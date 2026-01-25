Lionel Messi tuvo un comienzo adverso en 2026: Inter Miami cayó por 3-0 en Perú ante Alianza Lima

Lionel Messi empezó su año deportivo con una derrota amplia de Inter Miami, que abrió su gira de pretemporada por Sudamérica. En Perú cayó por 3 a 0 frente a Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, de la capital. El equipo dirigido por Javier Mascherano, reciente campeón de la Major League Soccer (MLS), fue superado en todos los aspectos por el conjunto local, que encontró en el experimentado Paolo Guerrero al goleador de una noche que tuvo clima tenso, homenajes diluidos y un desarrollo futbolístico claramente favorable al anfitrión de la “Noche Blanquiazul”.

El encuentro marcó el inicio de la serie de amistosos que el equipo estadounidense lleva a cabo en el subcontinente, como parte de su preparación para la temporada 2026. Messi compartió el ataque con Luis Suárez y Mateo Silvetti, mientras que Rodrigo De Paul fue uno de los ejes del mediocampo. En la segunda mitad ingresaron, entre otros, los argentinos Facundo Mura, David Ayala (fichados en este mercado) y Rocco Ríos Novo. A pesar de las variantes, la diferencia del conjunto peruano, dirigido por el argentino Pablo Guede, se reflejó tanto en el marcador como en el desarrollo.

El argentino no tuvo un buen rendimiento y salió en la segunda parte, al cabo de 63 minutos de participación. CONNIE FRANCE� - AFP�

Desde el inicio, que fue parejo, Alianza Lima impuso condiciones y generó situaciones claras de gol. El desequilibrio llegó con un doblete de Guerrero. El delantero de 42 años abrió el marcador a los 28 minutos al aprovechar un rebote del arquero canadiense Dayne St. Clair. Seis minutos más tarde amplió la ventaja con una gran definición tras una asistencia de Eryc Castillo. En el segundo período, ya reemplazados Messi, De Paul y Suárez a los 18 minutos –algo presumiblemente pautado antes del comienzo–, Luis Ramos selló la victoria a los 28, luego de una acción iniciada por Alan Cantero y con una asistencia del delantero argentino Federico Girotti.

El resultado expuso debilidades defensivas en un Inter Miami que aún se encuentra en fase de rodaje. En ese sentido, la gira servirá para consolidar los automatismos con varios de los refuerzos incorporados durante el receso. Más allá del resultado, el foco del cuerpo técnico de las Garzas está puesto en llegar en la mejor forma posible a los compromisos oficiales, en especial al debut por la Copa de Campeones de Concacaf, el gran objetivo del club en el nuevo año.

El partido estuvo atravesado por un contexto extradeportivo. Tras la denuncia por abuso sexual contra tres futbolistas de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, que fueron separados del plantel, la organización adelantó el horario del evento por una cuestión de seguridad. A pesar del cambio, más de 30.000 personas ocuparon el estadio para ver a Messi, aunque sin muchas oportunidades como para celebrar algo de su parte.

Una expresión llamativa del 10 en Perú; durante la gira de su equipo por Sudamérica el capitán argentino decidirá si protagonizará el Mundial de 2026. Guadalupe Pardo� - AP�

El próximo compromiso de Inter Miami será el sábado 31 de enero contra Nacional, en Medellín, y el cierre de la gira está previsto para el sábado 7 de febrero frente a Barcelona, en Guayaquil, Ecuador. Se tratará de oportunidades para ajustar detalles, corregir errores y seguir evaluando piezas en un equipo que, más allá del golpe inicial, mantiene expectativas altas.

Para Messi, que fue sustituido por Daniel Pinter, de 18 años, la gira presenta un punto de inflexión personal. En los últimos días dejó entrever que definirá durante esta pretemporada si estará presente en el Mundial de Estados Unidos, Canáda y México. Mientra, su figura, incluso en partidos amistosos como el de Lima, continúa generando una expectativa internacional que trasciende el resultado. Esta vez, sin embargo, la fiesta fue ajena.