Guiñazú y la camiseta de Talleres, muy cerca Crédito: Captura de TV

Pablo Guiñazú anunció su retiro del fútbol profesional luego de que Talleres, de Córdoba, quedara al margen de la etapa de grupos de la actual Copa Libertadores, pero ahora el club cordobés ilusiona a sus hinchas con el regreso de El Cholo.

En un video subido por la entidad en su cuenta de Twitter con el hashtag #VuelveElCholo y que tiene como protagonista a uno de sus últimos emblemas, Guiñazú coquetea con la posibilidad del retorno para la Superliga que dará comienzo el último fin de semana de este mes. Allí, el ¿ex? mediocampista se muestra en lo que sería su casa y vive diversas situaciones, mientras inicialmente hace un relato en off, con su voz inconfundible.

"Sí, hermano, es cierto. Me llamaron ayer del club, pero no los pude atender. Ahí me dejaron un mensaje con una propuesta, que me llamaban hoy. Así que acá estoy esperando. Si me preguntás a mí, más vale que quiero, si extraño todo...", dice Guiñazú. Enseguida, se lo ve pensativo frente a un ventanal, vuelve sobre sus pasos y, al sentarse en un sillón, lanza otro mensaje por WhatsApp.

"Extraño todo, todo, cada instante; adonde vaya, está", repite, mientras las imágenes lo muestran abriendo cajones llenos de camisetas de Talleres o subiéndose a una camioneta y viendo por el espejo retrovisor a hinchas dándole fuerzas, entre otras situaciones que lo "persiguen". Y, asombrado, recibe un paquete de un delivery que es... Dayro Moreno, su excompañero en la "T".

"Ahora entiendo que tiene que ver con lo que soy", asegura, antes de recostarse y que el teléfono, ya sobre una mesita, suene y aparezca el escudo de la T como emisor de la llamada. Del otro lado, se llega a escuchar, una voz masculina lo saluda y él pregunta: ¿Andrés?

Si el que le habla del otro lado de la línea es Fassi, el presidente del club, se sabrá en el segundo capítulo de la saga, la que promete develar si se trata de lo que ilusionó de inmediato a todos los hinchas, la chance de un partido de despedida, o como algunos especulan, una campaña publicitaria enfocada en sumar socios y abonos.