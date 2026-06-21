Mundial 2026: Dallas, la ciudad de los magnates, recibe a la selección bajo un calor agobiante y un estadio de lujo

Dallas (enviado especial).- Los primeros capítulos de “Dallas” en la televisión argentina se vieron en 1978. Era la época del blanco y negro, se emitía por Canal 9. Aquella era una época sin streaming ni “maratones” de series, en la que había que esperar una semana para ver el siguiente episodio. Durante la década del 80 la saga del malvado magnate petrolero texano “JR” transformó a “Dallas” en una de las series más populares de los Estados Unidos, éxito que también se replicó en la Argentina.

Una vista de Dallas Sean Pavone - Shutterstock

Protagonizada por Larry Hagman, “JR Ewing” fue un ícono de la serie que retrataba el mundo de un multimillonario que había hecho su fortuna con el petróleo y tenía miles de cabezas de ganado. Aquella presentación con autopistas y rascacielos espejados acompañaron a sus fanáticos durante 13 temporadas con una pegadiza cortina musical ochentosa.

Varias autopistas modernas cruzan la ciudad SNEHIT PHOTO - Shutterstock

“Nunca digas la verdad cuando una buena mentira sirva”, era una de las frases del multimillonario que lucía su sombrero y botas texanas y al que TV Guide nombró número 1 en su lista de “Los 60 villanos más malvados de todos los tiempos”, publicada 2013.

Llega Argentina

La selección argentina arriba este domingo a la ciudad de “JR” para disputar el lunes en el estadio AT&T, en la vecina Arlington, el pase a la segunda ronda del Mundial 2026. Envalentonado por el debut ante Argelia y con la atención puesta en el capitán Lionel Messi, quien tuvo unos días cargados de rumores por la salud de su padre y un nivel superlativo en lo futbolístico, el equipo de Scaloni volará desde Misuri para sumergirse en el agobiante calor texano.

El sábado se inauguró un mural de Messi en el Downtown Dallas Aníbal Greco - La Nación

Argentina estará domingo y lunes en esta ciudad para luego volver a la concentración en el hotel Origin de Kansas City. El viernes próximo, la delegación volverá a trasladarse vía aérea a Dallas para cerrar su participación, el sábado, en el grupo J.

Multimillonarios

Dallas, Arlington y Forth Worth conforman una de las metrópolis más ricas de los Estados Unidos. Históricamente asentada en la riqueza derivada del petróleo y el sector financiero, en los últimos años diversificó su economía a sectores tecnológicos y del real estate. Con un ingreso familiar promedio anual de 70.000 dólares, la ciudad se destaca por ser el hogar de un creciente número de millonarios y multimillonarios. También es uno de los lugares de mayor migración interna dentro del país.

En la ciudad del norte de Texas tienen sede una decena de empresas Fortune 500, entre ellas el gigante de telecomunicaciones AT&T, Southwest Airlines y la compañía de oleoductos Energy Transfer.

A este estado sureño se mudaron en los últimos años grandes compañías por su política de incentivos fiscales. Es el caso de Tesla (en Austin), SpaceX (en Houston) y Oracle (en Austin), por nombrar solo algunos gigantes.

La política de incentivos fiscales lleva a que muchas empresas se asienten en Texas; una de ellas es Tesla, de Elon Musk, que se instaló en Austin FABRICE COFFRINI - AFP

Pese a los problemas económicos, derivados de la inflación y un crecimiento moderado que afecta a millones de norteamericanos, los dueños de las grandes fortunas experimentaron en los últimos años un crecimiento. En la zona de Dallas-Forth Worth residen 38 multimillonarios que están en la lista de Forbes.

Top 5

Hay tres mujeres del norte de Texas que están entre las cien personas más acaudaladas del mundo.

Alice Walton es la mujer más rica en Dallas. Se trata de la única hija de Sam Walton, el fundador de la cadena de supermercados Walmart. Con 76 años, ocupa el puesto 14 con una fortuna estimada en 134.000 millones de dólares.

Elaine Marshall aparece en el puesto 71 de Forbes. Tiene una fortuna de 31.000 millones de dólares, heredada de su marido, E. Pierce Marshall, un magnate petrolero que murió hace dos décadas. El ejecutivo enfrentó en los últimos años de su vida varias demandas por parte de su madrastra, la exmodelo de Playboy Anne Nicole Smith. La “Playmate” del año 93 se casó con el padre de Pierce Marshall, uno de los fundadores de la petrolera Fred Koch, cuando el hombre tenía 89 años. Marshall padre murió un año después, en 1995, y la demanda por la herencia fue tapa de los medios norteamericanos durante años.

Alice Walton es la mujer más rica en Dallas; posee una fortuna estimada de 134.000 millones de dólares Getty Images

En el puesto 77 a nivel mundial figura Lyndal Stephens Greth, con una fortuna estimada en 30.000 millones de dólares. Tiene 51 años y es la heredera de Autry Stephens, el magnate texano que fundó Endeavor Energy Resources, una de las principales empresas en la exploración de petróleo y gas.

En el top cinco de multimillonarios que residen en la zona de Dallas figuran otros dos que tienen fuerte relación con los deportes.

Stanley Kroenke está en el puesto 114 con una fortuna estimada de 22.000 millones de dólares. Fue propietario de la poderosa liga de fútbol americano NFL. Actualmente está al frente del holding Kroenke Sports & Entertainment, propietario del Arsenal inglés, reciente finalista de la Champions League. También es dueño Los Angeles Rams, de la NFL, los Denver Nuggets, de la NBA, los Colorado Avalanche, de la liga de hockey NHL y los Colorado Rapids, de la MLS.

Jerry Jones amasó su fortuna de 20.000 millones de dólares gracias al negocio petrolero. Ocupa el puesto 124 de Forbes. Es famoso por ser el propietario de los Cowboys, el popular equipo de fútbol americano con sede en Dallas, que tiene un valor estimado de 13.000 millones de dólares, la franquicia deportiva más valiosa del mundo. Es el dueño del AT&T Stadium de la vecina ciudad de Arlington, donde el lunes y el sábado próximos la selección argentina jugará frente a Austria y Jordania por el Mundial 2026.

Estadio de lujo

Precisamente, Jones inauguró en 2009 uno de los estadios más modernos e impactantes de los Estados Unidos, que adoptó en este Mundial el nombre de Dallas Stadium.

Se esperan al menos 30.000 argentinos en cada partido de la selección Aníbal Greco - La Nación

Su estructura destaca por su techo retráctil, uno de los más grandes del mundo, y la pantalla que aparece suspendida sobre el mismo césped. Tiene capacidad para 80.000 espectadores, que pueden llegar hasta los 100.000 para grandes eventos. Sin embargo, para esta copa del mundo se redujo su aforo a 70.000 localidades. Eso se debe a que tuvo que ser transformado de cancha de fútbol americano a una de “soccer”. Ensancharon el campo de juego para cumplir las medidas reglamentarias, por lo que debieron retirarse las suites vip que están ubicadas a nivel del césped. En la NFL hay algunos lugares para ver los partidos de pie, pero fueron reemplazados por butacas.

Croacia e Inglaterra jugaron por la primera fecha en el Dallas Stadium Sam Hodde - FR171607 AP

Argentina-Austria será su tercer partido en este Mundial. En total, el estadio recibirá 9 encuentros, entre ellos, una de las semifinales el próximo sábado 14 de julio.

Como en la mayoría de los partidos mundialistas, el Dallas Stadium estará completo este lunes. El primer partido que se jugó aquí, el domingo pasado entre Japón y Países Bajos, hubo 69,285 espectadores. Croacia-Inglaterra, jugado el miércoles, colgó el cartel de full house, con 70,389 hinchas.