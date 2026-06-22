Colombia vs. Congo RD por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Colombia y Congo RD en la jornada 2 del certamen mundialista; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Colombia y Congo RD correspondiente al grupo K del Mundial 2026 se disputará este martes 23 de junio a las 23.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.
El momento de los equipos
Colombia llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán en su presentación previa. Por su parte, Congo RD intentará sumar de a tres luego de haber igualado 1-1 ante Portugal en la primera fecha de la fase de grupos.
Números que anticipan el duelo
Ambos seleccionados llegan con rendimientos contrastantes tras su debut: Colombia demostró eficacia ofensiva al marcar tres tantos en su primera salida, mientras que el conjunto africano exhibió solidez defensiva al rescatar un punto ante un rival de jerarquía como Portugal. Este enfrentamiento será clave para establecer las jerarquías dentro de la zona K.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para las aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda. Para Colombia, sumar una nueva victoria le permitiría consolidarse en la cima de la tabla del grupo K, mientras que para Congo RD el duelo representa una oportunidad estratégica para escalar posiciones y mantener intactas sus chances de avanzar en el certamen.
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