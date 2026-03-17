Chelsea vs. PSG, por la Champions League, en vivo

Después de la cómoda victoria por 5-2 de París Saint-Germain sobre Chelsea el miércoles pasado en Francia, el conjunto parisino está venciendo por 2-0 este martes en el segundo tiempo del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que se disputa en Londres. Hay cinco goles de diferencia para los galos.

El equipo inglés, con Enzo Fernández como titular (y reemplazado a media hora del final) y Alejandro Garnacho ingresando desde el banco de suplente, necesita vencer por una diferencia de tres goles para llevar la definición al alargue. En caso de imponerse por un margen mayor, se meterá entre los ocho mejores. Si gana por menos de tres, empata o pierde, PSG avanzará en el torneo en el que defiende el título.

En un inicio de ida y vuelta, el visitante buscó tener el control de la pelota sin especular con la diferencia a su favor en la serie. Así, apela al juego colectivo y a la generación de espacios ante un local que se lanza en velocidad cuando tiene el balón en su poder. En ese contexto, a los 6 minutos, el visitante ya se puso en ventaja: Khvicha Kvaratskhelia le ganó la espalda a Mamadou Sarr en un tiro libre convertido en pase largo por el arquero Matvei Safonov y, luego de que la pelota diera en el taco derecho del defensor que giraba, el georgiano se la robó y definió cruzado. Fue el 1-0.

Y antes del cuarto de hora, Bradley Barcola agigantó la distancia entre ambos equipos. El delantero controló en la puerta del área y definió al ángulo, luego de una recuperación del equipo en el círculo central y una salida rápida por izquierda. Fue el 2-0.

La respuesta de Chelsea es, por ahora, muy tibia: le cuesta tener la pelota y cuando avanza se apresura con intentos desde afuera del área sin espacios o a centros al alcance del arquero adversario. Siente el golpe el local ante un PSG que sigue buscando más goles. Joao Pedro tuvo la chance de descontar en una desinteligencia entre el ecuatoriano Willian Pacho y Safonov, que le dejaron el balón al brasileño, pero éste resolvió de manera fallida.

Poco después, el arquero sí estuvo impecable para bloquear un mano a mano con Cole Palmer y un cabezazo de pique al suelo junto a un palo de Jorrel Hato. Tras unas salidas dubitativas que provocaron murmullos, el guardameta del equipo parisino se llevó los aplausos por partida doble, al fin.

Rivales en la final del Mundial de Clubes que se adjudicó Chelsea por 3-0, la semana pasada estuvieron 2-2 hasta faltando 16 minutos, cuando PSG se puso al frente por tercera vez en el juego. Y sobre el final, un doblete del georgiano Khvicha Kvaratskhelia puso a los parisinos a un paso de la siguiente instancia. Y le dio la titularidad para hoy, tras ser suplente en la ida.

En la espera de la revancha, los dirigidos por Luis Enrique, punteros en la Ligue 1, tuvieron descanso el fin de semana, pues postergaron su encuentro con Nantes. Así, llegan con mayor reserva de energías al duelo en Stamford Bridge frente a los Blues, que el sábado cayeron allí mismo por 1-0 con Newcastle por la Premier League, sin darle reposo a sus figuras.

Ousmane Dembele, en el calentamiento del Paris Saint-Germain en Stamford Brigde Ben Whitley - PA

El vencedor de esta serie se medirá en los cuartos de final, en las dos primeras semanas de abril, con el ganador de la llave que este miércoles completarán Liverpool, otro conjunto inglés de los se mantienen en competencia, y Galatasaray, de Turquía, que en la ida sacó una mínima ventaja: 1-0.