Roberto Sagra, el presidente de San Martín, se defendió ante el tribunal de disciplina y criticó a la AFA; el caso llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que tiene sede en Suiza. Crédito: @RobertoSagraOk

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 21:11

Sin partidos de fútbol, por el coronavirus , en la AFA libran conflictos de escritorio. Pablo Toviggino , secretario ejecutivo de la presidencia y futuro tesorero de la entidad, había denunciado la semana pasada ante el tribunal de disciplina a Roberto Sagra y, en subsidio, a San Martín, de Tucumán , club al que preside el empresario. Este viernes el dirigente tucumano presentó un descargo de 18 páginas en el que niega haber violado el Reglamento de Transgresiones y Penas con sus críticas públicas a la administración encabezada por Claudio Tapia .

Además, Sagra contragolpeó ensayando una feroz crítica a la forma en la que Tapia y su mano derecha, Toviggino, gobiernan el fútbol argentino: "El sistema de pensamiento único, castigo y persecución de los que piensan en contra, la coacción a directivos de clubes para alinearse y respetar la obediencia debida extrema, sin permitir el disenso ni la pluralidad de ideas y conceptos, son signos claros y manifiestos de un sistema repugnante con los valores democráticos y republicanos".

En el escrito, en el que pide que la denuncia en su contra sea descartada por "extemporánea" (entiende que fue realizada fuera de los tres días de plazo que establece el reglamento), Sagra adjunta como prueba una captura de imagen del grupo de WhatsApp de la Primera Nacional. Es un mensaje de Toviggino a todos los dirigentes de la segunda categoría luego de que Sagra hablara en un medio nacional sobre el eventual ascenso de San Martín, que lideraba su zona cuando el torneo fue dado por terminado. En ese mensaje se funda la crítica del dirigente tucumano al modo de gestión de la AFA que encabeza Tapia.

En el texto, reproducido en la defensa entregada este viernes, dice Toviggino: "El Presidente de la Casa, lee y observa con mucha bronca y realmente molesto por la situación de la nota periodística. El que lo conoce (ustedes casi todos) sabe muy bien que es un Dirigente que le gusta que los resultados se definan en la cancha y no en los escritorios. Es realmente inadmisible que uno o más, hablen y filtren información errónea, valiéndose de comentarios y buscando el beneficio propio, cuando solo se habló en firme y para lograr un recuperó económico para los clubes, que no existan descensos por dos temporadas". El texto del secretario ejecutivo de AFA al grupo de WhatsApp fue enviado el 21 de abril.

Vista aérea de La Ciudadela, el estadio de San Martín, de Tucumán; el club fue denunciado por Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, en el tribunal de disciplina de AFA. Crédito: @CASMoficial

Según la defensa de Sagra, Toviggino continúa así: "Él [Tapia] sabe bien quiénes son los dirigentes que hablan en off y en on, ademas eso hará que sea más evidente aún. Ayer mismo habló públicamente y dijo que la situación del fútbol es realmente complicada y pidió prudencia con responsabilidad. Hoy lee este medio y solo le aclara el panorama sobre lo que son algunos dirigentes que comparten asiduamente charlas informales y se valen de eso, mostrando que son ¡¡¡¡auténticos carneros!!!! Y tomando un ejemplo inmediato, no vio que ninguno opine o le conteste a Fassi [Andrés, presidente de Talleres, de Córdoba] por ejemplo, que habla libremente de que los clubes desaparezcan. Pido disculpas por mi vocabulario, pero es gravísimo que pasen estas cosas, aclarando que a ninguno de los que quieren sacar provecho, les conviene que el Presidente esté molesto. Espero que entiendan y puedan darse cuenta que se les vuelve en contra, debido a que se mantienen negociaciones con Agremiados y otra vez más, para beneficio de las Instituciones que ustedes presiden".

En su descargo, el presidente de San Martín acusa a la AFA de haber emprendido acciones contra el club y sus dirigentes por la postura crítica en relación con los ascensos y los descensos. Luego de presentar un documento de más de 80 páginas para pedir que el comité ejecutivo de AFA cambiara el criterio diferencial para ascensos y descensos en todas las categorías, el Santo tucumano llevó su reclamo a la justicia deportiva: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), situado en Lausana, Suiza, le dio plazo hasta el 27 de este mes para presentar sus fundamentos. Y rechazó, además, el pedido de la AFA de anticipar esa fecha y resolver el reclamo de manera exprés.

"Es evidente que si no hubiere existido el planteo administrativo de San Martín no se hubiera sentido agraviada la supuesta víctima [Toviggino], puesto que se hubiera acatado la voluntad omnímoda del órgano administrador [AFA]", razona Sagra.