Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los playoffs
Se definen los primeros clasificados a octavos de final de la principal competencia europea
¿Qué pasa si persiste el empate?
En las series eliminatorias, si el marcador global queda igualado al finalizar los 90 minutos, se disputa una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15. Si al término del tiempo suplementario se mantiene la paridad, la clasificación se define mediante una tanda de penales.
Entretiempo en Madrid
Atlético de Madrid y Brujas igualan 1-1 al descanso, con un global 4-4 que mantiene la serie abierta. Alexander Sorloth abrió el marcador tras un envío largo de Jan Oblak, en un inicio con mayor determinación del equipo de Diego Simeone, pero Joel Ordóñez, que en la ida había convertido en contra, se reivindicó con un cabezazo luego de un córner y restableció la paridad antes del cierre de la primera etapa.
Se redime Ordóñez
El ecuatoriano Joel Ordóñez tuvo su desquite en Madrid. Una semana después de haber convertido en contra en la ida y favorecer a Atlético de Madrid, el defensor marcó esta vez en el arco correcto: tras la jugada preparada en el córner, empujó de cabeza y selló el 1-1, para equilibrar la serie 4-4.
Gol de Brujas
Brujas iguala la serie 4-4 y establece el 1-1 en Madrid. El ecuatoriano Joel Ordóñez volvió a marcar, como en la ida pero ahora para su equipo: tras un córner, Brandon Mechele peinó en el primer palo y el defensor apareció por el segundo para empujar de cabeza y nivelar el marcador global.
¡GOL ECUATORIANO EN LA #CHAMPIONS! Joel Ordóñez marcó de cabeza el 1-1 de Brujas ante Atlético de Madrid, y la serie vuelve a estar igualada. La bronca del Cholo...— SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KnSBJjjlJx
Atlético domina y va por más
Tras el gol de Alexander Sorloth, el equipo dirigido por Diego Simeone asumió el control del juego, administró la posesión y se instaló en campo rival con la intención de ampliar la diferencia para encaminar la serie.
Gol de Atlético de Madrid
Alexander Sorloth marcó el primero para Atlético de Madrid y puso al equipo en ventaja en la serie. La acción nació en un envío largo de Jan Oblak hacia el delantero, que protegió la pelota, giró ante su marca y definió con potencia; el remate se le escurrió a Simon Mignolet, que no logró contenerlo y vio cómo el balón ingresó junto a un poste.
Se salvó Atlético de Madrid
A los 19 minutos, Brujas generó una situación muy clara tras un pase atrás que descolocó a la defensa local y derivó en un remate franco dentro del área, pero David Hancko intervino a tiempo con un cabezazo y evitó la caída de su arco.
Partido parejo
En los primeros 12 minutos, Atlético de Madrid y Brujas se presionan y atacan, sin guardarse nada. No hay claro dominador, pero los dirigidos por el Cholo Simeone tuvieron las más claras.
Definiciones en simultáneo
Desde las 17 se disputarán tres encuentros que completarán el cuadro de clasificados: Inter intentará revertir como local el 1-3 ante Bodo/Glimt, una de las revelaciones del torneo; Bayer Leverkusen defenderá en Alemania el 2-0 logrado frente a Olympiacos en la ida; y Newcastle, tras el contundente 6-1 conseguido como visitante ante Qarabag, afrontará la revancha con una ventaja que parece decisiva.
Empezó el partido
Atlético de Madrid ya juega ante Brujas en busca de los octavos de final. Con Julián Álvarez y Giuliano Simeone como titulares, el equipo dirigido por Diego Simeone intenta romper la paridad 3-3 en el marcador global, en Madrid.
Julián Alvarez titular
El Cholo Simeone eligió a Julián Alvarez y Giuliano Simeone para que salgan desde el arranque en Atlético de Madrid ante Brujas, luego de un empate 3-3 en la ida en Bélgica. Juan Musso, Nahuel Molina y Thiago Almada estarán en el banco.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/Yjw5FxIHY9— Atlético de Madrid (@Atleti) February 24, 2026
Los partidos de la jornada
Atlético de Madrid abre la jornada recibiendo a Brujas a las 14.45 en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Luego, habrá tres partidos en simultáneo desde las 17: Bayer Leverkusen ante Olympiacos, Inter ante Bodo/Glimt que busca dar la sorpresa, y Newcastle ante Qarabag.
Bienvenidos a la cobertura de la Champions
La jornada de playoffs de la Champions League continúa con la definición de los primeros cuatro clasificados a octavos. Los partidos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+, pero podrán seguir el minuto a minuto por acá.
Seguí leyendo
"Me considero ganador". De manejar un taxi a atajarlo todo en el Maracaná: “Vienen Dibu, Rulli, Rossi… y después yo”.
El "Gato Negro". Como Luna de Avellaneda: un histórico club de Madrid al que un grupo de argentinos intenta devolverle la gloria
Barítono y emprendedor. Rugbier consagrado, tucumano de tonada francesa y su mirada sobre el déficit que deben solucionar los Pumas
- 1
La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni y no jugará en Madrid
- 2
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 3
Curazao se quedó sin DT a menos de cuatro meses del Mundial 2026
- 4
Marcelo Gallardo se va de River, en vivo: quién será el nuevo DT y cómo será la despedida