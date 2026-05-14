Nicolás Otamendi no renovará con Benfica y en River crece la expectativa por su llegada tras el Mundial 2026

El futuro de Nicolás Otamendi parece empezar a alejarse definitivamente de Portugal y acercarse, cada vez más, a Núñez. Según informó este jueves el diario portugués Record, el defensor campeón del mundo con la selección argentina ya le comunicó a Benfica que no renovará su contrato, que vence el 30 de junio, y quedará con el pase en su poder después de seis temporadas en Lisboa. La noticia importa mucho en River, club del que el zaguero reconoció ser hincha y que desde hace años sigue de cerca cada movimiento de su carrera.

La decisión del central de 38 años marca el cierre de una etapa muy importante en Benfica. Capitán y referente del vestuario, Otamendi construyó una trayectoria de peso en el gigante portugués, con títulos locales y protagonismo permanente tanto en la liga como en las competencias europeas. El próximo sábado, frente a Estoril, disputará su último encuentro con la camiseta roja.

La información publicada en Portugal volvió a instalar con fuerza el escenario que River imagina desde hace tiempo: la posibilidad concreta de incorporar a uno de los líderes de la selección argentina campeona en Qatar 2022. “Tiene vía libre para fichar por River Plate”, sostuvo Record.

Nicolás Otamendi llegaría a River post Mundial Octavio Passos - UEFA - UEFA

En Núñez nunca ocultaron el interés. Aunque durante los últimos mercados de pases las conversaciones no avanzaron hasta un punto decisivo, el nombre del defensor siempre apareció entre las prioridades de la dirigencia. Incluso, hace algunos meses, el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel había reconocido públicamente que se trataba de un futbolista “muy interesante” para el proyecto deportivo del club, pero aclaró que no había conversaciones formales en marcha.

Otamendi siempre evitó alimentar demasiado las especulaciones, aunque tampoco escondió su vínculo emocional por el Millonario. “Toda mi familia es de River”, llegó a declarar tiempo atrás. Y cuando fue consultado recientemente sobre su futuro, eligió la cautela: “Tengo un año de contrato con Benfica y después del Mundial veré qué voy a hacer”.

La referencia al Mundial no es menor. El defensor integra la prelista de la selección argentina para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, y todo indica que será la última gran función de su carrera con la camiseta albiceleste. Por eso, en River entienden que cualquier definición formal recién llegará después de la competencia.

Nicolás Otamendi marcó un gol de penal en el último amisotos de la fecha FIFA de marzo Rodrigo Abd - AP

Mientras tanto, en Portugal ya daban señales de resignación. Hace algunas semanas, José Mourinho se había referido públicamente a la situación del argentino. “Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos”, afirmó el entrenador de Benfica, fuertemente vinculado a Real Madrid. Luego, agregó: “Será por decisión suya que regrese a la Argentina y a River Plate o continúe en Benfica. Todo está en sus manos”.

Las palabras de Mourinho dejaron en evidencia el peso específico que Otamendi ganó dentro de la institución portuguesa. También, que Benfica estaba dispuesto a renovarle el vínculo y retenerlo al menos una temporada más. Sin embargo, la decisión final del futbolista parece ser otra.

La posible llegada del defensor representaría un impacto deportivo y simbólico para River. No solo por la experiencia internacional del marcador central, con pasos por Porto, Valencia y Manchester City, sino también por el liderazgo que podría aportarle a un plantel.

Además, su desembarco tendría un componente emocional fuerte. A diferencia de otros futbolistas de la selección argentina que fueron vinculados con River en distintos momentos, Otamendi nunca ocultó su identificación con el club. Esa relación con los colores alimentó durante años la ilusión de los hinchas y ahora encuentra el escenario más favorable desde que comenzó a jugar en Europa. Sería el quinto campeón del mundo para el Millonario, luego de Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

En River, por ahora, prefieren la prudencia. Saben que todavía resta el Mundial y que el defensor también podría tener otras ofertas. Pero la noticia llegada desde Portugal es alentadora.