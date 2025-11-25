Champions League, en vivo
Se abre la quinta jornada de la etapa de liga con nueve encuentros
Aprovechó un error y empató el partido
Olympique de Marsella se puso 1 a 1 ante Newcastele. Pierre-Emerick Aubameyang levantó la cabeza y vio que el arquero rival Nick Pope salió muy mal a buscar la pelota. El gabonés adelantó el balón y definió con el arco vacío al minuto de la segunda parte.
Segundos tiempos en marcha
Se disputan los segundos 45 minutos de los siete partidos. Chelsea le gana a Barcelona 1 a 0 y el equipo español juega con uno menos por la expulsión de Ronald Araujo.
Un mensaje para su rival
Borussia Dortmund desplegó banderas en su tribuna en apoyo a Villarreal por la polémica que se generó con el partido que el equipo español iba a jugar ante Barcelona en Miami, pero que finalmente fue suspendido. “El hogar está donde esta tu corazón... P** La Liga , P** RFEF”, decía el mensaje en las banderas.
🚨 ATENCIÓN a lo que ha pasado minutos antes de que comenzara el DORTMUND-VILLARREAL🚨
👉 El tifo del club alemán carga contra LaLiga y la RFEF.
🟨🧐 "El hogar está donde esta tu corazón... P** La Liga , P** RFEF". #UCL pic.twitter.com/vU70frUzjP
Final de los primeros tiempos
Con estos resultados parciales, terminaron los primeros 45 minutos de los siete duelos que abren la quinta fecha de la etapa de liga de la Champions:
- Chelsea 1 - 0 Barcelona
- Napoli 0 - 0 Qarabag
- Olympique de Marsella 0 - 1 Newcastle
- Slavia Praga 0 - 0 Athletic de Bilbao
- Bodo/Glimt 1 - 0 Juventus
- Borussia Dortmund 1 - 0 Villarreal
- Manchester City 0 - 1 Bayer Leverkusen
Con uno menos
Ronald Araujo vio la segunda amarilla y se fue expulsado. El defensor uruguayo de Barcelona dejó a su equipo con uno menos y cae ante Chelsea por 1 a 0.
Sorprende a un gigante
Bodo/Glimt de Noruega se está haciendo fuerte en su estadio y derrota a Juventus por 1 a 0. El gol lo marcó Ole Didrik Blomberg a los 27 minutos.
La posición de Cucurella
A pesar de lo que se ve en las imágenes, el VAR automático que se utiliza en la Champions League publicó que el lateral de Chelsea estaba habilitado.
Gol de Chelsea
El equipo inglés derrota 1 a 0 a Barcelona en Londres con un gol en contra de Koundé a los 27 minutos. Polémica por la posición de Marc Cucurella en el centro previo. Los ingleses eran mejores y ya les habían anulado un tanto que convirtió Enzo Fernández.
¡GOL DE CHELSEA! Koundé no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues ante Barcelona.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/OoZZBIvhk1
Pierde el City
Bayer Leverkusen le gana al equipo de Guardiola por 1 a 0 con el gol de Alejandro Grimaldo a los 23 minutos.
¡SORPRENDE EL VISITANTE! Grimaldo puso el 1-0 de Bayer Leverkusen contra el City.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hZvwteZs1f
Newcastle al frente
A los seis, Harvey Barnes puso el 1 a 0 para los ingleses ante Olympique de Marsella, que a Gerónimo Rulli y a Leonardo Balerdi entre los titulares. El defensor vio la amarilla a los tres minutos.
Partidos en marcha
Se disputan los siete partidos restantes que abren la quinta fecha de la etapa de liga de la Champions League.
- 17 Chelsea vs. Barcelona. ESPN
- 17 Napoli vs. Qarabag-. ESPN 4
- 17 Olympique de Marsella vs. Newcastle. ESPN 3
- 17 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao. Disney+
- 17 Bodo/Glimt vs. Juventus. ESPN 2
- 17 Borussia Dortmund vs. Villarreal. Fox Sports 2
- 17 Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
Todo listo
En los diferentes estadios los futbolistas comienzan a ultimar los detalles previos a los partidos que comenzarán a las 17 y en simultaneo.
Final de los primeros partidos
Benfica obtuvo sus primeros puntos en esta Champions. Con Otamendi y Barrenechea, derrotó 2 a 0 a Ajax, que ahora es el único equipo que no sumó unidades en estos cinco partidos que disputó. Los goles fueron marcados por Samuel Dahl y Georgiy Sudakov, en una de las últimas jugadas del partido.
Además, Union Saint-Gilliose se quedó con un gran triunfo como visitante ante Galatasaray por 1 a 0. Esta victoria lo ubica en el puesto 18. El único tanto del partido lo hizo el canadiense Promise David. En el equipo ganador, Kevin Mac Allister disputó los 90 minutos mientras que Mauro Icardi fue capitán y completó el partido para los turcos, que perdieron la chance concreta de meterse entre los primeros ocho.
Chelsea, con Enzo y Garnacho
El equipo de Enzo Maresca recibe a Barcelona y en la alineación inicial estarán Alejandro Garnacho y Enzo Fernández. Además, Facundo Buonanotte estará entre los suplentes. En Olympique de Marsella, Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi serán titulares en el choque ante Newcastle. Por último, Claudio Echeverri está en el banco de suplentes de Bayer Leverkusen, que visita al club dueño de su pase, Manchester City.
¡LOS XI PARA ESTA NOCHE! 🏆
¡VAMOS, CHELSEA! 💙 pic.twitter.com/FWjxi0klRE
Lo ganan los belgas
El atacante canadiense Promise David puso el 1 a 0 para Union Saint-Gilliose a los 12 minutos de la segunda etapa.
Lo gana desde el inicio
Benfica derrota 1 a 0 a Ajax en Ámsterdam. El sueco Samuel Dahl anotó un golazo a los seis minutos de la primera etapa.
¡QUÉ BIEN LA AGARRASTE, SAMUEL! Dahl capturó el rebote con este sensacional fierrazo y puso el tempranero 1-0 para Benfica ante Ajax en la #ChampionsLeague
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MetuVhxZ80
Cómo ver online los partidos
A continuación la lista de los partidos con el canal que televisa a cada uno; en este caso se requiere ser cliente de Flow o DTV para poder verlos. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
- 14.45 Galatasaray vs. Union Saint-Gilliose. ESPN 2
- 14.15 Ajax vs. Benfica. Fox Sports. Fox Sports
- 17 Chelsea vs. Barcelona. ESPN
- 17 Napoli vs. Qarabag-. ESPN 4
- 17 Olympique de Marsella vs. Newcastle. ESPN 3
- 17 Slavia Praga vs. Athletic de Bilbao. Disney+
- 17 Bodo/Glimt vs. Juventus. ESPN 2
- 17 Borussia Dortmund vs. Villarreal. Fox Sports 2
- 17 Manchester City vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League
Bienvenidos al liveblog de la quinta fecha de la Champions League. En el primer turno se juegan dos partidos con presencias argentinas: Mauro Icardi es titular en Galatasaray y se mide ante Union Saint-Gilliose de Kevin Mac Allister, también en la alineación inicial. Además, Benfica, que tiene a Nicolás Otamendi y a Enzo Barrenechea, se mide ante Ajax. Luego continúan los siete duelos restantes y el que se robará todas las miradas será Chelsea, con Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanote, ante Barcelona. Además, juega Manchester City contra Bayer Leverkusen.
