Champions League: Lamine Yamal se inspira en LeBron James y Neymar, y le pide “un favor” al Cholo Simeone

El último sábado se transformó en el futbolista con menor edad en llegar a los 100 partidos por la Liga de España. Con 18 años 272 días, Lamine Yamal hizo coincidir el centenario de presencias con un gol en el 4-1 a Espanyol, en un triunfo que encamina a Barcelona a repetir el título. Bastante resuelto el frente local, el equipo catalán se juega este martes su futuro en Europa en un choque doméstico que esta temporada irá por su sexto episodio por tres competencias.

Atlético de Madrid defenderá en el estadio Metropolitano el valioso botín que se trajo del Camp Nou: un 2-0 que lo ubica como favorito para pasar a las semifinales, etapa en la que se enfrentaría al ganador de la serie Arsenal (1)-Sporting Lisboa (0).

Un porcentaje importante de las posibilidades de Barcelona pasan por el desequilibrio que aporte Yamal, que en la ida ya se constituyó en el faro de la remontada con un segundo tiempo que puso en escena su repertorio de gambetas, quiebres de cintura y cambio de ritmo. Le faltaron pegada y remate final, como al resto del equipo, que sintió la baja de Raphinha, también ausente en la revancha.

Con anteojos de diseño, Yamal dio una conferencia de prensa en la que respondió con la madurez a la que lo está empujando una carrera que quema etapas vertiginosamente. “Desde pequeño he asumido más responsabilidades de las que debería. Estoy acostumbrado. No lo veo como un problema, sino como una virtud", dijo quien se crio en el barrio de inmigrantes de Rocafonda, donde las lealtades van en paralelo a los riesgos y las malas compañías. De niño debió asimilar la separación de sus padres y se apoyó mucho en la protección de su abuela paterna.

Aunque no desconoce el legado de Lionel Messi en Barcelona, los espejos de Yamal van hacia otras celebridades del deporte. Tenía 9 años cuando le quedaron grabados los dos goles y el partido colosal de Neymar en el 6-1 de Barcelona a Paris Saint Germain para remontar un 0-4 de la ida. “Esa goleada la vi muchas veces, también en directo. Neymar marcó mi infancia, es mi ídolo. Le estaré siempre agradecido por lo que le dio al fútbol, es alguien por quien se paga la entrada para verlo. Volvía a ver sus partidos solo para ver sus jugadas. Hay que darle las gracias y ojalá pueda estar en el Mundial", fueron las palabras-tributo de Yamal.

Aquel 6-1, que tuvo un gol de Messi, fue considerado un milagro. El delantero de Barcelona no cree que ante el Atlético haga falta una proeza semejante: “Hay que ser intensos, confiar en nuestro juego y no pensar que dependemos de un milagro. Si quedamos eliminados será buscando hasta el final. Lo dejaremos todo por el escudo. Esto no está acabado. La remontada es muy posible, por eso estamos aquí“.

El golazo de tiro libre de Julián Alvarez en la ida en el Camp Nou Joan Monfort - AP

En las últimas horas, Yamal subió a su perfil en Instagram una foto de LeBron James: “Es uno de los referentes que me puede inspirar para el partido contra el Atlético. Pensaré en cómo lo hizo él y ojalá me salga igual".

En la temporada pasada, Yamal vivió como una gran decepción la increíble eliminación en tiempo suplementario ante Inter, por las semifinales. Inmediatamente se juramentó llegar a la final en este curso. “Llevamos muchos años sin ganar la Champions [desde 2015, con el tridente Messi-Suárez-Neymar], y somos el Barça. Pensamos que podemos pasar", fue el objetivo que se impuso.

En el comienzo de esta temporada, su nivel generó dudas, entre rumores sobre su vida privada (estuvo en pareja con Nicki Nicole) y una pubalgia que le quitó continuidad. También fueron escrutados sus gestos serios, como si no disfrutara del fútbol.

❝Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar❞.



— Simeone 🎙 pic.twitter.com/CryF2r0AZs — Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2026

Su rendimiento levantó en el segundo tramo de la temporada. Con 14 goles y 10 asistencias es el primer jugador que llega a los dos dígitos en G+A en la actual Liga de España. “Tengo muchas ganas. Me encuentro muy bien y motivado para marcar diferencias”, expresó, muy confiado en sus recursos. De la derrota de la ida le quedó como la “jaula” que le destinó Diego Simeone, con el lateral Ruggeri como primer custodio, asistido por el zaguero central de ese lado (Hancko hasta que se lesionó y luego Le Normand) y uno de los pivotes (mayormente Koke). “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con un jugador”, pidió, como una licencia que seguramente no le van a conceder.

La conferencia de prensa de Simeone fue muy escueta; no quiso adelantar si volverá el lesionado Jan Oblak o si seguirá Juan Musso y esquivó cualquier análisis del partido: “Tenemos fe, esperamos que el equipo siga respondiendo y mostrar seguridad en lo que queremos”. El entrenador argentino deberá rearmar la zaga central por las bajas de Hancko y Pubill.

Las probables formaciones