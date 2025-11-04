Champions League, en vivo

Siete futbolistas argentinos serán titulares en la cuarta fecha de la Champions League. Alexis Mac Allister será de la partida en Liverpool, que recibe a Real Madrid. En Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez estarán desde el inicio ante Union St. Gilloise, que tendrá a Kevin Mac Allister como titular, mientras que Thiago Almada integra el banco de suplentes. Juan Musso y Nicolás González quedan afuera. En Tottenham, Cristian Romero será el capitán en el cruce con Kobenhavn. Por su parte, Francisco Ortega será titular en Olympiakos contra PSV, Lorenzo Scipioni irá al banco, y Santiago Hezze queda fuera por haber sido expulsado el último encuentro.

