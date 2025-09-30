Champions League: los goles de Julián Álvarez y Giuliano Simeone para Atlético de Madrid y el doblete de Lautaro Martínez

El martes comenzó la segunda jornada de la etapa de grupo de la Champions League, con múltiples goleadas y varios gritos de argentinos, entre ellos Julián Álvarez y Giuliano Simeone, protagonistas en el 5-1 de Atlético de Madrid como local ante Eintracht Frankfurt.

Después del doblete que marcó el sábado pasado en el clásico ante Real Madrid (5-2), la Araña selló el resultado ante el conjunto alemán al convertir un penal con suspenso. El ex jugador de River y Manchester City la “picó” hacia la izquierda y el arquero brasileño Kaua Santos, que se había jugado hacia ese mismo sector, tuvo tiempo de levantarse y llegar a manotear la pelota, pero no logró evitar el gol. Respiró aliviado. Fue su sexto gol en una semana, incluyendo el hat-trick a Rayo Vallecano el miércoles pasado por la Liga de España.

Álvarez había participado de las jugadas de todos los festejos previos. En el 1-0 desorientó -involuntariamente- a su marca cuando la pelota enviada por Simeone se desvío en un defensor que estaba delante suyo y no pudo definir, pero detrás Giacomo Raspadori sólo tuvo que empujarla.

De dos tiros de esquina lanzados por Julián desde la derecha llegaron el 2-0 de Robin Le Normand, en el primer tiempo, y el 4-1 de Simeone, que anticipó de cabeza en el primer palo. En tanto, en el 3-0, la Araña generó una jugada por izquierda y le cedió el pase atrás a Antoine Griezmann para que festeje su gol 200 con la camiseta del conjunto colchonero.

Lo mejor de Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt

Nicolás González y Nahuel Molina, otros integrantes de la selección argentina, sumaron minutos en el segundo tiempo, desde el banco, en el equipo dirigido por Diego Simeone, quien estuvo siguiendo el juego desde un palco por la sanción de una fecha que se le impuso por “conducta antideportiva”, en virtud de un incidente que tuvo en la jornada inicial en Anfield con un aficionado inglés, en la caída por 3-2 con Liverpool. Fue el prólogo de la reacción que lo sacó de la crisis.

En Italia, Lautaro Martínez puso en ventaja a Inter frente a Slavia Praga, de República Checa. A los 30 minutos de la etapa inicial, el delantero aprovechó una mala salida del arquero Jindrich Stanek, que recibió un pase atrás y quiso conectar con otro de los defensores. Sin embargo, la pelota quedó al alcance del Toro, que iba a presionar, y el argentino se anticipó a David Zima para empujarla hacia el arco vacío.

A los 20 minutos del segundo tiempo, Lautaro selló su doblete, otra vez con olfato de goleador. Su compañero de ataque, Marcus Thuram, corrió por izquierda y habilitó de taco a Alessandro Bastoni, cuyo centro al medio superó al arquero y volvió a encontrar al delantero para empujarla al fondo de la red, sin oposición. Martínez lleva siete temporadas consecutivas con al menos un gol en la Champions.

Tras ser suplente y no ingresar en el 2-0 como visitante ante Ajax, en Países Bajos, por la primera fecha, Martínez fue titular y capitán en la nueva victoria del conjunto italiano por el certamen continental. Luego de marcar, fue reemplazado por Francesco Pio Esposito.

En Chipre, Bayern Munich goleó como visitante al Pafos por 5-1 en un encuentro en el que el inglés Harry Kane marcó dos tantos, uno de ellos luego de pasar entre cuatro rivales al ingresar al área y sacar un zurdazo cruzado cuando otro llegaba a marcarlo y el arquero salía a atorar. Fue el 4-0 parcial.

Antes, el senegalés Nicolas Jackson había anotado su primer gol con la camiseta del equipo alemán, al que llegó desde Chelsea. Y, pese a la derrota, el local celebró con efusividad un golazo de Mislav Orsic, que disparó a colocar desde fuera del área y la puso en un ángulo, sorprendiendo a Manuel Neuer.

Además, Gerónimo Rulli y Facundo Medina -reemplazado en el primer tiempo, lesionado- fueron titulares en el 4-0 como local de Olympique de Marsella sobre Ajax. Y Mauro Icardi ingresó en el tramo final del partido en el 1-0 de Galatasaray, de Turquía, ante Liverpool, donde Alexis Mac Allister jugó los últimos 20 minutos.