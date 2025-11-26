Champions League, en vivo
Los nueve partidos de la jornada que completan la quinta fecha de la fase de liga
Real Madrid, en busca de recuperación
El equipo de Xabi Alonso enfrentará a Olympiacos con la necesidad de volver al triunfo. Viene de perder ante Liverpool en la última fecha de la Champions League y acumula dos empates seguidos en la liga española.
Entretiempo en la Champions
En los dos partidos del primer turno: Monaco se impone 2-1 ante Pafos con goles de Takumi Minamino y Folarin Balogun, que aprovechó un grosero error del arquero Neofytos Michail. El empate transitorio lo había marcado David Luiz de cabeza. En Copenhague, el local vence 1-0 a Kairat Almaty con un tanto de Viktor Dadason.
ARQUERITO TIME: INSÓLITO error de Michail que Balogun aprovechó para firmar el 2-1 de Monaco vs. Pafos.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9NLBJPCNfg
Los platos fuertes del día
Nueve partidos completan el calendario de hoy. Se destacan Arsenal-Bayern Múnich, PSG-Tottenham, Liverpool-PSV y Atlético de Madrid-Inter.
Doble turno de Champions
La jornada se divide en dos bloques: desde las 14.45 juegan Copenhague-Kairat Almaty y Pafos-Mónaco. Desde las 17 será el turno de los principales duelos en Europa, con siete encuentros en simultáneo: Arsenal-Bayern Múnich, PSG-Tottenham, Olympiacos-Real Madrid, Atlético de Madrid-Inter, Liverpool-PSV, Frankfurt-Atalanta y Sporting-Brujas.
Bienvenidos al vivo de la Champions League
Hoy se completa la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. El primer turno arrancó 14.45 y el plato fuerte llegará a las 17, con varios partidos en simultáneo y presencia argentina. Los partidos serán transmitidos por ESPN, Fox Sports y Disney+, y podrán seguir el minuto a minuto por este medio.
