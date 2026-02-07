Alianza Lima les rescindió el contrato a dos de los tres jugadores denunciados por abuso sexual

Alianza Lima anunció la salida definitiva de Sergio Peña y Miguel Trauco después de ser denunciados por abuso sexual contra una joven argentina en la pretemporada que realizó el club peruano en Uruguay. En tanto, se espera la resolución de la situación de Carlos Zambrano, el tercer involucrado en la grave acusación sobre lo sucedido el 18 de enero en un hotel de Montevideo.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales de la institución victoriana, dirigida “a los hinchas y a la opinión pública”, se informó que aquellos dos jugadores no continuarán en el plantel que dirige el argentino Pablo Guede. Y en simultáneo se conoció que Peña ya concretó su incorporación al Sakaryaspor, un equipo de la segunda categoría de Turquía.

Por su parte, se supo que Trauco mantiene conversaciones con Unión Comercio, el club donde inició su carrera profesional y al que podría volver, según revelan en los medios deportivos de ese país. Incluso, algunos dan como opción que emigre a Indonesia, si no se concreta ese regreso al equipo del que surgió.

En cambio, a pesar de que Zambrano permanece separado por indisciplina tras aquella denuncia, el defensor sigue perteneciendo al club y tiene contrato vigente hasta el final de esta temporada. De todos modos, al no ser mencionado en la comunicación de Alianza Lima, creció la incertidumbre ante los rumores sobre la posibilidad de que sea perdonado y se termine quedando.

¿Qué pasa con Zambrano? Desde la entidad aseguran que todo está ligado a que el tema contractual todavía no se soluciona, porque falta un acuerdo entre las partes. “Tengo entendido que Carlos está poniendo algunas trabas, por así decirlo, y todavía no hay ningún acuerdo. Zambrano no va a volver a jugar en Alianza Lima. Había un rumor de una posible vuelta, de que Alianza podía perdonarlo para que vuelva: Pero eso no va a pasar. Lo que quiere Alianza es desligarse de Carlos. Está un poco complicado, están todavía en eso”, describió la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Max. En rigor, al ex zaguero de Boca le quedan algo menos de cinco meses de vínculo con el equipo.

Carlos Zambrano, el futbolista de la selección peruana y de Alianza Lima que afronta la denuncia por abuso de una argentina de 22 años X

En medio del escándalo, que incluyó la presencia de barras bravas del club en enero pasado para confrontar a los jugadores y agredir a otros referentes, Zambrano había vuelto a mostrarse en las redes sociales, un día después de la derrota del equipo frente a 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores. Y eso levantó más polvareda.

Anderson Cueto, exintegrante de la selección peruana, difundió un video en su cuenta de Instagram donde se observaba al Kaiser sobre una máquina para trotar, con una leyenda: “Vamos de a poco carajo”. Esas imágenes reflejaban que el defensor continúa con su preparación física pese a su separación del club.

Claro que el mensaje debajo de la grabación que el propio defensor compartió en sus historias hizo ruido de inmediato, provocando reacciones fuertes. Así, poco después, tanto el defensor como Cueto eliminaron el contenido de sus cuentas.

Tanto Turquía como Indonesia, si es que finalmente recalan en algún club de esas nacionalidades, son países que no cuentan con tratados bilaterales de extradición con Perú, Argentina o Uruguay, en caso de que finalmente los tres futbolistas fuesen requeridos por la Justicia y se rehusasen a comparecer.