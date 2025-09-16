Champions League: Tottenham le ganó a Villarreal, Benfica perdió con Qarabag y un 4-4 entre Juventus y Borussia Dortmund

En simultáneo al triunfo de Real Madrid ante Marsella, en el inicio del único grupo que tiene el formato actual de la Champions League, Tottenham le ganó por 1-0 a Villarreal en Londres en un partido con campeones del mundo con la selección argentina como capitanes en ambos equipos: Cristian “Cuti” Romero en el conjunto inglés y Juan Foyth, en el español.

Antes del comienzo, los defensores intercambiaron saludos, banderines y hubo alguna leve sonrisa durante el sorteo junto al árbitro mientras se deseaban suerte. El que literalmente la tuvo fue el local, que a los cuatro minutos se puso en ventaja con un gol en contra del arquero Luiz Junior, que salió a cortar un centro desde la derecha del sueco Lucas Bergvall con una muy mala respuesta: la pelota se le escurrió y se metió en su propio arco.

El gol en contra de Luiz Junior para Tottenham

#ChampionsLeague | HORROR DE LUIZ JÚNIOR y los Spurs se ponen al frente en el marcador.



Viví la UEFA Champions League con los relatos de

En desventaja, Villarreal puso en aprietos a los Spurs con una serie de llegadas con mala puntería. Por momentos, parecía arrinconado el local en un duelo con un gran caudal de avances, aunque sin que los arqueros se vieran demasiado exigidos más allá de alguna zozobra en centros cerrados. De hecho, sólo uno de los 19 remates fueron a los tres palos. Así, el blooper de Luiz Junior fue la jugada que definió el encuentro.

Lo mejor de Tottenham - Villarreal

En Portugal, en cambio, hubo una gran sorpresa. Enzo Barrenechea abrió el marcador a los 6 minutos para Benfica en un partido que parecía tener rápido bajo control... pero lo terminó perdiendo por 3-2 ante Qarabag, de Azerbaiyán. El mediocampista, titular en el conjunto luso junto al capitán Nicolás Otamendi, logró cabecear en el primer palo y cruzado un tiro de esquina lanzado por el ucraniano Heorhiy Sudakov para el 1-0.

El gol de Barrenechea para Benfica

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONS! Gran cabezazo de ENZO BARRENECHEA, para el 1-0 de Benfica ante Qarabag.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium

En ese primer tiempo, el griego Vangelis Pavlidis aumentó la diferencia al cuarto de hora y todo parecía encaminarse hacia una noche tranquila para las Águilas. Sin embargo, nada fue lo que parecía a partir de que Leandro Andrade, un portugués que juega en la selección de Cabo Verde, achicó la diferencia a los 30 minutos.

Fue un impulso para el ánimo de los azeríes. En el comienzo de la segunda etapa, el visitante llegó a la igualdad con una definición cruzada de Camilo Durán Márquez, quien fue a buscar una muy buena asistencia del montenegrino Marko Jankovic a espaldas del primer central y definió de primera.

El festejo de Enzo Barrenechea abrió el marcador, pero no le alcanzó a Benfica, que pasó del 2-0 al 2-3 ante Qarabagh en Lisboa FILIPE AMORIM - AFP

Y el mazazo llegó a cuatro minutos del final con una definición de media vuelta del ucraniano Oleksiy Kashchuk, tras un quirúrgico pase dentro del área entre dos rivales -uno de ellos, Otamendi- del francés Abdellah Zoubir. Así, Qarabag logró quedarse por primera vez con un triunfo en un partido por la fase principal de la Champions League.

La remontada de Qarabag ante Benfica

En el otro partido del segundo turno, en Italia, Juventus y Borussia Dortmund regalaron un show de ocho goles, todos en el segundo tiempo y con un desenlace inesperado: en tiempo de descuento, la Vecchia Signora pasó del 2-4 al 4-4.

Karim Adeyemi abrió el marcador con un golazo desde la puerta del área, tras un buen enganche; Kenan Yildiz logró el 1-1 parcial; Felix Nmecha volvió a darle la ventaja al equipo alemán; el serbio Dusan Vlahovic marcó el 2-2; el brasileño Yan Couto puso otra vez delante al visitante y el argelino Ramy Bensebaini parecía sentenciar el duelo, de penal, a cuatro minutos del final.

No obstante, la Juve logró el empate con dos tantos en apenas tres minutos durante el tiempo adicionado. Primero, con otro gol de Vlahovic, que había ingresado faltando media hora, y luego, con un centro suyo que el lateral Lloyd Kelly convirtió en el agónico empate llegando como centro delantero para cabecear de frente al arco.

Lo mejor de Juventus - Borussia Dortmund

