Champions League: identikit de los ocho equipos que buscan el título

A la Champions League le quedan ocho equipos y apenas 13 partidos. El último, el más importante, se disputará el 28 de mayo en el estadio de Saint Denis, en las afueras de París. Tres equipos ingleses, otros tres españoles, uno portugués y otro alemán aspiran a estar en esa gran cita, el partido de fútbol que concita la mayor atención luego de la final de un mundial. A continuación, el identikit de los ocho clasificados a los cuartos de final de la Champions League, el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

Real Madrid: los goles de Benzema y las gambetas de Vinicius

El equipo español, dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, parecía eliminado en su serie con los galácticos del PSG. Pero un error de Gianluigi Donnarumma, el arquero de los franceses, los puso en partido. Y en dos minutos resolvieron una llave que bien puede significar el envión anímico que los blancos necesitaban para llegar lejos en el torneo, con tres nombres propios. Karim Benzema es el futbolista con más disparos al arco (30 en siete partidos) de toda la Champions League. Además, el capitán de Real Madrid es sinónimo de gol. Su triplete ante PSG quedará en por muchos años en las retinas de los hinchas que coparon el Santiago Bernabéu. Por las bandas, el brasileño Vinícius Jr. vive la temporada de su consagración definitiva. Es un jeroglífico para las defensas rivales, y el atacante con mayor cantidad de gambetas exitosas de toda la Champions (58 en 8 partidos, 15 más que Kylian Mbappé, segundo en la estadística). A sus 36 años, el incombustible croata Luka Modric es el maestro del mediocampo, y el hombre que dicta el compás de todas las jugadas de ataque de Real Madrid, un equipo que mezcla experiencia con juventud y tiene talento de sobra para estar en París.

Atlético de Madrid: la banda de Simeone sigue tocando

Pocos equipos tienen tan impregnado el sello de su entrenador como Atlético de Madrid. Diego Simeone, inquilino del banco de suplentes desde hace una década, le dio una identidad y un estilo que se nota desde el primer minuto. El slalom del Cholo para eludir líquidos y objetos contundentes en Old Trafford después de eliminar a Manchester United demuestra lo que implica seguir en la Champions para el entrenador argentino . Y también para el equipo, cuya viabilidad económica se sustenta en parte por los ingresos de la gran copa europea. Atlético es el club que más faltas cometió (100) entre los ocho que quedan en competencia. Y el que más tarjetas rojas recibió (tres en ocho partidos), lo que demuestra que la famosa frase de “el cuchillo entre los dientes” se emplea al pie de la letra en el vestuario rojiblanco.

Además, Atlético es el segundo en cantidad de pelotas recuperadas (sólo detrás de Bayern Munich). Y su defensor Reinildo es líder en esa estadística en todo el torneo: consiguió el balón 60 veces en ocho partidos, con cuatro recuperaciones más que el segundo en la lista, el brasileño Éder Militao (Real Madrid). La buena noticia para Simeone y los suyos es que contra Manchester United, por los octavos de final, recuperó al mejor Jan Oblak. El arquero esloveno es fundamental para las aspiraciones de los colchoneros. Esas manos salvadoras son uno de los principales atributos del equipo de la capital española, q ue suple carencias individuales con virtudes colectivas . Y hace rato que sabe a qué juega.

Villarreal: el orgullo de una ciudad de 50 mil habitantes

Vigente campeón de la Europa League, el Submarino Amarillo se encamina a ser la revelación de la temporada. Sacó de la Champions a un poderoso como Juventus y está a una eliminatoria de igualar la inolvidable actuación de 2006, cuando con Juan Román Riquelme como director de orquesta y el uruguayo Diego Forlán como goleador alcanzó las semifinales, instancia en la que fue eliminado por Arsenal, de Inglaterra.

El neerlandés Arnaut Danjuma (Villarreal), en acción ante su compatriota Matthijs De Ligt, durante el encuentro ante Juventus, de Italia, por los octavos de final de la Champions League Antonio Calanni - AP

Lo del equipo dirigido por Unai Emery tiene aún más mérito porque eliminó a la Vecchia Signora con apenas 16 minutos de su goleador, Gerard Moreno. Suplió la ausencia del 9 con el talento de un neerlandés supersónico, llegado desde la Championship inglesa, que redondea la mejor temporada de toda su carrera: Arnaut Danjuma. Lleva cinco goles (uno de penal), los mismos que anotó un tal Lionel Messi. Además, dio dos asistencias y tiene un porcentaje de pases exitosos cercano al 84%. Nada mal para un extremo de 25 años que ya está en el radar de las potencias europeas . Villarreal, además, tiene un condimento extra para los argentinos: la bandera celeste y blanca flamea en su vestuario, que cuenta con el defensor Juan Foyth, el arquero Gerónimo Rulli (ambos, formados en Estudiantes de La Plata) y el mediocampista Giovani Lo Celso (ex Rosario Central).

Bayern: mucho más que el equipo de Lewandowski

El conjunto bávaro, dirigido por el joven Julian Nagelsmann (ex Hoffenheim y Lepizig) es, por mucho, el más goleador de toda la Champions League: 30 tantos en 8 partidos. Es decir, casi cuatro festejos cada noventa minutos. Robert Lewandowski, el tanque polaco candidato al Balón de Oro, festejó 12 veces y es el máximo anotador de todo el torneo. Le lleva un gol a Sebastian Haller, del eliminado Ajax, y cuatro a Benzema (Real Madrid) y a Mohamed Salah (Liverpool).

Pero el equipo alemán es mucho más que un eximio goleador, tal vez el mejor 9 del mundo. Los números lo refrendan: de los ocho equipos que quedan, Bayern es el que más pelotas recuperó. Junto a Chelsea y Real Madrid, tiene la valla menos vencida (sufrió apenas cinco goles). Pero además es el equipo que más chances claras crea por partido: ningún otro tiene 23 asistencias en 8 partidos. Bayern es, además, el conjunto que sigue en carrera con más gambetas: 126. Ningún otro del G-8 suma tantas.

Líderes del ranking UEFA, los bávaros son serios candidatos al título. Además de Lewandowski, brillan su arquero Manuel Neuer y dos de sus extremos, Leroy Sané (con seis asistencias, lidera esa estadística entre los equipos que llegaron a los cuartos de final) y el francés Kingsley Coman. El polifuncional Joshua Kimmich hace de todo, y casi todo bien, en la mitad de la cancha.

Manchester City: el candidato que juega sin 9 de área

Casi todas las semanas, Pep Guardiola tiene que responder la misma pregunta: ¿cuándo contratará Manchester City un centrodelantero? En los últimos días, el rumor de la llegada de Erling Haaland se hizo más fuerte y puede que en junio deje Dortmund por Manchester, ciudad en la que también recalará el argentino Julián Álvarez (River). Pero antes, el entrenador catalán tiene un desafío: conseguir la gloria europea con los Ciudadanos. ¿Podrá?

En busca de la primera corona europea de su historia, Guardiola tiene a dos futbolistas en estado de gracia. Uno es Kevin De Bruyne, el belga que juega y hace jugar. Suma tres asistencias y ocho gambetas exitosas en los seis partidos que disputó en la presente edición. Rara vez se equivoca en los pases (83% de acierto) y es el dínamo del equipo.

El otro es el argelino Riyad Mahrez, quien con 31 años tiene los mismos goles (6) que dos pesos pesados como Mbappé y Cristiano Ronaldo (Manchester United). Nadie duda de que, si Manchester City continúa en la competencia, Mahrez sobrepasará en la estadística al portugués y al francés, que ya quedaron eliminados.

Chelsea: el campeón quiere aislarse de los problemas

Los futbolistas de Chelsea querrán hablar todo el tiempo de fútbol. Prefieren el juego y no todo lo que lo rodea. Las noticias no son alentadoras: la invasión rusa a Ucrania provocó que el gobierno inglés congelara las inversiones del oligarca ruso Roman Abramovich, dueño y exdirector del club inglés. Conclusión: el vigente campeón de Europa y del Mundial de Clubes está en venta y no puede expender entradas. Casi que tiene que jugar con lo puesto. De hecho, se especula con un éxodo de sus figuras para la próxima temporada. Dos de sus defensores, el español César Azpilicueta y el danés Andreas Christensen cambiarían Londres por Barcelona para jugar en el equipo blaugrana.

Al alemán Thomas Tuchel, entrenador de los Blues, poco le importa lo que suceda en los escritorios. Lo que vale, después de todo, es lo que ocurre en el césped. Y allí su equipo rinde. Con una figura que, después de la lógica adaptación, comienza a hacerle honor a todo lo bueno que se dijo de él: el joven Kai Havertz. Con un 86% de efectividad en los pases y 13 intentos al arco, el alemán se mueve por todo el frente de ataque y es una amenaza constante para los rivales. Chelsea, además, cuenta con el mejor recuperador de pelotas del mundo, el francés N’Golo Kanté.

Liverpool: fútbol de autor y Salah como estandarte

Liverpool, al igual que Manchester City o Atlético de Madrid, también es otro equipo de autor. Lleva la marca registrada de su entrenador, el alemán Jürgen Klopp. Ocupa el tercer escalón del podio en el G-8 en goles convertidos (19, sólo detrás de Bayern y Manchester City). Tiene a Mohamed Salah, otra vez, como su estandarte (firmó ocho goles en lo que va de la Champions), pero también cuenta con un bloque defensivo sólido, con Virgil Van Dijk, su capitán, como figura estelar.

Hasta acá, apenas perdió un partido (0-1 con Inter, de Italia), y sólo recibió siete goles en contra. Liverpool quiere dejar atrás la ominosa eliminación de 2021, cuando Real Madrid lo dejó afuera de la competencia. Fue justo en los cuartos de final, la instancia a la que acaba de clasificarse. Este año, los Reds tendrán un agregado sudamericano: el colombiano Luis Díaz le pone gambetas y talento a los ataques del equipo rojo. Y puede ser una de las llaves para llegar lejos en el torneo.

Benfica sorprende con un delantero uruguayo

La pareja de centrales de Benfica puede parecer pasada de moda: la integran el argentino Nicolás Otamendi y el belga Thomas Vermaelen. A ellos se les suma el brasileño Lucas Veríssimo, ex Santos. Las Águilas de Lisboa están dispuestas a seguir dando que hablar en Europa. Dejaron en el camino a Ajax, un equipo ponderado por todos los críticos del Viejo Continente por su estilo de juego.