riverplatense, Erik Lamela; Sevilla superó a Copenhagen. Europa Press Sports - Europa Press

Caída de Real y otro 0-0 del City, que erró un penal

A su vez, Borussia Dortmund se afianzó como escolta de Manchester City en esa zona (G), con un empate sin goles entre ambos. El suizo Gregor Kobel fue héroe en el equipo alemán, pues le atajó un penal al argelino Riyad Mahrez. El campeón de Inglaterra tuvo como titular a Julián Álvarez, que, poco resolutivo, fue amonestado por una dura infracción contra Thorgan Hazard. El ex atacante millonario jugó todo el partido.

#ChampionsLeague ¡ACÁ NO! Kobel VOLÓ y desvío el penal de Mahrez para sostener el 0-0 entre Borussia Dortmund y Manchester City. pic.twitter.com/GtsRcPumN6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 25, 2022

En tanto, resultó sorpresiva la victoria por 3-2 de Leipzig contra Real Madrid en la zona F, cuya penúltima fecha registró además un 1-1 entre Glasglow Celtic y Shakhtar Donetsk. El croata Josko Gvardiol, el francés Nkunku y Timo Werner anotaron para Leipzig, y los brasileños Vinícius Júnior y Rodrygo descontaron para Real Madrid, que sigue al frente del grupo, con 10 puntos.

¡JULIÁN ÁLVAREZ SE GANÓ LA AMARILLA! El argentino fue fuerte a disputar la pelota y fue amonestado en la #ChampionsLeague. pic.twitter.com/oQOmwpDwVS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2022

Por su parte, en la zona E, Milan superó por 4-0 a Dinamo Zagreb (Croacia) como visitante y Chelsea se impuso en la misma condición a Salzburg (Austria), pero por 2 a 1. Este miércoles desarrollarán su penúltima jornada los otros cuatro grupos de la Champions League (A, B, C y D), con Barcelona Bayern München (C) y Tottenham Hotspur vs. Sporting Lisboa (D) como los choques más interesantes.

LA NACION