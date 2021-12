Champions League, octavos de final: PSG ahora tendrá como rival a Real Madrid

Un verdadero papelón fue lo que sucedió en Nyom, en Suiza. Un “error técnico” y vuelta a empezar. La UEFA se equivocó en el sorteo del rival de Atlético de Madrid y tuvo que volver a realizar el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Finalmente, el equipo colchonero se medirá a Manchester United, que originalmente iba contra PSG. Es decir que no habrá cruce entre Messi y Cristiano Ronaldo, sino que el equipo del rosarino se enfrentará a Real Madrid.

Los partidos de ida de la eliminatoria de octavos de final de la Champions se disputarán el 15, 16, 22 y 23 de febrero mientras que los encuentros de vuelta tendrán lugar los días 8, 9, 15 y 16 de marzo.

La UEFA pidió disculpas por el error y le otorgó responsabilidad a un problema con el sistema. Y en ese contexto es que se resolvió hacer el sorteo completo y no desde el emparejamiento de Atlético de Madrid, cuando se originó el problema.

La reasignación de rivales dejó sabores extraños, pero en especial para Real Madrid, que en la primera ceremonia tenía como rival a Benfica y ahora deberá medirse con el poder de Lionel Messi y compañía. El morbo resultó completo, porque regresará el rosarino al Bernabeu, pero también lo harán Sergio Ramos y Ángel Di María, dos estrellas que pasaron por la Casa Blanca del fútbol. Incluso, los focos estarán puestos en Mbappé, que posiblemente en la próxima temporada sea uno de los hombres que desembarcará en el conjunto merengue.

Aquellos que quedaron como líderes en sus zonas integraron el primer copón y sus escoltas fueron al segundo. En los octavos de final no se pueden cruzar clubes del mismo copón, del mismo grupo o del mismo país. En esta reglamentación es donde se produjo el error en el que la UEFA introdujo en el bombo de los rivales del Atlético la bola de Liverpool (que no le podía tocar) y no la del Manchester United

En el Bombo 1 estaban Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Ajax, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus. Y en el Bombo 2: PSG, Atlético Madrid, Sporting de Lisboa, Villarreal, Inter de Milán, Benfica, RB Salzburgo y Chelsea.

Los cruces de los octavos de final

Salzburgo vs. Bayern Munich

Sporting de Lisboa vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter vs. Liverpool

PSG vs. Real Madrid

El sorteo de la Europa League

El segundo torneo europeo más importante ya conoce los ocho cruces de 16avos de final, mientras que los ocho primeros de cada grupo esperan en octavos de final. La mayor atracción estaba en quién podría tocarle a Barcelona, que en esta competencia quedó como tercero del grupo que compartió con Bayern Munich, Benfica y Dinamo Kiev. Y el destino no le ofreció un guiño, porque el sorteo lo emparejó con Napoli, el rival que nadie quería tener enfrente.

Dieciseisavos de Final, cruces