Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los playoffs

Se definen los primeros clasificados a octavos de final de la principal competencia europea

Julián Alvarez titular en Atlético de Madrid
Julián Alvarez titular en Atlético de MadridPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

¿Qué pasa si persiste el empate?

En las series eliminatorias, si el marcador global queda igualado al finalizar los 90 minutos, se disputa una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. Si al término del tiempo suplementario se mantiene la paridad, la clasificación se define mediante una tanda de penales.

Entretiempo en Madrid

Atlético de Madrid y Brujas igualan 1-1 al descanso, con un global 4-4 que mantiene la serie abierta. Alexander Sorloth abrió el marcador tras un envío largo de Jan Oblak, en un inicio con mayor determinación del equipo de Diego Simeone, pero Joel Ordóñez, que en la ida había convertido en contra, se reivindicó con un cabezazo luego de un córner y restableció la paridad antes del cierre de la primera etapa.

Se redime Ordóñez

El ecuatoriano Joel Ordóñez tuvo su desquite en Madrid. Una semana después de haber convertido en contra en la ida y favorecer a Atlético de Madrid, el defensor marcó esta vez en el arco correcto: tras la jugada preparada en el córner, empujó de cabeza y selló el 1-1, para equilibrar la serie 4-4.

Luego de que la peine su compañero al primer palo, el ecuatoriano Joel Ordoñez aprovechó para meter un segundo cabezazo e igualar la serie
Luego de que la peine su compañero al primer palo, el ecuatoriano Joel Ordoñez aprovechó para meter un segundo cabezazo e igualar la serieJoel Ordonez - AP

Gol de Brujas

Brujas iguala la serie 4-4 y establece el 1-1 en Madrid. El ecuatoriano Joel Ordóñez volvió a marcar, como en la ida pero ahora para su equipo: tras un córner, Brandon Mechele peinó en el primer palo y el defensor apareció por el segundo para empujar de cabeza y nivelar el marcador global.

Atlético domina y va por más

Tras el gol de Alexander Sorloth, el equipo dirigido por Diego Simeone asumió el control del juego, administró la posesión y se instaló en campo rival con la intención de ampliar la diferencia para encaminar la serie.

El festejo del noruego Alexander Sorloth, que marcó el primero para Atlético de Madrid
El festejo del noruego Alexander Sorloth, que marcó el primero para Atlético de MadridPIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Gol de Atlético de Madrid

Alexander Sorloth marcó el primero para Atlético de Madrid y puso al equipo en ventaja en la serie. La acción nació en un envío largo de Jan Oblak hacia el delantero, que protegió la pelota, giró ante su marca y definió con potencia; el remate se le escurrió a Simon Mignolet, que no logró contenerlo y vio cómo el balón ingresó junto a un poste.

Se salvó Atlético de Madrid

A los 19 minutos, Brujas generó una situación muy clara tras un pase atrás que descolocó a la defensa local y derivó en un remate franco dentro del área, pero David Hancko intervino a tiempo con un cabezazo y evitó la caída de su arco.

Giuliano Simeone lleva la pelota ante la marca de Joaquin Seys de Brujas
Giuliano Simeone lleva la pelota ante la marca de Joaquin Seys de BrujasManu Fernandez - AP

Partido parejo

En los primeros 12 minutos, Atlético de Madrid y Brujas se presionan y atacan, sin guardarse nada. No hay claro dominador, pero los dirigidos por el Cholo Simeone tuvieron las más claras.

Definiciones en simultáneo

Desde las 17 se disputarán tres encuentros que completarán el cuadro de clasificados: Inter intentará revertir como local el 1-3 ante Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo; Bayer Leverkusen defenderá en Alemania el 2-0 logrado frente a Olympiacos en la ida; y Newcastle, tras el contundente 6-1 conseguido como visitante ante Qarabag, afrontará la revancha con una ventaja que parece decisiva.

Empezó el partido

Atlético de Madrid ya juega ante Brujas en busca de los octavos de final. Con Julián Álvarez y Giuliano Simeone como titulares, el equipo dirigido por Diego Simeone intenta romper la paridad 3-3 en el marcador global, en Madrid.

Julián Alvarez titular

El Cholo Simeone eligió a Julián Alvarez y Giuliano Simeone para que salgan desde el arranque en Atlético de Madrid ante Brujas, luego de un empate 3-3 en la ida en Bélgica. Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada estarán en el banco.

Los partidos de la jornada

Atlético de Madrid abre la jornada recibiendo a Brujas a las 14.45 en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Luego, habrá tres partidos en simultáneo desde las 17: Bayer Leverkusen ante Olympiacos, Inter ante Bodo/Glimt que busca dar la sorpresa, y Newcastle ante Qarabag.

Bienvenidos a la cobertura de la Champions

La jornada de playoffs de la Champions League continúa con la definición de los primeros cuatro clasificados a octavos. Los partidos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.

Por Augusto Sanz
