Chiqui Tapia en EE.UU.: exultante con su segunda final, cerca de Trump y (por ahora) lejos de los tribunales argentinos

ATLANTA (enviado especial).- “Beatiful morning, right”, así amaneció Chiqui Tapia el día después de la épica victoria frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El titular de la AFA agregó este jueves una nueva historia a sus activas redes sociales desde el balcón del hotel Westin, donde la selección se hospedó para el partido que definió el pase a la final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, reversionando el latiguillo de Guillermo Francella: “Hermosa mañana, verdad”.

Con la cábala de los lentes oscuros, Tapia se fotografía con cada figura de la selección; el miércoles posó con Enzo Fernández, autor del primer gol frente a Inglaterra @Chiquitapia

El dirigente que maneja los destinos de los campeones del mundo, que buscarán el domingo revalidar su título ante España en Nueva York, vive la excursión mundialista como en un viaje de egresados. Por este mes, Tapia pareció olvidarse de todos los frentes judiciales que lo acosan en la Argentina, donde debió pedir permiso a la Justicia para acompañar a la selección de Messi por Estados Unidos.

El domingo tendrá la atención del planeta entero. Estará sentado en el palco principal junto al presidente Donald Trump, que hoy confirmó que estará presente en el Metlife de Nueva Jersey para ver Argentina-España y entregar el trofeo al nuevo campeón del mundo.

Con Messi, tras el pase a la segunda final consecutiva del capitán y el dirigente @Chiquitapia

Tapia también está invitado, junto a Trump, a la recepción que organiza el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la Torre Trump de Nueva York. Seguramente usará un traductor para saludar al titular de la AFA. O insistirá con su “biutiful”.

Trump, Infantino y también Tapia, cada uno a su manera, se asientan sobre el éxito que significa este Mundial que ya consumió 102 de los 104 partidos previstos. Desde lo deportivo, lo económico y también desde la seguridad, la Copa del Mundo está cerrando con un balance más que positivo.

Del bajo perfil a la vuelta del secanucas

Tapia está acompañando a la selección desde el día cero. Salió desde Ezeiza el 1 de junio junto a parte de la delegación y se alojó en Kansas City, donde se fueron sumando el resto de los jugadores, entre ellos, Messi. Agobiado por los frentes judiciales que se la abrieron en la Argentina, eligió la tranquilidad de la concentración en el estado de Misuri.

Con Bizarrap tras la victoria ante Inglaterra @Chiquitapia

Sus primeros días en Estados Unidos fueron de bajo perfil. Primero viajó a Ciudad de México para la ceremonia inaugural, el pasado 11 de junio, donde se fotografió con su aliado Infantino. Ya con el correr del torneo y, especialmente, por los resultados de la selección, que pasó sin sobresaltos la fase de grupos, empezó a mostrarse cada vez más distendido. El primer encuentro frente a Argelia, en el que Messi marcó su hat trick, se llevó la pelota e inauguró su cábala de lentes oscuros.

Los posteos de Chiqui Tapia en Instagram tras la victoria ante Inglaterra @Chiquitapia

“Acompañando a este gran equipo lleno de talentos, junto al mejor jugador del mundo. Posdata: sí, es la pelota de los tres goles del 10 y los lentes, porque el presidente campeón del mundo se pone lo que quiere”, se ufanó. Desde entonces comenzó a levantar su perfil hasta la tarde histórica de Atlanta en la que la selección eliminó a Inglaterra para jugar una nueva final del mundo con Tapia como presidente de la AFA.

Tanta confianza tiene Tapia que ayer interrumpió una de las tantas entrevistas que Messi ofreció tras la semifinal en el Mercedes Benz Stadium. “¡Leo!”, lo llamó Tapia para que lo mirara. El presidente de la AFA se inclinó apenas hacia adelante mientras Luciano Nakis, el dirigente de Deportivo Armenio que lo acompaña durante el Mundial, le secaba la nuca con una toalla. “Me secan la nuca”, le tiró Tapia, entre risas. “Se siente mal”, agregó el director de Selecciones Nacionales y Prosecretario de la AFA, antes de subirse al micro para abandonar el estadio. Messi sonrió y siguió.

"Biutiful morning, right", posteó en su cuenta de Instagram tras la victoria ante Inglaterra @Chiquitapia

¿Qué dicen en el entorno del dirigente que el domingo igualará a Julio Grondona con su segunda final mundialista? Según pudo reconstruir LA NACION aquí en los Estados Unidos, el sanjunanino asegura que sus causas judiciales corresponden a “operaciones”. Acusa a los medios y a intereses particulares que no tienen nada que ver con su gestión en la AFA. Se apoya en los dirigentes que él mismo alimenta para cimentar su poder en el vapuleado fútbol local. Y disfruta alejado a miles de kilómetros de los tribunales argentinos del presente de Argentina que brilla en su máximo esplendor en este Mundial 2026.

Los posteos de Chiqui Tapia en Instagram tras la victoria ante Inglaterra @Chiquitapia

El capitán sostiene a Tapia. Le retribuye al dirigente haber armado este equipo en el que ganó todo desde que el titular de la AFA apostó por el plan de un inexperto Scaloni allá por 2018.

Apenas terminada la fase de grupos, Tapia se enteró la última novedad judicial. Junto a su mano derecha y tesorero de AFA, Pablo Toviggino, quedó al borde del juicio oral en la causa por la apropiación indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social tras la confirmación de sus procesamientos que dictó la Cámara en lo Penal Económico.

La acusación judicial es por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los procesamientos fueron confirmados por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Habían sido dictados por el juez federal en lo penal y económico Diego Amarante, que consideró probado que se cometió el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades.

Por otro lado, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a exempleados jerárquicos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir, tal como anticipó LA NACION, cómo funcionó la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la AFA

Como publicó este medio, los investigadores del Departamento de Justicia mostraron especial interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, quien durante años estuvo cerca de Toviggino, y participó en operaciones por millones de dólares de la entidad de la calle Viamonte desde y hacia Estados Unidos.