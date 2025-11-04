Champions League, en vivo

LA NACION
Nueve partidos abren la cuarta jornada en la máxima competinción europea

Alexis Mac Allister será titular en el duelo de Liverpool contra Real Madrid con Liverpool por Champions League.
Alexis Mac Allister será titular en el duelo de Liverpool contra Real Madrid con Liverpool por Champions League.

Compacto de los partidos del primer turno

Resumen del empate de Napoli y Eintracht Francfort

Compacto de la goleada de Arsenal

Una goleada y un empate

En el primer turno, Arsenal goleo al Slavia Praga por 3-0 como visitante, con goles de Bukayo Saka de penal, y un doblete Mikel Merino. Mientras que Nápoles y Eintracht Francfort no se sacaron ventaja en Italia.

Mikel Merino celebra con Declan Rice, tras convertir de cabeza el 3-0 ante Slavia Praga para Arsenal como visitante
Mikel Merino celebra con Declan Rice, tras convertir de cabeza el 3-0 ante Slavia Praga para Arsenal como visitante

Presencia argentina en la jornada

Siete futbolistas argentinos serán titulares en la cuarta fecha de la Champions League. Alexis Mac Allister será de la partida en Liverpool, que recibe a Real Madrid. En Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez estarán desde el inicio ante Union St. Gilloise, que tendrá a Kevin Mac Allister como titular, mientras que Thiago Almada integra el banco de suplentes. Juan Musso y Nicolás González quedan afuera. En Tottenham, Cristian Romero será el capitán en el cruce con Kobenhavn. Por su parte, Francisco Ortega será titular en Olympiakos contra PSV, Lorenzo Scipioni irá al banco, y Santiago Hezze queda fuera por haber sido expulsado el último encuentro.

Los partidos de hoy, divididos en dos turnos

La jornada se divide en dos bloques: desde las 14.45 se desarrollan Napoli vs. Eintracht Frankfurt y Slavia Praga vs. Arsenal. Luego, desde las 17, habrá otros siete encuentros en simultáneo: Atlético de Madrid vs. Union St. Gilloise, Juventus vs. Sporting Lisboa, Liverpool vs. Real Madrid, Olympiacos vs. PSV, PSG vs. Bayern, Tottenham vs. FC Kobenhavn y Bodo/Glimt vs. Monaco.

Los duelos más esperados de la fecha

Dos partidos concentran la atención principal del día: en París, PSG recibe a Bayern en un cruce con historia reciente y jerarquía individual. En Anfield, Liverpool se enfrenta con Real Madrid en un clásico moderno de Europa. Ambos partidos comienzan a las 17.

Bienvenidos al seguimiento a la Champions League

Empieza otra jornada de la UEFA Champions League, con nueve partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de liga. Los encuentros serán transmitidos por los distintos canales de ESPN y Fox Sports y por Disney+. LA NACION hará la cobertura al instante en este liveblog.

Por Augusto Sanz
