La curiosa forma en la que Mikel Arteta se enteró de que Arsenal había salido campeón de la Premier League

El desahogo llegó lejos de las cámaras, de los jugadores y hasta de la televisión. Mientras Arsenal aguardaba que Manchester City dejara puntos ante Bournemouth para consagrarse campeón de la Premier League después de 22 años, su entrenador Mikel Arteta eligió otro escenario para vivir uno de los momentos más importantes de su carrera. Se fue del predio antes del comienzo del partido, prendió una barbacoa en el jardín de su casa y recibió la noticia de boca de su hijo mayor. “¡Somos campeones, papá!”, le gritó entre lágrimas.

El entrenador español reveló este jueves cómo atravesó los minutos decisivos que terminaron con el histórico título de Arsenal, el primero desde la temporada 2003/2004. El empate 1 a 1 del City frente a Bournemouth selló la consagración del conjunto londinense, pero Arteta prefirió mantenerse al margen de la reunión organizada por el plantel y parte del cuerpo técnico en el centro de entrenamiento.

“Se suponía que debía estar aquí con los jugadores y parte del personal, porque era lo que querían. Pero no pude. Veinte minutos antes del partido tuve que irme; no podía transmitir la energía que quería”, explicó el técnico durante una conferencia de prensa este jueves.

Lejos del clima de tensión que se vivía en London Colney, Arteta tomó una decisión inesperada. “Volví a casa, salí al jardín, encendí un fuego y empecé a hacer una barbacoa. No presté atención a nada. Solo escuchaba ruidos de fondo en el living”, contó el exmediocampista.

La escena que siguió quedó marcada para siempre en la memoria del entrenador. “Mi hijo mayor abrió la puerta, corrió hacia mí, rompió a llorar, me abrazó y me dijo: ‘¡Somos campeones, papá!’. Mis otros dos hijos y mi esposa se acercaron y fue hermoso ver la alegría en sus rostros; siempre están conmigo”, relató.

Mikel Arteta y sus tres hijos

Según detalló Arteta, eligió mantenerse lejos porque entendía que el festejo debía pertenecerle primero a los futbolistas, protagonistas de una campaña que terminó con una espera de más de dos décadas para Arsenal. “Era su momento. Los jugadores tenían que ser ellos mismos. Si yo hubiera estado allí, no habría sido lo mismo”, explicó.

La celebración igualmente terminó reuniéndolos unas horas más tarde. Martín Ødegaard, capitán del equipo, le envió un video para preguntarle dónde estaba y pedirle que regresara al predio. “Después de ver las imágenes, entendí que ellos necesitaban vivirlo así. Luego tuvimos nuestro momento juntos”, comentó el técnico vasco.

El título tuvo además un valor especial por el recorrido reciente de Arsenal. El club había terminado segundo en las últimas tres temporadas y volvió a quedarse cerca de la consagración hasta esta definición. Arteta, que asumió como entrenador en diciembre de 2019, logró reconstruir al equipo y devolverlo a la cima del fútbol inglés.

En ese proceso también aparecieron figuras cercanas a su carrera. El español contó que llamó personalmente a Andoni Iraola, entrenador de Bournemouth, para agradecerle el empate frente a Manchester City. “Le dije que hace un mes casi nos quita la Premier y ahora nos la dio”, reveló entre risas.

También confirmó que recibió el saludo de Pep Guardiola, con quien trabajó como asistente en el City antes de iniciar su camino como entrenador principal. “Pep me dio mucho en el inicio de mi carrera y le estoy muy agradecido por todo lo que me inspiró”, sostuvo.

El técnico del Arsenal Mikel Arteta saluda al entrenador del Manchester City Pep Guardiola antes del encuentro de la Premier League Dave Thompson - AP

Arsenal, de todos modos, todavía no dio por terminada la temporada. El próximo 30 de mayo disputará la final de la Champions League frente a PSG en Budapest y buscará cerrar el curso con un doblete histórico. “Ahora queremos más. Sabemos por lo que hemos pasado y que fuimos paso a paso. Pero nunca pensamos en detenernos”, afirmó Arteta.

Mientras Londres todavía celebra la conquista de la Premier, el entrenador que devolvió a Arsenal a lo más alto eligió recordar el instante más íntimo de todos: una barbacoa familiar, un abrazo y una frase que quedó para siempre. “¡Somos campeones, papá!”.