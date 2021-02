La llegada de Marcos Rojo a la Bombonera; fue la única incorporación de Boca

Con negociaciones fugaces, sorpresas y hasta con especulaciones de ultimo momento, se cerró el libro de pases para los equipos de la Liga Profesional de Fútbol. "Los 5 grandes" fueron protagonistas de contrataciones hasta el último día del plazo establecido por la AFA para que todos los clubes puedan reforzarse y armar sus planteles.

Una de las noticias que más repercutió sobre el cierre se dio en Boca, con la caída del pase del colombiano Felipe Román, luego de no pasar la revisión médica por un problema cardiológico. También la llegada a San Lorenzo de Yeison Gordillo, el volante central que quería Diego Dabove desde su arribo al club. Racing sumó a un ex futbolista de Independiente, y además, la novela del futbolista que dejo "plantados" a Godoy Cruz y al Rojo para irse a Vélez.

Miguel Ángel Russo no podrá contar con el anhelo de contar con el colombiano Felipe Román. El defensor, que debutó con el entrenador argentino en Millonarios, de Bogotá, no llegará a Boca por no haber pasado la revisión médica a la que se sometió antes de firmar su contrato. Un inconveniente cardiológico del futbolista que era muy querido por Russo, hizo que se cayera por completo la transferencia. Quien tampoco llegará al Xeneize será Esteban Rolón. El volante central, finalmente se quedará en Huracán, al menos hasta fines de junio próximo.

Felipe Román finalmente no jugará en Boca. Un inconveniente cardíaco durante la revisión médica hizo caer el pase del futbolista colombiano Crédito: Instagram

De este modo, Boca sólo sumó a Marcos Rojo como único refuerzo. Y otra de las novedades relacionadas al Xeneize tiene que ver con un ex futbolista del club que vuelve a la Argentina: Oscar Junior Benítez fue presentado en Atlético Tucumán.

Pero en el culebrón de las últimas horas el protagonista fue Gerónimo Poblete. El volante central, ex San Lorenzo, finalmente será jugador de Vélez. Aunque, antes de su firma con el clud de Liniers, dejó plantados a dos equipos. Hace algunas semanas, Sebastián Méndez, entrenador de Godoy Cruz, se comunicó con Poblete para llevarlo al Tomba. El ex Deportes La Serena firmó un precontrato con el equipo mendocino, pero un llamado desde Avellaneda cambió la opinión del jugador, que viajó a Buenos Aires y arregló con Independiente, dejando plantada a la dirigencia del conjunto de Mendoza.

Sin embargo, un giro inesperado se dio en la mañana de este jueves. Con un contrato redactado y con lo que el jugador quería, todo estaba encaminado, pero cuando se lo esperaba a las 9 de la mañana para someterse a la revisión médica, Poblete nunca apareció. Quien se metió en el medio fue Vélez, con más dinero para el mediocampista, que finalmente jugará en el Fortín y de ese modo, plantó a Falcioni, que ya se había comunicado con el jugador.

Gerónimo Poblete dejó plantados a Godoy Cruz y a Independiente y firmará su contrato en Vélez

La buena noticia para Independiente es que, sobre el cierre de las negociaciones pudo sumar a Juan Manuel Insaurralde, proveniente de Colo Colo; al volante Adrián Arregui, de último paso por Huracán, y al delantero Jonathan Herrera, que estuvo en San Lorenzo y que estaba jugando en Malasia. Huracán y Estudiantes no llegaron a un acuerdo con el Rojo para contratar a Andrés Roa, y lo mismo sucedió con Jonathan Menéndez, que era pretendido por Talleres y Lanús. Ambos seguirán jugando en el equipo de Avellaneda.

El que no llegará al Rojo será Nicolás Blandi. El delantero que quería el Emperador y con el que se negoció desde el inicio de la pretemporada, finalmente no será futbolista del Rojo. Su actual equipo, Colo Colo de Chile, cambió condiciones contractuales de último momento con Independiente.

Racing fue el de los cinco grandes que más jugadores sumó en este mercado de pases. Desde la dirigencia de la Academia le dieron todos los gustos a Juan Antonio Pizzi que sumó su octavo refuerzo, y se trata de Ignacio Piatti con pasado en Independiente. El volante, que rescindió su contrato con San Lorenzo, se sumó al equipo de Avellaneda en las últimas horas de este jueves en una rápida operación.

Diego Dabove pidió refuerzos desde su arribo al club y San Lorenzo pudo cumplir con los pedidos del entrenador. A las llegadas de Diego Braghieri, Lucas Melano, Jalil Elías y Franco Troyansky, la última incorporación del equipo de Boedo es el colombiano Yeison Gordillo que llega para cubrir el mediocampo. El volante central proveniente de Deportes Tolima, llegará este viernes al país para incorporarse al Ciclón y era uno de los nombres que más solicitó Dabove desde su llegada al club.

Matko Mijael Miljevic, el nombre que surgió en las últimas horas en River, no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo. A pesar de los rumores de su llegada al Millonario, el juvenil de 19 años continuará en Argentinos. El club de la Paternal y River frenaron las negociaciones hasta que el jugador resuelva su situación contractual. De no hacerlo, quedará libre en julio. De este modo, el equipo de Núñez ya se aseguró días atrás a Agustín Palavecino, José Paradela, Alex Vigo, Jonathan Maidana y Agustín Fontana.

