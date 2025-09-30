LA NACION
Champions League, en vivo: siete partidos en simultáneo y los jugadores argentinos

Se disputa la segunda fecha del torneo de clubes más importante de Europa

Julián Alvarez es titular en Atlético de Madrid: se mide ante los alemanes del Eintracht Frankfurt
Julián Alvarez es titular en Atlético de Madrid: se mide ante los alemanes del Eintracht Frankfurt

Golea el Bayern Múnich

Nuevamente, apareció Harry Kane para el 4-0 en el marcador y su doblete personal en el partido. Bayern Múnich gana con facilidad en Chipre ante Pafos.

El Inter se impone en Republica Checa

Un desborde por la izquierda de Marcus Thuram terminó en un pase al medio para que llegue el lateral Denzel Dumfries y ponga el 2-0 a los 34 minutos del primer tiempo ante Slavia Praga.

El segundo del equipo del Cholo

A los 33 minutos, tras un córner que se desvía en un taco de Antoine Griezmann, el defensor español Robin Le Normand apareció solo por el segundo palo para el 2-0 del Atlético Madrid ante el equipo alemán.

Y el 3-0 del Bayern

Apareció Nicolas Jackson a los 31 minutos, tras un nuevo pase y asistencia de Michael Olise, para el 3-0 del Bayern Múnich en Chipre ante Pafos.

Bloopper y gol de Lautaro

Lautaro Martínez puso el primer gol para Inter de Milán ante Slavia Praga a los 30 minutos, luego de un grosero error del arquero que lo dejó solo frente al arco.

Y 3-0 en menos de 30 minutos

A los 26 minutos, tras una nueva recuperación por un error defensivo de los defensores del Ajax, Pierre-Emerick Aubameyang habilitó y dejó mano a mano a Mason Greenwood, que definió sin problemas. Paseo del equipo francés a los holandeses.

Bayern gana 2-0

A los 21 minutos, llegó el segundo gol de los alemanes: un jugadon a puro toque terminó con el gol de Raphael Guerreiro, tras el pase de Nicolas Jackson.

En contra

Chelsea se impone 1-0 ante Benfica como local, tras un gol en contra del colombiano Richard Rios, luego de que el argentino Alejandro Garnacho tire un fuerte centro raso que el mediocampista se lleva puesto.

Lo turcos golpean primero

Galatasaray puso el primer gol del partido ante Liverpool, tras el penal convertido por Victor Osimhen a los 16 minutos, ejecutado correctamente al medio del arco. Sorpresa en Turquía.

Y apareció Harry

A los 16 minutos, el delantero inglés Harry Kane puso el primer gol para el Bayern Múnich ante el Pafos en Chipre, con una definición cruzada tras el pase del francés Michael Olise.

Golazo del Marsella

A los 12 minutos, el delantero brasileño Igor Paixao marcó su doblete y el 2-0 del Olympique de Marsella ante el Ajax en Francia, provocando la locura de los hinchas. Un remate de afuera del área tras la recuperación, para cerrar un golazo.

Gol del Marsella

Tras un pase del defensor Nayef Aguerd, que Nayef Aguerd desvía para poner a correr al brasileño Igor Paixo, que definió sin problemas mano a mano ante el arquero. A los seis minutos, el Olympique de Marsella gana 1-0 ante el Ajax.

El primer gol de la jornada

A los cuatro minutos, el italiano Giacomo Raspadori puso el primero para el Atlético de Madrid ante el Eintracht Frankfurt. Una gran jugada de Giuliano Simeone por derecha que terminó con un centro rasante, que Julián Álvarez no pudo conectar, y tras un rebote le quedó al delantero para definir.

Ya se juega

Se mueve la pelota en los siete estadios que concentran la atención de la Champions League. Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt, Chelsea vs. Benfica, Bodo vs. Tottenham, Inter vs. Slavia Praga, Galatasaray vs. Liverpool, Olympique de Marsella vs. Ajax y Pafos vs. Bayern Múnich iniciaron sus compromisos en simultáneo.

Los argentinos involucrados

El Atlético de Madrid de Diego Simeone tendrá a su hijo, Giuliano, junto con Julián Álvarez, que viene de convertir en el clásico, irán como titulares. Mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Nicolás González estarán en el banco ante Eintracht Frankfurt.

En uno de los partidos de la fecha, Chelsea salta al campo con Enzo Fernández como capitán y dos compatriotas en el once inicial: Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho.

Bienvenidos al vivo de la Champions League

La Champions League ofrece una fecha singular: siete encuentros se disputan en paralelo y las miradas se multiplican sobre distintos escenarios europeos. Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Tottenham, Liverpool, Olympique de Marsella, Ajax, Bayern Múnich, Benfica, entre otros protagonistas, se cruzan en un martes cargado de fútbol.

