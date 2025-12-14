Chiqui Tapia y Estudiantes, una foto incómoda: el presidente de AFA premió al club al que sancionó

La postal de la consagración de Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero tuvo un componente que excedió lo deportivo: Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA, fue el encargado de entregar las medallas y la copa al campeón del Torneo Clausura, pocas semanas después de una fuerte disputa institucional con el club pincharrata. Luego del 1-1 del León con Racing, que derivó en un 5-4 en una serie de penales, Tapia encabezó en el podio la premiación y saludó a cada integrante del plantel, mientras Juan Sebastián Verón —suspendido por seis meses en cuanto a actividades futbolísticas como directivo— miraba desde una tribuna del Madre de Ciudades, sin poder participar en el ceremonia de entrega de trofeos.

Verón, el presidente de Estudiantes, estuvo impedido de bajar al campo por su sanción, originada por el pasillo de espalda de los futbolistas pincharratas a Rosario Central, decretado campeón de Liga por ser el primero de la tabla anual. El pasillo fue impuesto por AFA unos días antes, medida que fue resistida y expuso el malestar institucional. La respuesta disciplinaria no tardó en llegar e incluyó suspensiones a jugadores, que se cumplirán el año próximo.

Sin embargo, en esta madrugada de domingo, los pasillos fueron hechos de frente: los futbolistas de Estudiantes saludaron a los de Racing, y la Academia devolvió el gesto cuando el campeón fue a recibir sus medallas. Ya antes de la premiación, el sonido ambiente del estadio fue elevado de manera notoria, en un intento evidente de tapar los insultos que llegaban el público pincharrata, también presentes en lo previo al partido. Luego, desde esas tribunas, sonó un canto que marcó posición: “Soy soldado de la Bruja”. Fue otra muestra de respaldo al presidente e ídolo, ausente en el campo pero presente en las gradas entre los hinchas.

Durante la ceremonia, Tapia saludó uno por uno a los campeones, en algunos casos con un apretón de manos y en pocos, como en el de Cristian Medina, incluso con un beso. Uno de los momentos más frío se dio entre Tapia y el entrenador Eduardo Domínguez, que apenas lo miró y le dio la mano brevemente, sin devolver unas palabras del presidente de AFA. Después de la entrega de medallas, el directivo se fotografió con un cheque simbólico de 500.000 dólares aportados por Conmebol y destinados al campeón, que le entregó al vicepresidente Martín Gorostegui. Y finalmente, el sanjuanino entregó el trofeo, que fue alzado por el capitán, Santiago Ascacibar, en el centro del escenario.

La escena tuvo un contraste inevitable: mientras Tapia colgaba medallas y entregaba la copa, el principal referente del club, ausente en la ceremonia, observaba desde las plateas. Pero después, de manera especial, fue parte del festejo.

Verón, rodeado por hinchas de Estudiantes que corearon su apellido, dijo unas pocas palabras, cargadas de significado. “Felicidad, alegría”, contestó cuando le preguntaron qué sentía. Atribuyó el logro “al trabajo que hicieron los chicos y el cuerpo técnico, muy bueno”, y ante una consulta por el trasfondo institucional y las sanciones recientes, agregó que los jugadores “encontraron la fuerza para revertir un momento de algo muy injusto”.

Así, en la noche consagratoria, Verón fue apenas una silueta en una platea del estadio Madre de Ciudades. Desde allí observó el partido y la celebración, sin poder bajar al campo. Pero los jugadores lo hicieron parte: el capitán Ascacibar se acercó a la tribuna con el trofeo para que el presidente pudiera alzarlo en medio de los hinchas. “Fue un lindo gesto”, valoró Verón en diálogo con ESPN. “Algunos de los chicos fueron compañeros míos, me sufrieron cuando recién empezaban, y hoy son referentes del club. No lo esperaba, no era necesario, pero se lo agradezco porque me tuvieron presente también en este momento”, exaltó el directivo.

Luego del 1-1 en el tiempo regular y el alargue por los goles de Adrián “Maravilla” Martínez y Guido Carrillo en la segunda parte, el cuadro pincharrata se consagró en los penales por 5-4, gracias a que el arquero Fernando Muslera atajó el disparo de Gastón Martirena y una ayuda de un poste en el último, ejecutado por Franco Pardo. De esta forma, ganó su trofeo número 18 y se clasificó para disputar la Copa Libertadores el año próximo.

La consagración de Estudiantes quedó atravesada por una imagen cargada de tensión simbólica: Tapia, presidente de AFA, premiando al club al que había sancionado. Ahora, el equipo pincharrata tendrá una nueva oportunidad de consagrarse: el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones con Platense, y tratará de cerrar el año con otro trofeo. Y otra posible premiación de Chiqui Tapia.