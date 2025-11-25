Champions League, en vivo

Benfica obtuvo sus primeros puntos en esta Champions. Con Otamendi y Barrenechea, derrotó 2 a 0 a Ajax, que ahora es el único equipo que no sumó unidades en estos cinco partidos que disputó. Los goles fueron marcados por Samuel Dahl y Georgiy Sudakov, en una de las últimas jugadas del partido.

Además, Union Saint-Gilliose se quedó con un gran triunfo como visitante ante Galatasaray por 1 a 0. Esta victoria lo ubica en el puesto 18. El único tanto del partido lo hizo el canadiense Promise David. En el equipo ganador, Kevin Mac Allister disputó los 90 minutos mientras que Mauro Icardi fue capitán y completó el partido para los turcos, que perdieron la chance concreta de meterse entre los primeros ocho.