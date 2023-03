Champions League: en la previa de Bayern-PSG, Neymar recibió duras críticas por sus lesiones y Christophe Galtier saltó a su defensa

escuchar

Ni siquiera en los momentos más positivos parece haber paz en PSG. Apenas dos días después de confirmar su ventaja de 8 puntos en la cima de la Ligue 1 en un triunfo por 4-2 a Nantes, donde Kylian Mbappé también se convirtió en el máximo goleador histórico del club, la discusión en la previa del partido de Champions League contra Bayern Munich (este miércoles desde las 17) está centrada en un jugador que no podrá ser parte del cruce. Es que la noticia de que Neymar deberá pasar por el quirófano y no podrá volver a jugar para el campeón francés por lo que queda de la temporada cayó como un fuerte golpe en el entorno del equipo, y fue motivo de intensas críticas al brasileño.

Quizá la voz más vehemente en contra del número 10 fue la de Christophe Dugarry, campeón del mundo con la selección francesa en 1998. El ex delantero de Bordeaux, Barcelona y Olympique de Marsella se mostró tan contrariado con él que llegó incluso a celebrar su ausencia: “Me alegro por el PSG que Neymar esté lesionado. Creo que esta es una oportunidad increíble para Galtier. El equipo está mucho más equilibrado con un volante más”, comentó, y luego fue aún más allá: “No lo puedo ver más, no puedo hacerlo. Me parece insoportable en su gambeta, su actitud. No lo quiero ver más sobre la cancha, me cansa”.

Christophe Dugarry, campeón de Europa y del mundo con Francia, disparó contra Neymar por sus problemas físicos AP

Estas declaraciones fueron motivo de consulta para Christophe Galtier, que habló en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta por los octavos de final, a jugarse este miércoles. Y fue muy claro en su respuesta al respaldar al brasileño: “Estuve leyendo el debate sobre Neymar. En primer lugar, es una lástima que tenga esta lesión. Por supuesto que es una gran pérdida para el equipo, tiene 17 goles y 11 asistencias en la temporada. Así que cuando leo que sería mejor para el equipo debo decir que no es así, de ninguna manera”, aclaró el entrenador, que luego agregó: “Desde que estoy en el club siempre ha sido muy profesional. Es una lesión grave y su ausencia es muy complicada, hay que tener en cuenta el período difícil que tuvo después del Mundial”.

Donde Galtier sí cedió en parte a los dichos de Dugarry es en cuanto a lo táctico, que le permitiría continuar con el sistema de 3-5-2 que le arrojó buenos resultados en los últimos partidos de Ligue 1: “Quizá podemos sumar a otro centrocampista para equilibrar al equipo. En Marsella trabajamos en bloque y funcionó”, admitió, pero luego aclaró: “¿Está más equilibrado el equipo? Sí. ¿Pero es mejor así? Tener a Ney en la plantilla es un plus para marcar goles”.

🎙 Las palabras del entrenador Christophe Galtier sobre la ausencia por lesión de @neymarjr#FCBPSG



Además del tema Neymar, el director técnico del club parisino también analizó cómo podría salir a jugar el partido, teniendo en cuenta el déficit de 1-0 que debe remontar en Munich para mantenerse vivo en la competencia: “Hay que jugar con más intensidad, mucho más de lo que lo hicimos en la ida. Tenemos un nuevo plan. Kylian nos da mucha más profundidad. Queremos pararnos más arriba, presionar y en lo posible recuperar la pelota bien en la mitad rival, hacerlo rápido cuando la perdemos”, aseguró Galtier, que por otra parte reconoció la fortaleza de Bayern, que venció a PSG en la final de la Champions en 2020: “Es un equipo acostumbrado a esta competencia, son una gran institución que va más allá de jugadores y entrenadores individuales. Tienen un estadio hermoso que mañana estará lleno. Esperamos callarlo mañana”. Por último, el ex técnico de Lille y Nice entre otros manifestó que una derrota no pondría en riesgo su futuro en el equipo: “PSG no se juega la temporada mañana. Todos los partidos son importantes y estamos en una competición que es difícil”.

La “chicana” de Müller para Messi

Thomas Müller fue el encargado de hablar entre los jugadores de Bayern, y fue inevitable la mención de su historial contra Lionel Messi. El mediapunta fue protagonista en varios de los partidos más amargos del capitán argentino, incluyendo la caída en la final del Mundial Brasil 2014, y muchos de ellos también incluyen al propio Bayern, tal como lo recordó: “Sé que las estadísticas en partidos contra Messi están a mi favor. En los últimos años he jugado seguido contra él, y generalmente nos ha ido bien. Está el 8-2 contra Barcelona, pero creo que más importante fue el 7-0 global en la semifinal de 2013″. No obstante, Müller también acotó que esos encuentros no tendrán incidencia en el próximo: “Fue hace diez años y son estadísticas del pasado, este será otro partido. No me enfocaría demasiado en las estadísticas. Nos sentimos preparados”.

Thomas Müller se refirió a su historial "positivo" contra Lionel Messi en los partidos entre sí ALEXANDER HASSENSTEIN GETTY IMAGES - Getty Images Europe

Nagelsmann quiere cortarle los caminos a la Pulga

En su propia conferencia, el DT de Bayern, Julian Nagelsmann, también habló sobre cómo espera salir a jugar para mantener su ventaja en la serie, haciendo hincapié en ser protagonistas y tomar la iniciativa del partido: “Hemos desarrollado algunas ideas para hacerles daño. Pero una clave será no limitarnos a la defensiva y crear nosotros mismos peligro de gol”, adelantó el ex Hoffenheim y RB Leipzig, aunque también contó que buscará limitar al jugador más determinante de PSG: “Tenemos que evitar que necesitemos mucho tiempo para recuperar el orden. Es importante evitar los pases a Messi y no tener nuestra última línea demasiado adelantada. Pero tenemos la ambición de crear nosotros el juego y tener la pelota”.

Otra cuestión por la que el joven entrenador fue preguntado es el historia de errores defensivos que suele cometer su contrincante, como lo demostró el último fin de semana en los dos goles con los que Nantes igualó el partido, en donde suele quedar expuesto frente a contraataques. Nagelsmann fue relativamente precavido al momento de contestar, pero dejó entrever que es algo que estuvo observando: “No diría que es una debilidad pero tienen un claro comportamiento en ciertas situaciones que podemos utilizar, pero que si no las chances bien pueden ser peligrosas para nosotros porque pueden contragolpear”.

Julian Nagelsmann, entrenador de Bayern Munich, contó que su equipo buscará ser protagonista contra PSG, pero también debe frenar la influencia de Lionel Messi

