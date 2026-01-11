Kicillof mantiene a Tapia al frente de la Ceamse, pese al escándalo por los negocios paralelos de la AFA

Claudio Chiqui Tapia continuará al frente de la Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) pese al escándalo público que provocó el avance de las investigaciones judiciales por el supuesto manejo irregular de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que tiene en la picota al presidente de la entidad desde noviembre pasado.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes de la administración bonaerense de Axel Kicillof, que negaron la existencia de cortocircuitos políticos entre Tapia y algunos referentes centrales del axelismo, como trascendió en los últimos días. “Nada de nada, todo ok en la Ceamse”, aseguraron en La Plata.

Además de encabezar la AFA, Tapia preside desde hace un año el ente autárquico encargado de la deposición de la basura en la región metropolitana -donde maneja una caja a la que aportan la Provincia, la ciudad de Buenos Aires y 45 municipios bonaerenses- por iniciativa del propio Kicillof, luego de que fuera removido del cargo de vicepresidente por el alcalde porteño, Jorge Macri.

Chiqui Tapia visitó a Kicillof el 31 de diciembre de 2024 y pocos días después asumió la presidencia del Ceamse Mariano Sandá

Originalmente, Tapia había sido funcionario de la Ceamse por un acuerdo histórico entre el macrismo y Hugo Moyano en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando ese pacto se rompió, Tapia -que también se distanció de su propio yerno- pasó a abrevar en el PJ bonaerense. De ahí que su designación en la presidencia del organismo, por parte de Kicillof, fue considerada su revancha contra Pro.

Al presidente de la AFA, sin embargo, la interna a cielo abierto en el peronismo provincial le trae fuertes dolores de cabeza, aunque no tantos como las investigaciones judiciales y periodísticas de los últimos meses. Ocurre que los partidarios del gobernador Kicillof están enfrentados con el kirchnerismo por la conducción partidaria. Y esa interna está más caliente que nunca.

A tal punto, que se expandieron rumores de que la cabeza de Tapia podía rodar en la Ceamse, por demanda de tres hombres fuertes del entorno del gobernador que aconsejarían tomar distancia del presidente de la AFA. Ya se sabe que un diferencial que tiene Kicillof con el kirchnerismo es que no arrastra casos de corrupción, un dato considerado clave para su proyectada carrera presidencial.

Tapia junto a los intendentes Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Completa el cuadro el presidente de Yupanqui, Dante Majori

Según pudo saber LA NACION, la opinión de los laderos de Kicillof -expresada en reserva- se filtró en cercanías de Tapia, que además no tomó de buen grado el acercamiento del intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los más encolumnados con el gobernador, con el presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, archienemigo del mandamás de la AFA.

Antes de esa foto, conocida en los últimos días, Tapia había retomado una ronda de contactos con los jefes comunales que pueden blindarlo en su cargo en la Ceamse, pese a que su figura pierde adhesión a raíz del escándalo en la AFA. Uno de esos encuentros fue con Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), ambos enrolados con Máximo Kirchner.

El grupo AFA

Tanto Granados como Mantegazza forman parte de un grupo de intendentes, al que también suman a Federico Achával (Pilar), como parte de una movida de dirigentes sub 50 del peronismo bonaerense que entiende que es momento de renovar el partido para que Máximo Kirchner le abra paso a uno de ellos: el candidato de este nucleamiento es Federico Otermín, el jefe comunal de Lomas de Zamora.

Las reuniones de Tapia con los intendentes del PJ, de las que suele participar Dante Majori, presidente del club Yupanqui y hombre de máxima confianza del jefe de la AFA, se llevan a cabo tanto en las oficinas de la Ceamse en Pompeya -cerca de la cancha de Barracas- como en el predio de la entidad del fútbol argentino en Ezeiza. Por allí habrá un desfile de jefes comunales en las próximas semanas.

Tapia junto a 20 intendentes que utilizan a la Ceamse para depositar los residuos de sus distritos Ceamse

“El Chiqui viene armando fotos con intendentes para mostrarle a Axel que los intendentes lo bancan”, deslizó un dirigente con amplio conocimiento de la interna peronista. El punto de conflicto sería que la mayoría de esos jefes comunales aparecen más alineados con Máximo Kirchner que con Kicillof en el PJ provincial, pese a la intención de los axelistas de desplazarlo del cargo.

Cuando les preguntas de qué lado están, los intendentes sub 50 responden: “Del lado peronismo”. En las filas del gobernador sostienen que analizan “las dos opciones”: armar una lista propia para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones partidarias del 15 de marzo -con fecha límite para presentarse el 8 de febrero- o integrarse en una nómina conjunta que requiere el esquivo apoyo de Cristina Kirchner. “No vemos mucha voluntad del otro lado”, admiten.

En el axelismo vienen especialmente resentidos por lo que consideran un cúmulo de operaciones del kirchnerismo en contra del gobernador: advierten que la última de ellas fue la publicación de la dolorosa historia del suicidio del padre de Kicillof muchos años atrás. “Se pasaron tres pueblos, es de mal gusto y de malas personas. Pero habla más de ellos que de Axel”, dicen en el entorno del mandatario.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el kirchnerismo no se quedan atrás. La propia Cristina publicó el jueves un mensaje en X en el que se refirió sugestivamente a “algunas ingratitudes y olvidos convenientes”, una frase que fue interpretada como un teledirigido a la interna peronista. El propio Tapia experimenta, desde hace semanas, cómo algunos intendentes encuentran excusas para no sumarse a sus convocatorias.

Una actitud similar se había empezado a desparramar en el entorno de Kicillof, pero el gobernador optó por no soltarle la mano al presidente de la AFA y mantenerlo al frente de la Ceamse. Ya había adoptado una postura similar en el caso de Jorge D´Onofrio, quien fue denunciado por el caso de las VTV mientras era ministro de Transporte y lo mantuvo ocho meses en el cargo, hasta que el funcionario renunció.

Con la colaboración de Manuel Casado