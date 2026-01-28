Champions League, en vivo
Se juegan los 18 partidos en simultáneo, con la definición de la fase de liga
Apareció el faraón
Mohamed Salah marca el 3-0 que marca la goleada de Liverpool ante Qarabag.
Lewandowski empata para Barcelona
Barcelona empata 1-1 ante Copenhague y queda ahí nomas de los octavos.
Julián Alvarez tuvo un gol anulado en el primer tiempo
Metía un gol olímpico pero fue anulado por el árbitro por no haber dado la orden aún durante la primera parte.
Gol de Tottenham
Randal Kolo Muani pone el 1-0 ante Eintracht Frankfurt y mete a Tottenham a octavos.
Se reanuda el juego
Arrancó el segundo tiempo de todos los partidos, en busca de la clasificación directa a octavos o entrar a los playoffs.
Así está la tabla por ahora
En este momento, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, PSG y Newcastle se están metiendo a octavos, junto con Arsenal y Bayern Múnich. Barcelona, Inter, Atlético de Madrid, Chelsea, entre otros, están cayendo a los playoffs. Olympique de Marsella, Olympiacos y Benfica, estarían quedando afuera, junto a otros equipos.
Entretiempo
Los 18 partidos fueron al descanso con varios goles y movimientos en la tabla de posiciones.
Penal a Otamendi y gol de Benfica
El delantero Vangelis Pavlidis se hizo cargo tras la falta al capitán argentino y lo da vuelta ante Real Madrid en el descuento del primer tiempo.
Lo empata Newcastle ante del entretiempo
Tras un tiro libre y dos cabezazos, empata en el Parque de los Príncipes.
Napoli lo da vuelta y lo manda afuera a Chelsea
Rasmus Hojlund pone el 2-1 para que Napoli lo de vuelta y deje a Chelsea sin chances de octavos.
Arsenal gana 3-1
Gabriel Martinelli pone el 3-1 ante Kairat, ya en octavos el equipo inglés.
¡AH NO, EL GOLAZO COLECTIVO DEL ARSENAL! Norgaard metió un TACAZO TOP para limpiar la jugada y todo terminó en gol de Martinelli, para el 3-1 de los Gunners ante Kairat Almaty,
Leverkusen se pone 2-0
Malik Tillman puso su doblete y el 2-0 ante Villarreal.
Napoli empata ante Chelsea
Tras el gol de penal de Enzo Fernández, Antonio Vergara marca el 1-1 en Italia.
Empata Benfica
Pone 1-1 ante Real Madrid, que todavía sigue en octavos.
Bodo empata ante Atlético
El equipo Noruego sorprende y pone le 1-1 ante Atlético de Madrid y lo complica en la tabla para los octavos.
Apareció Kiki
Mbappé puso el 1-0 de cabeza para Real Madrid ante Benfica, mandándolo directo a octavos.
Vuelve a ganarlo Athletic Bilbao
Lo gana 2-1 ante Sporting pero todavía no le alcanza para meterse a los playoffs.
City gana 2-0
Rayan Cherki pone el segundo a los 29 minutos ante Galatasaray, que lo mete en octavos.
Arsenal vuelve a ganarlo
Kai Havertz pone el segundo para Arsenal ante Kairat y vuelve a ganarlo 2-1.
Liverpool se pone 2-0
Florian Wirtz, muy criticado por los ingleses, pone el segundo de los Reds ante Qarabag.
El androide: Haaland aparece
Puso el 1-0 ante Galatasaray para Manchester City.
Apareció Enzo Fernández
De penal, marca el primero para Chelsea ante Napoli en busca de los octavos.
¡¡LA CALIDAD DEL CAMPEÓN DEL MUNDO!! ENZO FERNÁNDEZ LA CRUZÓ CONTRA EL PALO Y MARCÓ EL 1-0 DEL CHELSEA ANTE NAPOLI.
Alexander Sorloth pone le primero
Atlético de Madrid gana 1-0 a Bodo para buscar su clasificación directa a octavos.
Gol de Mac Allister
A los 15 minutos, el campeón del mundo pone arriba a Liverpool ante Qarabag, para darle la clasificación a los Reds.
Brujas se pone 2-0 arriba
Con gol de Romeo Vermant, a los 12 minutos pone el segundo ante Olympique de Marsella, que queda afuera de todo.
Bayer Leverkusen se pone arriba
Gol de Malik Tillman a los 12 minutos ante Villarreal.
Gol de Brujas ante los argentinos
Olympique de Marsella pierde 1-0 ante Brujas en Bélgica y queda afuera de todo en la Champions League.
Empata Kairat
Apenas cuatro minutos después del gol de Arsenal, se empata 1-1 en Londres.
Golazo de Vitinha
Tras un penal atajado por Pope a Dembele, el portugués marcó el primero para PSG ante Newcastle en una verdadera final.
Sorprende Copenhague
A los cuatro minutos se pone arriba ante Barcelona, dejándolo sin posibilidad de octavos de final y condenándola a los playoffs.
Gol de Athletic Bilbao
Oihan Sancet marcó el primero del partido para el equipo español a los tres minutos de juego.
Gol de Arsenal
Gyokeres marca el 1-0 a Kairat Almaty, aunque ya está clasificado.
Comenzó la última fecha de la fase de liga
Ya se juegan los 18 partidos en simultáneo que definirán los ocho clasificados directos a octavos, los 16 que irán a playoffs y los que quedarán eliminados.
Los argentinos titulares que buscan los octavos de final
Dentro de los argentinos protagonistas, Franco Mastantuono será titular con Real Madrid, que con una victoria se asegura el pase a octavos.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2026
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/Kt6reKAAGm
Su rival, Benfica, irá con Nicolás Otamendi como capitán, con Gianluca Prestianni también titular. En el banco Enzo Barrenechea.
O nosso XI 🆚 Real Madrid CF!#SLBRMCF | #UCL pic.twitter.com/4KlEGeCrZa— SL Benfica (@SLBenfica) January 28, 2026
En el Atlético de Diego Simeone serán titulares Nicolás González y Julián Alvarez. Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/gDp7YTR8rc— Atlético de Madrid (@Atleti) January 28, 2026
En Chelsea juega Enzo Fernández desde el arranque mientras que Alejandro Garnacho irá al banco.
This is how the Blues line-up. 🔵#CFC | #UCL pic.twitter.com/e2gnj3AodQ— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2026
En Liverpool jugará otro campeón del mundo, Alexis Mac Allister.
The Reds to take on Qarabag 🔴💫 #UCL— Liverpool FC (@LFC) January 28, 2026
Enzequiel Fernández será titular en Bayer Leverkusen y espera en el banco Exequiel Palacios.
Starting XI. Let's go. ⚫️🔴#B04VIL pic.twitter.com/KKwNlS3h8j— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 28, 2026
En Olympique de Marsella, jugarán los tres argentinos: Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina.
📝 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 ⚔️ #CLUOM— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 28, 2026
Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Roberto De Zerbi pour cette rencontre de @ChampionsLeague ! 💪 pic.twitter.com/W3uXaSCCcd
El programa de los 18 partidos
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 17: Atlético de Madrid vs. Bodo/Glimt - ESPN 3 y Disney + Premium.
- 17: Barcelona vs. Copenhague - ESPN 2 y Disney + Premium.
- 17: Benfica vs. Real Madrid - Fox Sports y Disney + Premium.
- 17: Borussia Dortmund vs. Inter - Fox Sports 2 y Disney + Premium.
- 17: Liverpool vs. Qarabag - ESPN 4 y Disney + Premium.
- 17: Nápoli vs. Chelsea - ESPN y Disney + Premium.
- 17: Manchester City vs. Galatasaray - Canal 116 (Flow) y Disney + Premium.
- 17: PSG vs. Newcastle - Canal 117 (Flow) y Disney + Premium.
- 17: Union Saint-Gilloise vs. Atalanta - Disney+ Premium.
- 17: Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur - Disney+ Premium.
- 17: PSV vs. Bayern Múnich - Disney+ Premium.
- 17: Arsenal vs. FC Kairat Almaty - Disney+ Premium.
- 17: Ajax vs. Olympiakos - Disney+ Premium.
- 17: Mónaco vs. Juventus - Disney+ Premium.
- 17: Athletic Club vs. Sporting de Lisboa - Disney+ Premium.
- 17: Bayer Leverkusen vs. Villarreal - Disney - Premium.
- 17: Brujas vs. Olympique de Marsella - Disney+ Premium.
- 17: Pafos vs. Slavia Praga - Disney+ Premium.
Cómo seguir una jornada frenética
Todos los encuentros se transmiten en vivo por televisión a través de alguna señal de ESPN y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; o en las plataformas digitales Flow y Disney + Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de cada uno con información y estadísticas actualizadas al instante.
El supermiércoles de Champions
Bienvenidos a la cobertura de la última fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026, la octava y última, que se desarrolla este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo. Al margen del país donde se disputan, cada uno de los encuentros arranca a las 17 (hora argentina).
