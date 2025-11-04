Champions League, en vivo
Nueve partidos abren la cuarta jornada en la máxima competinción europea
Compacto de los partidos del primer turno
Resumen del empate de Napoli y Eintracht Francfort
Compacto de la goleada de Arsenal
Una goleada y un empate
En el primer turno, Arsenal goleo al Slavia Praga por 3-0 como visitante, con goles de Bukayo Saka de penal, y un doblete Mikel Merino. Mientras que Nápoles y Eintracht Francfort no se sacaron ventaja en Italia.
Presencia argentina en la jornada
Siete futbolistas argentinos serán titulares en la cuarta fecha de la Champions League. Alexis Mac Allister será de la partida en Liverpool, que recibe a Real Madrid. En Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez estarán desde el inicio ante Union St. Gilloise, que tendrá a Kevin Mac Allister como titular, mientras que Thiago Almada integra el banco de suplentes. Juan Musso y Nicolás González quedan afuera. En Tottenham, Cristian Romero será el capitán en el cruce con Kobenhavn. Por su parte, Francisco Ortega será titular en Olympiakos contra PSV, Lorenzo Scipioni irá al banco, y Santiago Hezze queda fuera por haber sido expulsado el último encuentro.
Assim estamos definidos para o duelo de hoje!#UCL pic.twitter.com/qlOhJa00J9— Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) November 4, 2025
Los partidos de hoy, divididos en dos turnos
La jornada se divide en dos bloques: desde las 14.45 se desarrollan Napoli vs. Eintracht Frankfurt y Slavia Praga vs. Arsenal. Luego, desde las 17, habrá otros siete encuentros en simultáneo: Atlético de Madrid vs. Union St. Gilloise, Juventus vs. Sporting Lisboa, Liverpool vs. Real Madrid, Olympiacos vs. PSV, PSG vs. Bayern, Tottenham vs. FC Kobenhavn y Bodo/Glimt vs. Monaco.
Los duelos más esperados de la fecha
Dos partidos concentran la atención principal del día: en París, PSG recibe a Bayern en un cruce con historia reciente y jerarquía individual. En Anfield, Liverpool se enfrenta con Real Madrid en un clásico moderno de Europa. Ambos partidos comienzan a las 17.
Bienvenidos al seguimiento a la Champions League
Empieza otra jornada de la UEFA Champions League, con nueve partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de liga. Los encuentros serán transmitidos por los distintos canales de ESPN y Fox Sports y por Disney+. LA NACION hará la cobertura al instante en este liveblog.
Seguí leyendo
"Lo hago por salud". El método extremo de vida de un imprescindible de Atlético de Madrid que desafía la lógica del fútbol moderno
Un gigante tambalea. No puede ganar, lo golean en su estadio y su DT cuestionado está en conflicto con un campeón de Qatar 2022
Mundial 2027. Un momento bisagra para los Pumas, con el foco en el sorteo: qué necesita para no sufrir y cuáles son los riesgos
- 1
Horario de la selección argentina Sub 17 vs. Bélgica por el Mundial Qatar 2025
- 2
En qué canal pasan Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 2025 hoy
- 3
Convocados de la selección argentina Sub 17: quiénes y son y en qué clubes juegan
- 4
El título que falta en las vitrinas: el sueño Sub 17 de Argentina se pone en marcha en Qatar