Champions League: el ranking de los 36 equipos para obtener el torneo de clubes más prestigioso de Europa

Más allá de que la atención por estas tierras se centra esta semana en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Planeta fútbol vibra con el comienzo de la Champions League, el certamen que reúne a los mejores equipos de Europa. Con la invalorable recompensa de “La Orejona” al final del camino, es momento de análisis y de especulaciones, por lo que los medios internacionales hacen su diagnóstico respecto de las candidaturas. ¿Quién ganará el título más prestigioso del Viejo Continente?

The Athletic, el sitio deportivo de The New York Times, confeccionó un ranking con los 36 equipos participantes, del peor al mejor. Como “colista” del listado quedó El FC Kairat Almaty, el equipo más oriental que jamás haya llegado a esta etapa de la Champions League. El elenco kazajo vivirá un momento histórico al recibir el 30 de septiembre a Real Madrid, 15 veces campeón, que deberá recorrerá 6400 kilómetros hacia el este para enfrentarse a un rival debutante en la cita y que figura en el 441° puesto, según el Opta Power Rankings de clubes.

Dentro de la nómina, el prestigioso medio norteamericano armó el quinteto con los cinco principales candidatos a obtener la Champions League, en este orden: 1° PSG, 2° Barcelona, 3° Real Madrid, 4° Liverpool y 5° Bayern Múnich. Y respecto de otros equipos para el interés de la mirada argentina, ubica 8° entre las preferencias a Chelsea (Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, más la incorporación a último momento de Facundo Buonanotte), 10° a Atlético de Madrid, el conjunto con más argentinos (Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás González y Julián Álvarez), 11° al Inter de Lautaro Martínez y 12° al Bayer Leverkusen, adonde arribaron Ezequiel Fernández y Claudio Echeverri, llegados en este último mercado, además de Exequiel Palacios.

En cuanto al máximo candidato al título, PSG, The Athletic comenta: “Los vigentes campeones son sin duda los favoritos para retener el título, con el entrenador Luis Enrique y el plantel de la temporada pasada aún en sus puestos, además de haber incorporado al defensor Illia Zabarnyi y al arquero Lucas Chevalier. Pero es cierto que quedaron en evidencia con las tácticas de ataque directo de Chelsea en el útimo Mundial de Clubes y superaron con lo justo a varios equipos ingleses en la temporada 2024-25, así que no son infalibles. ¿Cuántas ganas tienen de más gloria?”.

El español Lamine Yamal, del Barcelona, celebra tras anotar el primer gol desde el punto de penalti durante el partido de fútbol de la LaLiga española entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona en el estadio de Vallecas en Madrid, España, el domingo 31 de agosto de 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

Acerca del segundo del listado, Barcelona, The Athletic apuntó: “No ganaron el torneo ni llegado a una final en 10 años, pero si mantienen la increíble racha goleadora de la temporada pasada (fueron máximos goleadores de la Champions League y marcaron 102 goles en LaLiga, 24 más que cualquier otro equipo), si Lamine Yamal conserva su brillantez y refuerza un poco su defensa, podría ser su año. Además, tuvo un sorteo relativamente cómodo en la etapa liguera, aunque los primeros partidos contra Newcastle y PSG serán una prueba”.

Real Madrid es el tercero del podio según el medio norteamericano. Y Franco Mastantuono no pasó inadvertido en el análisis: “Esta es su competencia. Los 15 veces campeones del torneo siempre participan en la Champions League; podrían alinear a sus Sub-16 y aun así llegar a la fase eliminatoria. Sin embargo, el año pasado fueron derrotados por el Arsenal, y respondieron a una mala temporada de la única manera que saben: gastando una fortuna. La incorporación de tres nuevos defensores y una joven promesa argentina, Franco Mastantuono, significa que seguramente volverán a estar ahí, o cerca de estarlo”.

En el cuarto puesto aparece Liverpool, con el motor de Alexis Mac Allister en el mediocampo. “El campeón inglés es quizás el ganador más probable de la Premier League. El año pasado, sin mucho éxito, tuvo un comienzo tranquilo antes de tener que enfrentarse al PSG en octavos de final, pero su plantel ha mejorado mucho. Incluso sus suplentes de 16 años son brillantes. Estarán deseando recibir al Real Madrid en noviembre después de aquella entrada a Conor Bradley el año pasado, pero... ¿qué recibimiento tendrá su exlateral derecho Trent Alexander-Arnold?”.

Kylian Mbappe y Dani Ceballos del Real Madrid reaccionan tras anotar en el encuentro ante la Real Sociedad en la Liga Española el sábado 13 de septiembre del 2025. (AP Foto/Miguel Oses) Miguel Oses - AP

Y en el quinto lugar, el análisis sobre Bayern Munich, al que se le restan posibilidades respecto de los primeros cuatro clubes del ranking: “Intocable en la Bundesliga y con tres de los mejores delanteros de Europa (Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise), el Bayern se ve un poco débil en este momento, como ya expresó Kane el mes pasado. Si bien su pase a la etapa eliminatoria es incuestionable, es difícil justificar que este plantel y su entrenador, Vincent Kompany, los lleven hasta el final. El debut contra el campeón del mundo, el Chelsea, el miércoles, será una dura prueba”.

El ranking según The Athletic

PSG

Barcelona

Real Madrid

Liverpool

Bayern Munich

Manchester City

Arsenal

Chelsea

Napoli

Atlético Madrid

Inter

Bayer Leverkusen

Juventus

Athletic Bilbao

Tottenham Hotspur

PSV

Newcastle United

Atalanta

Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt

Ajax

Borussia Dortmund

Villarreal

Mónaco

Sporting de Portugal

Benfica

Unión Saint-Gilloise

Galatasaray

Brujas

Slavia de Praga

Olympiacos

Copenhague

Bodo /Glimt

Pafos

Qarabag Agdam

Kairat Almaty