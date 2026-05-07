Racing se desmorona: un gol en contra, errores insólitos y una noche fatal de Cambeses

Con goles a imagen y semejanza del crítico momento que atraviesa, Racing perdió 2-1 con Botafogo, en Brasil, donde profundizó su caída y quedó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana. Marco Di Césare, en una jugada plagada de errores, le anotó por accidente a Facundo Cambeses, quien luego cometió un error decisivo en el segundo tanto y, sobre la hora, se fue expulsado por juego brusco. Pese al empate transitorio que anotó Adrián Martínez, el equipo de Gustavo Costas volvió a exhibir fallas graves y sumó su séptimo encuentro sin victorias. En un marco de absoluta confusión y desidia, visitará el domingo a Estudiantes de La Plata, por los octavos de final del Apertura, en un duelo de eliminación directa.

¿Qué pasó? Santiago Sosa, en la salida, busca con un pase comprometedor hacia el círculo central para Adrián Fernández, que con la marca muy cerca ensaya un toque que es capturado por Cristian Medina, quien pone a correr a su compañero Junior Santos. El delantero ni siquiera tocará el balón, pero verá de cerca una sucesión de errores: Facundo Cambeses sale demasiado apurado, sin reparar en que Di Césare va aparejado al rival. El defensor cierra con un pase hacia el arco, donde ya no está el 1. Y Agustín García Basso, que debía cerrar barriendo con la pierna derecha, se tiró al revés para ir de zurda (su pierna hábil), pero terminó enredado en el fondo del arco sin poder evitar el ridículo 1-0 de Botafogo.

El lamento de Martirena es el de todo Racing: a la Academia le salió todo mal en Brasil (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA - AFP

La jugada, ocurrida a los 18 minutos del primer tiempo en el estadio Nilton Santos, es la demostración más elocuente del semestre de la Academia: una grotesca serie de horrores no forzados que dinamitan cualquier aspiración. Es la implosión permanente de un ciclo que pasó de dos años signados por la alta competitividad (dos títulos internacionales), coraje y grandes respuestas en los momentos de mayor presión, a la parodia de escenas propias de torneos amateurs.

Racing es el peor enemigo de Racing. Y por eso el gol en contra de Marco Di Césare, con una cadena de enormes faltas conceptuales, tiró por la borda un primer cuarto de hora en el que no había sufrido en Brasil contra Botafogo, en un duelo fundamental para sostener sus aspiraciones de seguir en la Copa Sudamericana. Una vez ocurrida la increíble acción, el equipo de Gustavo Costas entró en la faceta del descontrol.

Marco Di Cesare enfrenta la marca de Kadir; el defensor de Racing cometió un grueso error que costó un gol en contra (AP Photo/Bruna Prado) Bruna Prado - AP

Pases fallados a corta distancia. Desatenciones increíbles que favorecían a un rival que no había lucido, pero que se envalentonó cuando olió sangre. El final de la primera parte con una desventaja de un gol, sobre todo por cómo se había dado y todo lo que había desencadenado, era la mejor noticia que Racing podía recibir. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez, amonestados prematuramente por los desacoples entre las líneas, no lograban conectar con Santiago Solari y Adrián Martínez, que quedaban muy lejos en el terreno rival. Y la defensa, luego del insólito 1-0 adverso, era un tembladeral.

Gustavo Costas no consiguió reacomodar a un Racing que se desmorona por sus propias falencias (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) PABLO PORCIUNCULA - AFP

En el inicio del complemento, la Academia saldría con otra determinación para exponer las falencias que también tenía Botafogo del mediocampo hacia atrás, tal como había quedado expuesto en Avellaneda, en la segunda fecha del grupo. Santiago Solari había avisado con un remate que rechazó el arquero Neto y rebotó en Alexander Barboza, quien tuvo fortuna porque el balón pasó muy cerca del palo cuando el guardameta ya estaba vencido. La ilusión albiceleste se potenció a los 4 minutos, cuando Gabriel Rojas trepó por la izquierda, sacó un centro que se desvió en Vitinho e hizo elevar más la pelota, que fue a la cabeza de Adrián Martínez: el 9, para no pasarse, echó su cuerpo levemente hacia atrás, hizo un rápido movimiento y con el parietal derecho impulsó el balón cerca del palo izquierdo de Neto para el 1-1.

Cuando el que daba señales de recuperación era el conjunto de Costas, ya que empezó a poner más gente en territorio rival y había estado cerca del segundo tanto con un remate de Fernández que sacó Neto, lo absurdo volvió a sobrevenir contra Racing: tras una sucesión de intentos de rechazo frustrados, Danilo disparó al medio del arco, Cambeses se arrojó y la pelota se le escabulló por debajo del cuerpo para ingresar lentamente al arco. El 1 académico, que antes había tapado un mano a mano tras un pase formidable de Medina, reconoció su responsabilidad y se tapó la cara con la camiseta.

El compacto de Botafogo vs. Racing

Racing fue a buscar el empate, pero otra vez fue un puñado de intenciones sin claridad. Para completar una noche terrible, Cambeses salió fuera del área a intentar cortar un envío largo, se llevó puesto a Lucas Villalba y el árbitro Wilmar Roldánle mostró la roja, cuando ya no había modificaciones disponibles. Racing terminó aturdido, con Santiago Sosa en el arco y una derrota que lo deja al borde del nocaut en una Copa que supo ganar con paso arrollador hace apenas un año y medio. El equipo de Costas, que se jugará todo en el Apertura, suma tristes capítulos en un 2026 que hasta ahora es para el olvido.