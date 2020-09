Mariano Closs y Diego Latorre, la icónica dupla de las transmisiones de Fox Sports, deja esa señal y desde ahora estará en la pantalla de ESPN.

La dupla más tradicional de las transmisiones de fútbol por TV se muda de pantalla. Mariano Closs y Diego Latorre dejan Fox Sports y son las nuevas figuras de ESPN y se encargarán de los partidos más importantes de la Copa Libertadores, la Champions League e incluso el fútbol local. No serán los únicos nuevos en la señal de Disney: en los próximos días quedará cerrada la incorporación de otro relator, Sebastián Vignolo. A ellos tres también se sumaría Oscar Ruggeri, ex capitán del seleccionado argentino y panelista de 90 minutos, el programa símbolo de los mediodías de Fox Sports.

Closs, por caso, llevaba 28 años trabajando para Torneos y era la nave insignia de todos los partidos transmitidos por Fox Sports, que durante las últimas dos décadas puso en pantalla la mayor parte de los encuentros decisivos de los torneos sudamericanos y europeos. Su compañero de los últimos años fue Latorre, por lo que ambos se transformaron en una marca registrada. Firmaron con ESPN luego de una negociación que se aceleró en los últimos días. Una versión decía que la tratativa había avanzado porque TNT Sports quería que ambos se transformaran en la dupla principal para los partidos de la Liga Profesional que se transmiten dentro del Pack Fútbol. Ese interés fue desmentido por una fuente de TNT consultada por LA NACION.

El regreso de la Copa Libertadores, pautado para este martes, marcará también la nueva hoja de ruta. Hasta la noche del sábado, tanto ESPN como Fox Sports no habían comunicado quiénes iban a relatar y comentar cada uno de los partidos de la semana. Se sabe, sí, que ESPN se quedará con Boca y River, los peces gordos de la audiencia, aunque no figure al pie qué voces acompañarán las imágenes de Boca en Paraguay y River en Brasil (ambos se presentan el jueves).

Los partidos de Copa Libertadores de esta semana

Martes 15

19.15 Jorge Wilstermann (Bolivia) vs. Atl. Paranaense (Brasil) ESPN 2

Jorge Wilstermann (Bolivia) vs. Atl. Paranaense (Brasil) ESPN 2 19.15 Colo Colo (Chile) vs. Peñarol (Uruguay) Fox Sports

Colo Colo (Chile) vs. Peñarol (Uruguay) 21.30 Binacional (Perú) vs. LDU Quito (Ecuador) ESPN 2

Binacional (Perú) vs. LDU Quito (Ecuador) 21.30 Santos (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay) Fox Sports 2

Miércoles 16

19.15 Internacional (Brasil) vs. América de Cali (Colombia) ESPN 2

Internacional (Brasil) vs. América de Cali (Colombia) 19.15 Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Alianza Lima (Perú) Fox Sports 2

Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Alianza Lima (Perú) 21.30 Independiente Medellín (Colombia) vs. Caracas (Venezuela) ESPN

Independiente Medellín (Colombia) vs. Caracas (Venezuela) 21.30 Bolívar (Bolivia) vs. Palmeiras (Brasil) ESPN 2

Bolívar (Bolivia) vs. Palmeiras (Brasil) 21.30 Universidad Católica (Chile) vs. Gremio (Brasil) Fox Sports

Jueves 17

17 Racing vs. Nacional (Uruguay) Fox Sports

vs. Nacional (Uruguay) 19 San Pablo vs. River Plate ESPN 2

San Pablo vs. 19 Defensa y Justicia vs. Delfín (Ecuador) ESPN

vs. Delfín (Ecuador) 21. Libertad (Paraguay) vs. Boca Juniors ESPN 2

21 Independiente del Valle (Ecuador) vs. Flamengo (Brasil) Fox Sports 2

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Flamengo (Brasil) 23 Barcelona (Ecuador) vs. Junior (Colombia) ESPN

Barcelona (Ecuador) vs. Junior (Colombia) 23 Guaraní (Paraguay) vs. Tigre Fox Sports

Una escena del Boca-River de la Copa Libertadores 2019 en la Bombonera Crédito: Fabián Marelli

Un cambio que incluye otros

En rigor, la mayoría de las figuras que aparecen en la pantalla de Fox Sports tienen contrato con la productora Torneos. La empresa de la calle Balcarce, una idea de Carlos Ávila y ahora propiedad de DirecTV, se encarga desde hace más de dos décadas de producir casi todos los envíos que salen en las señales deportivas de Fox. Esa relación termina el 31 de diciembre de este año y no se renovará. A partir de ese momento, y luego de la compra de los canales de Fox por parte de Disney (que ya tenía ESPN), los programas de Fox Sports se producirán en la sede de ESPN en Tomkinson (San Isidro) y en un estudio en la calle Cuyo (Martínez, provincia de Buenos Aires) que Fox compró hace algunos años, cuando todavía Disney no había adquirido todos sus canales.

La salida de la dupla Closs-Latorre impactará en los partidos del seleccionado argentino, que produce Torneos tanto para la TV Pública como para TyC Sports. El dúo, que solía hacerlo para la cadena estatal, ya no podrá transmitir los partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. A diferencia de Fox Sports, ESPN no tiene vinculación con Torneos, sino con PEGSA, la productora del ex Puma Agustín Pichot. La idea de ESPN es incluso rotar a sus nuevas figuras: "Puede incluso aparecer Miguel Simón con Latorre como comentarista", afirmó una fuente al tanto de todas estas negociaciones.

El futuro de la marca Fox

El 19 de marzo de 2019 entró en vigencia la compra de los activos de Fox por parte de DIsney, por lo que los canales deportivos en todo el mundo quedaron bajo el paraguas del imperio del ratón Mickey. En el nivel local, el gobierno debe aprobar el trámite de fusión de ESPN con Fox, un expediente que está "dormido" desde hace casi un año. En un momento se pensó que lo resolvería la administración que encabezaba Mauricio Macri, pero con su salida del poder en diciembre de 2019 el tema quedó para Alberto Fernández. "En la Argentina, ESPN y Fox están fusionados de facto, pero falta la aprobación del gobierno, que se demora, y termina siendo posterior a los hechos", razona una fuente que conoce la industria de la TV. Dos antecedentes cercanos: tanto en Brasil como en México las autoridades aprobaron la unión de ambas empresas.

Luego de 28 años de trabajar para la productora Torneos, el relator Mariano Closs dejó la empresa, que producía los programas de Fox Sports, para formar parte de ESPN. Fuente: Archivo

Hasta tanto las autoridades se expidan, y de acuerdo con el contrato de adquisición firmado en Estados Unidos, Disney (es decir, el dueño de ESPN) puede usar la marca Fox hasta 2023. De todas maneras, el rebranding (cambio de marca, en la jerga del marketing) de los canales de Fox está en marcha en varios lugares del mundo. En Sudáfrica, por ejemplo, ya tienen todos el logo de ESPN, cuya casa matriz está en Bristol,Connecticut. Se espera que esa transformación se confirme en el resto de los países del mundo en los próximos meses. Disney tendrá cuatro grandes sellos: Disney (películas), Star (canales de entretenimiento), NatGeo (documentales) y ESPN (señales deportivas).

La pregunta, entonces, es qué pasará con Fox Sports Premium, la señal que tiene los derechos televisivos de la Liga Profesional en sociedad con TNT Sports. En principio, se mantendrá como tal mientras sigan existiendo Fox Sports 1, 2 y 3 con ese nombre. En cuanto estas modifiquen su piel y pasen a llamarse ESPN, lo más "lógico" es que el canal premium también se sume.