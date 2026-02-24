Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los playoffs

Atlético de Madrid y Brujas igualan 1-1 al descanso, con un global 4-4 que mantiene la serie abierta. Alexander Sorloth abrió el marcador tras un envío largo de Jan Oblak, en un inicio con mayor determinación del equipo de Diego Simeone, pero Joel Ordóñez, que en la ida había convertido en contra, se reivindicó con un cabezazo luego de un córner y restableció la paridad antes del cierre de la primera etapa.