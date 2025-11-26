Champions League, en vivo

LA NACION
Los nueve partidos de la jornada que completan la quinta fecha de la fase de liga

Julián Alvarez y Lautaro Martínez, el duelo de delanteros en Atlético Madrid vs. Inter de Milán
Julián Alvarez y Lautaro Martínez, el duelo de delanteros en Atlético Madrid vs. Inter de MilánArchivo

Real Madrid, en busca de recuperación

El equipo de Xabi Alonso enfrentará a Olympiacos con la necesidad de volver al triunfo. Viene de perder ante Liverpool en la última fecha de la Champions League y acumula dos empates seguidos en la liga española.

Entretiempo en la Champions

En los dos partidos del primer turno: Monaco se impone 2-1 ante Pafos con goles de Takumi Minamino y Folarin Balogun, que aprovechó un grosero error del arquero Neofytos Michail. El empate transitorio lo había marcado David Luiz de cabeza. En Copenhague, el local vence 1-0 a Kairat Almaty con un tanto de Viktor Dadason.

Los platos fuertes del día

Nueve partidos completan el calendario de hoy. Se destacan Arsenal-Bayern Múnich, PSG-Tottenham, Liverpool-PSV y Atlético de Madrid-Inter.

Doble turno de Champions

La jornada se divide en dos bloques: desde las 14.45 juegan Copenhague-Kairat Almaty y Pafos-Mónaco. Desde las 17 será el turno de los principales duelos en Europa, con siete encuentros en simultáneo: Arsenal-Bayern Múnich, PSG-Tottenham, Olympiacos-Real Madrid, Atlético de Madrid-Inter, Liverpool-PSV, Frankfurt-Atalanta y Sporting-Brujas.

Bienvenidos al vivo de la Champions League

Hoy se completa la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. El primer turno arrancó 14.45 y el plato fuerte llegará a las 17, con varios partidos en simultáneo y presencia argentina. Los partidos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.

Por Augusto Sanz
