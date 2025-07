Cincinnati goleó a un pasivo Inter Miami y cortó la buena racha de Messi

En la semana que se cumple el segundo año de un desembarco en Inter Miami que cambió el pulso de la MLS, Lionel Messi vio interrumpida la serie de cinco dobletes consecutivos que traía. Sin la eficacia de Leo, Inter Miami no tuvo otras respuestas para evitar la goleada por 3-0 que le propinó Cincinnati, uno de los principales animadores de la Conferencia Este y seguro participante de los play-off.

La legión argentina de Inter Miami quedó opacada por el compatriota de Cincinnati, Luca Orellano, el extremo izquierdo surgido en Vélez que fue determinante en dos de los tres goles. Puso la gambeta y creatividad para un triunfo muy festejado en el TQL Stadium.

La baja productividad de Inter Miami se redujo a lo que pudo hacer Messi, esporádicamente acompañado por Luis Suárez y sin poder establecer la conexión habitual con las proyecciones de Jordi Alba.

Demasiado pasivo y hundido en su campo fue el comienzo de partido de Inter Miami. No recuperaba lejos de su área y Messi les gritaba a sus compañeros porque la pelota le llegaba poco y cuando la recibía no tenía mucho margen de maniobra por la escalonada marca rival. Sin Federico Redondo, baja por un estado febril, Benjamín Cremaschi, jugador de características ofensivas, acompañó a Busquets en el doble pivote. No fue una buena fórmula para interrumpir la iniciativa de Cincinnati.

Muy improductiva fue la primera media hora de Inter Miami. No pateó al arco ni le discutió el dominio al rival. No se metía en partido, con una actitud demasiado displicente. Más enérgico y decidido estuvo Cincinnati, sobre todo con Orellano, que tuvo a maltraer a Weigandt, que volvió a incurrir en deficiencias defensivas. Orellano dejó en el camino al ex-Boca y soltó la asistencia a la espalda del estático Avilés, por donde ingresó Gerardo Valenzuela para definir con un remate cruzado. Fue la quinta asistencia de Orellano en la temporada. El 1-0 para los locales estaba justificado, premiaba al equipo que mostraba más ambición ante un adversario demasiado contemplativo.

GOOOL de @fccincinnati.



Gran asistencia de Luca Orellano 🇦🇷 para un anotación cruzada de Gerardo Valenzuela.



Es el quinto gol de la temporada de Valenzuela. pic.twitter.com/7v3wgF2owB — MLS Español (@MLSes) July 17, 2025

El brasileño Evander, que en este año suma 23 contribuciones entre goles y asistencias, manejaba los hilos por la zona central, y más adelante, el delantero Kamara tiraba desmarques con una movilidad que desmentía sus 40 años. Cincinnati tenía el control del desarrollo, no se veía apurado, solo le faltaba darle más continuidad a sus ataques.

Inter Miami sumó preocupaciones con la salida por lesión de Oscar Ustari, que sufrió una molestia muscular en la parte posterior de pierna izquierda al salir del área grande para realizar un despeje. A los 23 minutos del primer tiempo lo reemplazó Rocco Ríos Novo, nacido en Los Ángeles y nacionalizado argentino, con padre mexicano y madre argentina.

Inter Miami le dio forma a una tenue reacción en los últimos 15 minutos del primer período, a partir del empuje de Tadeo Allende, la posibilidad de que Busquets manejara la pelota en campo y de la participación de Messi en los últimos 30 metros. Muy desconectado estaba Suárez, de quien recién se tuvo noticias con un pase de cabeza a Messi, que tras un control con el pecho cerca del área chica sacó un remate que tapó el zaguero Engel. Ya en el descuento del primer tiempo, Leo volvió a ser protagonista de un avance con un enganche en el que hizo pasar de largo a tres rivales para despachar desde la frontal del área un remate que controló el arquero Celentano.

¡GOOOL de Evander 🇧🇷!



🔥 El brasileño rompe la marca y defina de zurda abajo.



👉 Es su gol número 14 esta temporada de MLS. pic.twitter.com/NtmsAuCEqG — MLS Español (@MLSes) July 17, 2025

En el arranque de la segunda etapa, Inter Miami volvió a padecer por los espacios que dejó entrelíneas. Valenzuela tuvo metros para encarar con la pelota dominada y encontrar por el carril central a Evander, favorecido por los tardíos cruces de Cremaschi y Avilés para marcar de zurda el 2-0.

Cincinnati retrasó sus líneas, pasó a cuidar la ventaja más cerca de su área, con los riesgos que eso implica ante las individualidades desequilibrantes de Inter Miami. Messi entró más en contacto con la pelota, intentó encabezar la remontada. Leo estuvo cerca del descuento con un remate combado que salió junto a un poste.

Como suele ocurrir en la MLS, competencia en la que los equipos alternan los los buenos momentos durante los 90 minutos y el resultado tiene modificaciones, Inter Miami dispuso de pasajes para achicar diferencias, pero no estuvo fino en la definición.

Así como se encargó de fabricar el primer gol, Orellano aseguró la victoria. Esta vez apareció por la derecha y enganchó para quedar perfilado para sacar el remate de zurda; Ríos Novo dio y el oportuno Evander apareció para poner el 3-0.

Luca Orellano 🇦🇷 lanza a la portería.



🔥 Evander no perdona el remate y GOOOOL para @fccincinnati.



Doblete del brasileño 🇧🇷. pic.twitter.com/vyeGRABxHd — MLS Español (@MLSes) July 17, 2025

