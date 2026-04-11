Luciano Nakis explicó por qué le secó la nuca a Chiqui Tapia y recreó aquel momento: “Me hizo famoso”

La imagen fue tan poderosa que además de viralizarse mutó en adjetivo calificativo. Secanucas bien podría ser sinónimo de servil, rastrero, adulador. Y el término quedó inmortalizado a partir de un video difundido en redes durante la Copa América 2024, en Estados Unidos, en el que Luciano Nakis, dirigente que estaba con la delegación argentina, seca con un paño la nunca de Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante la semifinal que el equipo dirigido por Lionel Scaloni le ganó a Canadá por 2 a 0, en East Rutherford.

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia durante el partido entre Argentina y Canadá, por la semifinal de la Copa América 2024

Aquel video se hizo meme. Incluso recreado por los mismos protagonistas poco después, entre risas y bromas. “Jajaj. Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, tuiteó Tapia un día después, el 10 de julio de 2024, acompañado de una foto en la que ambos bromeaban con el hecho.

Luciano Nakis y Chiqui Tapia bromean poco después de que se viralizó el video en el que el presidente de Deportivo Armenio le seca la nuca al titular de la AFA, durante un partido de Argentina en la Copa América 2024

Nakis, como presidente de Deportivo Armenio, integra el Comité Ejecutivo de la AFA con el cargo de prosecretario genera y es un infaltable en los viajes de la selección nacional como miembro de la delegación. Al mismo tiempo, encabeza la Lista Roja, histórica agrupación política del Club Atlético Independiente, donde habrá elecciones a fines de este año. Si bien aún no lo confirmó, Nakis quiere ser candidato a presidente del club de Avellaneda, en el que su padre, Noray, fue vicepresidente durante la primera gestión de Hugo Moyano.

En el marco de una entrevista en el programa Mundo Ascenso Stream, conducido por el periodista Daniel Baretto, Nakis recordó aquella anécdota con Tapia y explicó por qué hizo lo que hizo. "Si vos te sentís mal y está tu amigo al lado tuyo y no te ayuda, no digas más que es tu amigo. Me dijo ‘no me puedo parar de la silla’”, expresó el dirigente. El conductor le pasó un paño para que simulara la acción y Nakis continuó: “Estaba congelado el paño. Había una chica en el palco que nos estaba atendiendo y traía los paños congelados. Le puse el paño así”, señaló, y se paró para mostrar lo que había hecho.

Consultado sobre si lo haría de nuevo, no dudó: "Lo volvería a hacer, por un amigo lo volvería a hacer. No pasa nada, eso me hizo famoso“. Nakis admitió que nunca se dio cuenta de que lo estaban filmando y que se enteró de todo al otro día, cuando encendió el teléfono celular y vio que estaba repleto de mensajes.

“Cuando lo vi en la tapa del diario, me quería matar. Después me cagué de risa. Nunca pensé que nos podían estar filmando de arriba, pero fue gracioso”, concluyó.