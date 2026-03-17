Cinco de las siete futbolistas iraníes que habían pedido asilo en Australia tras la Copa de Asia vuelven a su país

Cinco de las siete futbolistas de las selección femenina de Irán que habían pedido asilo en Australia tras la Copa de Asia emprendieron el regreso a su país. Entre ellas se encuentra la capitana del equipo, Zahra Ghanbari. Las dos jugadoras que permanecen en el país oceánico son Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, quienes se entrenan desde este lunes con el primer equipo de Brisbane Roar.

El cambio de decisión en las jugadoras que abandonaron Australia y volarán vía Kuala Lumpur (Malasia) resultó sospechoso para la comunidad internacional. Tanto, que varios medios extranjeros hablan de “presiones políticas” a las familias de las deportistas para forzar su vuelta a Teherán. El régimen de los ayatolas ve el hecho como un motivo de propaganda positiva. Para la prensa iraní, en cambio, las futbolistas que pidieron asilo en Australia son “traidoras”.

Integrantes de la selección iraní a su llegada al aeropuerto de Kuala Lumpur, Malasia MOHD RASFAN� - AFP�

La historia de las desertoras iraníes se manejó en Australia como un asunto de Estado. Tanto, que habló el ministro del Interior de ese país, Tony Burke. “Mientras que el gobierno australiano puede asegurar que las oportunidades [para las jugadoras] aparezcan y sean comunicadas, no podemos dejar de lado el contexto en que las futbolistas están tomando estas decisiones increíblemente difíciles”, dijo el funcionario, citado por el diario The Guardian, de Inglaterra.

La ex futbolista iraní Shiva Amini fue más allá. A través de un posteo en la red social X contó: “Varios jugadores decidieron regresar porque las amenazas contra sus familias se volvieron insoportables y la intimidación era implacable”. The Guardian recuerda que Amini, ex integrante del seleccionado iraní de futsal y actual activista por los derechos humanos, había alegado que la Guardia Revolucionaria de Irán era la supuesta encargada de presionar a las familias de las jugadoras que decidieron quedarse en Australia. Y agrega que los parientes de Ghanbari, la capitana y última en cambiar de postura y decidir regresar a su país, habían sido explícitamente atacados.

Welcome, Fatemeh and Atefeh 🦁



Today, Brisbane Roar officially welcomed both Fatemeh Pasandideh and Atefeh Ramezanisadeh to the club’s training facilities to take part in training with our A-League Women squad and remain committed to providing a supportive environment for them… pic.twitter.com/p0BNohIT21 — Brisbane Roar FC (@brisbaneroar) March 16, 2026

“De todos modos, algunas futbolistas todavía están en Australia, bajo una presión enorme. Necesitan protección y apoyo urgente”, agregó Amini. La activista y ex jugadora también contó que “un funcionario del equipo iraní se presentó ante las jugadoras como alguien en quien ellas podían confiar y las persuadió a regresar a Irán”. Su identidad permanece en el anonimato. El gobierno australiano investiga la denuncia sobre las “presiones” que hizo Amini, pero aún no llegó a ninguna conclusión.

Así, y mientras dos de las jugadoras permanecen protegidas por el gobierno australiano, el resto de la delegación iraní abandonó ese país y se apresta a volver a territorio iraní vía Malasia. El equipo aguarda las instrucciones de la federación, ya que el regreso a la capital, Teherán, está descartado por la situación en Medio Oriente. No hay vuelos al aeropuerto internacional de Mehrabad, en la principal ciudad iraní, que incluso fue bombardeado en los últimos días por las fuerzas israelíes y norteamericanas.

Dos integrantes de la selección femenina de Irán posan en el aeropuerto de Kuala Lumpur (Malasia) antes de emprender el regreso a su país MOHD RASFAN� - AFP�

The Guardian también cita a un integrante de la diáspora iraní en Australia, quien habló con el periódico bajo condición de anonimato. El informante dice que los reportes fuera de Irán sugieren que auxiliares del equipo transmitieron a las futbolistas que pidieron asilo los mensajes del gobierno iraní. “Les contaron que sus familas fueron amenazadas y les transmitieron mensajes de voz de sus propios parientes en los que intentaban convencerlas de volver”. El informante añadió que creía que la intervención del presidente estadounidense la semana pasada fue “de muy poca ayuda” para las jugadoras que debían decidir si quedarse en Australia o volverse a su país.

En este sentido, Trump había dicho que “Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales asilo. Estados Unidos lo hará si ustedes no”, escribió el presidente estadounidense. Y agregó: “Algunas [jugadoras] sienten que deben regresar porque les preocupa la seguridad de sus familias, incluso por las amenazas que corren si no regresan”.