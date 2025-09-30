Champions League, en vivo: siete partidos en simultáneo y los jugadores argentinos

El Atlético de Madrid de Diego Simeone tendrá a su hijo, Giuliano, junto con Julián Álvarez, que viene de convertir en el clásico, irán como titulares. Mientras que Juan Musso, Nahuel Molina y Nicolás González estarán en el banco ante Eintracht Frankfurt.

¡Estos son los elegidos por Simeone! pic.twitter.com/5nWGCv2Ijk — Atlético de Madrid (@Atleti) September 30, 2025

En uno de los partidos de la fecha, Chelsea salta al campo con Enzo Fernández como capitán y dos compatriotas en el once inicial: Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho.