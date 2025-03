Chile, en crisis y con Gareca criticado, recibe a Ecuador para seguir soñando con el Mundial 2026

La selección de Chile está inmersa en una situación crítica con miras al Mundial de 2026. La Roja se encuentra en la última posición de las eliminatorias sudamericanas: décima, con apenas nueve puntos, a cuatro unidades de Bolivia (en la séptima ubicación), que hoy sería el último equipo en alcanzar un repechaje. Este martes, en el emblemático estadio Nacional de Santiago, el seleccionado dirigido por Ricardo Gareca jugará un partido clave y con una cuota de morbo, frente a Ecuador (en la segunda ubicación, con 22 puntos), selección que conducida por Sebastián Beccacece, antiguo ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la Roja y con una salida conflictiva del país.

Según recordó el diario chileno La Tercera, Beccacece se marchó de Chile en medio de un conflicto. En agosto de 2019, junto a Sampaoli y el preparador físico Jorge Desio, demandó a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena (ANFP) por aproximadamente tres millones y medio de dólares por “daños morales y perjuicios”. Esta situación fue a raíz de la traumática salida del cuerpo técnico de su cargo, en los que fueron objeto de duras acusaciones. Una de ellas fue la de una potencial evasión de impuestos a través de la constitución de sociedades en paraísos fiscales para cobrar sus ingresos. Como la Asociación no dio crédito a los cargos, derivó en una disputa en tribunales. La demanda de los argentinos fue desestimada por el Primer Juzgado Civil de Santiago en 2023.

Sebastián Beccacece, actual DT de Ecuador, vuelve a Chile, donde estuvo como asistente de Sampaoli: "Conozco muy bien al futbolista chileno. Lo valoro, lo aprecio, lo quiero" Dolores Ochoa - AP

“Conozco muy bien al futbolista chileno. Lo valoro, lo aprecio, lo quiero. Me tocó estar en esa selección. Hay jugadores como Aránguiz, Vidal... lo que sienten esa camiseta. Nos van a exigir más que el cien. Es un espacio que me tocó transitarlo. Soy muy agradecido, tengo una linda conexión con ese grupo”, expresó Beccacece luego de la victoria ecuatoriana sobre Venezuela por 2-1 en Quito.

Chile no participó de los últimos dos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022, en el que la Argentina se coronó) y una tercera eliminación, en 2026, sería otro golpe durísimo. Arturo Vidal, uno de los referentes de la selección, todavía es optimista, pero el escenario es sumamente complejo. Además, el DT, el Flaco Gareca, está cuestionado. Roberto Cereceda, exlateral derecho de la selección chilena durante la etapa en la que Marcelo Bielsa fue el director técnico, se manifestó en fuertes términos sobre Gareca: “El técnico no está ni ahí con nosotros. Eso me calienta, como chileno me rompe los hue... Me dan ganas de tomar la pizarra, levantarla y pegarle una buena patada en el cu... (...) Ver a la selección con un entrenador tan básico. No les caigo a los jugadores, que siempre van a dar la vida. Esa es la sensación que tengo en este momento”.

¿Qué dice Gareca? “Más allá de la tabla (de posiciones), quiero que la gente no pierda la fe. Vamos a jugar ante Ecuador como una final. Lo importante es que el equipo mejora cada vez más. Todavía tenemos chances de clasificarnos y la vamos a pelear hasta el fina”, apuntó el argentino.

El Tigre, Ricardo Gareca, logró apenas el 20% de los puntos desde que asumió en la selección de Chile y está siendo muy criticado Fernando Vergara - AP

Durante las eliminatorias, Chile perdió ocho partidos, empató tres y ganó solamente dos, ante Perú y Venezuela, sus rivales en la parte baja de la tabla de posiciones. Además, es el equipo más goleado de la clasificación regional, con 21 tantos en contra, y el segundo que menos convirtió, apenas nueve goles. Alcanzar el repechaje es la única opción de un seleccionado muy golpeado.

Gareca no deja de recibir cuestionamientos. Además, desde su arribo, la selección obtuvo sólo el 20% de los puntos. Según La Tercera, la llegada de Gareca a la selección chilena significó un importante esfuerzo económico para la ANFP. El Tigre es el tercer técnico mejor pago de la región, al recibir US$ 3,7 millones por año. Solo Dorival Junior (Brasil) y Marcelo Bielsa (Uruguay) están por encima del argentino, según el medio chileno. Gustavo Alfaro, el seleccionador de Paraguay, recibe US$ 2,8 millones por temporada.

Frente a un escenario tan espinoso, en cada fecha el DT argentino debe justificar su continuidad. Lo hizo, nuevamente, en la caída frente a Paraguay. “Más allá de que perdimos un partido, tengo la sensación de que todavía estamos vivos y que el martes (ante Ecuador) va a ser un partido determinante, que me gustaría darle participación a la gente también”, afirmó Gareca.

Algunos jugadores de Chile, con Arturo Vidal al frente, muy golpeados tras la derrota 1-0 del jueves pasado ante Paraguay en Asunción DANIEL DUARTE - AFP

Pablo Milad, el presidente de la ANFP, se refirió al futuro del técnico argentino: “Vamos a ver y analizar para lo que viene. Tenemos que tirar buenas vibras para el martes, hay que ganar ese partido y ver con la calculadora después; esperemos que hayan resultados que aprieten la tabla y no nos alejen”.

Vidal, mediocampista de Colo Colo y máxima figura de la selección chilena, expresó: “Donde vi una luz de esperanza, ahí fui; hoy no será la excepción”. Los jugadores chilenos todavía se aferran a la ilusión, pero deben reaccionar de inmediato porque la posibilidad de quedar afuera del Mundial por tercera vez consecutiva es muy concreta. Por eso, este martes, en el estadio Nacional de Santiago, se vivirá una verdadera final, con muchos condimentos dentro y afuera de la cancha.

LA NACION