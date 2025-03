Champions League: Real Madrid, el rey de Europa, ante un Atlético de Madrid confiado en dar un golpe histórico

Antes de la llegada de Diego Simeone, en diciembre de 2011, los hinchas de Real Madrid se mofaban del Atlético de Madrid, le enrostraban su aplastante superioridad. “Se busca rival para derbi”, era una de las tantas burlas con la que herían un poco más el orgullo a un vecino de ciudad que unos años antes había descendido y se llevaba una derrota en cada partido que los enfrentaba. Esa tendencia se fue revirtiendo a partir de la gestión del Cholo. Real Madrid no solo se encontró con una oposición más fuerte en los derbis, sino que también tuvo que digerir que el Atlético fuera campeón en las ligas de España de 2014 y 2021, y que en 2013 lo venciera en la final de la Copa del Rey. Había que remontarse a la década del setenta para encontrar tres títulos locales conseguidos por el Atlético en un menor período de tiempo (1970, 73 y 77).

Con Simeone cambió la historia, pero no del todo si se hace foco en la Champions League, competencia que los cruzará a partir de este martes, en la serie más atractiva de los octavos de final. La ida será en el Santiago Bernabéu, a las 17 de la Argentina, y el miércoles 12 se disputará el desquite en el Metropolitano.

“Lo vivo con mucha ilusión, como si fuera el primer día, buscando llevar al club a un lugar importante en Europa, respetando su historia y valores. Estamos atravesando momentos extraordinarios como club, y hay que disfrutarlos. Nosotros somos crecimiento puro, eso es muy bonito”, expresó en la última conferencia de prensa Simeone, que solo perdió uno de los últimos siete derbis. Pero, en Europa, Real Madrid sigue siendo una piedra en el zapato, una espina para el entrenador argentino. Fue eliminado en las cuatro series que enfrentó (dos finales, una semifinal y un cuarto de final). La herida está abierta, la deuda sigue ahí.

La racha negativa arrancó en la definición de Lisboa 2014, cuando Sergio Ramos empató 1-1 con un cabezazo en tiempo de descuento y llevó el partido a un suplementario en el que Real Madrid resurgió con un 4-1 y Ángel Di María elegido como MVP (Jugador Más Valioso). El mazazo siguiente fue en la final de Milán 2016, en una definición por penales en la que Cristiano Ronaldo convirtió el definitivo. Tras ese encuentro, Simeone se planteó seriamente su continuidad por primera y única vez en los más de 13 años que lleva en un club en el que también fue campeón como futbolista en 1996 (doblete Liga y Copa del Rey).

Nunca una derrota lo había mostrado tan afectado al Cholo, que por primera vez pronunciaba la palabra fracaso tras un resultado. Se sentía más responsable que sus jugadores. “Lo que más me duele es la gente que pagó las entradas y viajó”, expresó un Simeone que nació hincha de Racing y pasó a dividir sentimentalmente su corazón con el Atlético de Madrid. Los dirigentes hicieron una interpretación correcta del momento: había que esperar que el paso de los días hiciera su trabajo para que bajara la tristeza y Simeone viera un sedimento mucho más positivo que negativo. Atlético de Madrid, para llegar a la final, había dejado en el camino a Barcelona y al Bayern Munich de Pep Guardiola, y se posicionaba como un nuevo protagonista en la elite europea.

Julián Álvarez festeja su gol de penal ante Real Madrid en el último derbi, el 8 de febrero Thomas COEX / AFP - AFP

Contenido por la conducción del club, Simeone le dio continuidad a un trabajo que llega hasta estos días. Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final tras finalizar quinto en la tabla general de 36 participantes, mientras que Real Madrid (11°) necesitó de los play-offs, con el doble triunfo frente a un Manchester City muy venido a menos.

Carlo Ancelotti, que quedó muy disconforme con su equipo tras la derrota frente a Betis (”jugando así, el martes no tenemos posibilidades”), tuvo palabras elogiosas para Simeone: “Lo respeto mucho, llevó a su equipo a competir en el primer nivel europeo. Me gusta la lectura que hace de los partidos, sus planteos para sorprender al rival”.

El clásico llega en un momento en el que Julián Álvarez no solo completó su adaptación al equipo, sino que es una de las cartas principales para aspirar a los títulos de la temporada. Una individualidad que hace la diferencia. La Araña suma seis goles en la Champions (Vinicius y Mbappé tiene siete cada uno), ya le marcó a Real Madrid hace menos de un mes en la Liga, y convirtió cuatro tantos en los últimos tres cotejos (uno a Barcelona por la Copa del Rey).

Rodrigo de Paul y Giuliano Simeone celebran un gol; este martes serán titulares ante Real Madrid THOMAS COEX - AFP

Días atrás, Simeone comparó el aporte de Álvarez con el de Luis Suárez y David Villa. “No se sabe cuál es el techo de Julián. Tiene margen de mejora, ojalá lo podamos ayudar a seguir creciendo, porque se lo ve pleno, con energías y ganas de dar más”, comentó el Cholo, que logró una pareja ofensiva de mucho entendimiento entre el cordobés y Antoine Griezmann.

Real Madrid sufrirá una baja importante con el suspendido Jude Bellingham y tiene entre algodones por razones físicas a Federico Valverde, pieza fundamental por despliegue y temperamento. En Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul superó críticas y se afianzó como no había ocurrido en las tres temporadas anteriores. Junto a Pablo Barrios en el doble pivote aumentó su influencia en el control de la pelota y los ritmos de juego.

En la previa del partido fue consultado sobre si ahora se sentía un referente dentro del vestuario. “Siempre me hicieron sentir importante. Suelo decir que me gusta que me exijan, porque creo que puedo dar algo más. Me encanta estar en este club, tiene unos valores con los que me identifico un montón. Estoy muy cómodo, se vive en un clima de armonía y trabajo. Será una eliminatoria de mucho desgaste físico y mental. En ambos aspectos hay que estar al 100 por ciento, requiere mucha concentración”, fue la respuesta del volante campeón del mundo.

Antes del sorteo, Mbappé dijo que prefería al Atlético de Madrid en lugar de Bayer Leverkusen porque “hay que viajar menos”. Apenas conoció que el rival sería el campeón Real Madrid, Simeone reaccionó con la expresión “partidazo”, y agregó: “Estamos preparados”. Palabras mayores en busca de un golpe histórico: tumbar por primera vez en un derbi local al rey de Europa.

Probables formaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Marco Asencio, Ferland Mendy; Luka Modrić, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Clément Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Rodrigo De Paul, Samuel Lino; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Hora: 17 (hora argentina).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

TV: ESPN.

Streaming: Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

Claudio Mauri Por