Champions League, en vivo: siete partidos en simultáneo y los jugadores argentinos
Se disputa la segunda fecha del torneo de clubes más importante de Europa
Golea el Bayern Múnich
Nuevamente, apareció Harry Kane para el 4-0 en el marcador y su doblete personal en el partido. Bayern Múnich gana con facilidad en Chipre ante Pafos.
El Inter se impone en Republica Checa
Un desborde por la izquierda de Marcus Thuram terminó en un pase al medio para que llegue el lateral Denzel Dumfries y ponga el 2-0 a los 34 minutos del primer tiempo ante Slavia Praga.
El segundo del equipo del Cholo
A los 33 minutos, tras un córner que se desvía en un taco de Antoine Griezmann, el defensor español Robin Le Normand apareció solo por el segundo palo para el 2-0 del Atlético Madrid ante el equipo alemán.
Y el 3-0 del Bayern
Apareció Nicolas Jackson a los 31 minutos, tras un nuevo pase y asistencia de Michael Olise, para el 3-0 del Bayern Múnich en Chipre ante Pafos.
Bloopper y gol de Lautaro
Lautaro Martínez puso el primer gol para Inter de Milán ante Slavia Praga a los 30 minutos, luego de un grosero error del arquero que lo dejó solo frente al arco.
Y 3-0 en menos de 30 minutos
A los 26 minutos, tras una nueva recuperación por un error defensivo de los defensores del Ajax, Pierre-Emerick Aubameyang habilitó y dejó mano a mano a Mason Greenwood, que definió sin problemas. Paseo del equipo francés a los holandeses.
¡MARSELLA NO PERDONA! Floja salida del Ajax y gol de Greenwood, para el 3-0 del Olympique.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rDJzNVuP4O
Bayern gana 2-0
A los 21 minutos, llegó el segundo gol de los alemanes: un jugadon a puro toque terminó con el gol de Raphael Guerreiro, tras el pase de Nicolas Jackson.
¡ASÍ JUEGA BAYERN MUNICH! Jugadón a puro toque y definición de Raphael Guerreiro, para el 2-0 sobre Pafos en la #Champions. ¡Qué GOLAZO hicieron!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ft8a2jmrxr
En contra
Chelsea se impone 1-0 ante Benfica como local, tras un gol en contra del colombiano Richard Rios, luego de que el argentino Alejandro Garnacho tire un fuerte centro raso que el mediocampista se lleva puesto.
¡RICHARD RÍOS LE DA EL PRIMERO AL CHELSEA! El colombiano de Benfica no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EMlvFCbz1l
Lo turcos golpean primero
Galatasaray puso el primer gol del partido ante Liverpool, tras el penal convertido por Victor Osimhen a los 16 minutos, ejecutado correctamente al medio del arco. Sorpresa en Turquía.
¡GALATASARAY GOLPEA A LOS REDS! Osimhen marca el 1-0 del conjunto turco ante Liverpool.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a1VHqtfyHH
Y apareció Harry
A los 16 minutos, el delantero inglés Harry Kane puso el primer gol para el Bayern Múnich ante el Pafos en Chipre, con una definición cruzada tras el pase del francés Michael Olise.
¡EL HURACÁN BÁVARO! Harry Kane marcó el 1-0 del Bayern Munich frente al Pafos en la #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RueHTurh7t
Golazo del Marsella
A los 12 minutos, el delantero brasileño Igor Paixao marcó su doblete y el 2-0 del Olympique de Marsella ante el Ajax en Francia, provocando la locura de los hinchas. Un remate de afuera del área tras la recuperación, para cerrar un golazo.
¡DOBLETE Y GOLAZO! Igor Paixao le pegó desde afuera y clavó el 2-0 del Marsella contra Ajax en la #Champions.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6enHLLnLnI
Gol del Marsella
Tras un pase del defensor Nayef Aguerd, que Nayef Aguerd desvía para poner a correr al brasileño Igor Paixo, que definió sin problemas mano a mano ante el arquero. A los seis minutos, el Olympique de Marsella gana 1-0 ante el Ajax.
¡ARRIBA MARSELLA! Aguerd asistió desde el fondo, Aubameyang metió el taco e Igor Paixao se fue solo, para el 1-0 ante Ajax.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0eMZua7i1b
El primer gol de la jornada
A los cuatro minutos, el italiano Giacomo Raspadori puso el primero para el Atlético de Madrid ante el Eintracht Frankfurt. Una gran jugada de Giuliano Simeone por derecha que terminó con un centro rasante, que Julián Álvarez no pudo conectar, y tras un rebote le quedó al delantero para definir.
Ya se juega
Se mueve la pelota en los siete estadios que concentran la atención de la Champions League. Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt, Chelsea vs. Benfica, Bodo vs. Tottenham, Inter vs. Slavia Praga, Galatasaray vs. Liverpool, Olympique de Marsella vs. Ajax y Pafos vs. Bayern Múnich iniciaron sus compromisos en simultáneo.
Los argentinos involucrados
El Atlético de Madrid de Diego Simeone tendrá a su hijo, Giuliano, junto con Julián Álvarez, que viene de convertir en el clásico, irán como titulares. Mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Nicolás González estarán en el banco ante Eintracht Frankfurt.
¡Estos son los elegidos por Simeone! pic.twitter.com/5nWGCv2Ijk— Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025
En uno de los partidos de la fecha, Chelsea salta al campo con Enzo Fernández como capitán y dos compatriotas en el once inicial: Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho.
Come on Chelsea! 🔵#CFC | #UCL pic.twitter.com/0KkJSDrf7D— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2025
Enfrente, Benfica tendrá la experiencia de Nicolás Otamendi en la zaga central, también como capitán, y a Enzo Barrenechea en la mitad de cancha. Gianluca Prestianni no está convocado, por estar en el Mundial Sub 20 con la Argentina.
O nosso XI 🆚 Chelsea!#CFCSLB | #UCL pic.twitter.com/gazCDsQ7xs— SL Benfica (@SLBenfica) September 30, 2025
En San Siro, Lautaro Martínez encabeza la delantera de Inter de Milán, como capitán del equipo ante Slavia Praga, de República Checa.
Gli 1️⃣1️⃣ di #InterSlaviaPraga ⚫️🔵#ForzaInter #UCL pic.twitter.com/Maiv2f9HKU— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 30, 2025
📢 Liverpool karşısında ilk 11’imiz ve yedeklerimiz! 👇 #GSvLIV #UCL pic.twitter.com/YWsRccfeXp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2025
Del lado inglés, Alexis Mac Allister también espera su oportunidad, como alternativa en el mediocampo de Liverpool.
Team news is in for our clash with Galatasaray ✊ #UCL— Liverpool FC (@LFC) September 30, 2025
En otro encuentro atractivo de la jornada, Olympique de Marsella tiene a Gerónimo Rulli en el arco y a Facundo Medina en la defensa. En el banco, espera Leonardo Balerdi su chance ante el Ajax como local.
👥 🅒🅞🅜🅟🅞 #OMAJA— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2025
Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒐 𝑫𝒆 𝒁𝒆𝒓𝒃𝒊 pour cette rencontre de @ChampionsLeague ! 💪⚔️ pic.twitter.com/i0k3xpKq9Q
Bienvenidos al vivo de la Champions League
La Champions League ofrece una fecha singular: siete encuentros se disputan en paralelo y las miradas se multiplican sobre distintos escenarios europeos. Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Tottenham, Liverpool, Olympique de Marsella, Ajax, Bayern Múnich, Benfica, entre otros protagonistas, se cruzan en un martes cargado de fútbol.
