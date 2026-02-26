La respuesta de Hernán Crespo cuando le preguntaron por el interés de River: “Lo tomaré con calma”

Si bien todo parecería estar encaminado para que Eduardo “Chacho” Coudet sea el nuevo director técnico de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo, aun no se cerró la negociación y la historia continúa con nombres que todavía resuenan en los pasillos del Monumental. Uno de ellos es el de Hernán Crespo, el actual DT de San Pablo que el miércoles por la tarde fue consultado sobre el interés que tendría el club millonario en contratarlo. “Lo tomaré con calma”, dijo.

Es conocida la simpatía y el cariño de Crespo por River, el club en donde se formó, consiguió algunos de sus mayores éxitos deportivos y al que en reiteradas ocasiones aseguró que le gustaría dirigir desde que comenzó su carrera como entrenador.

Con buen presente en el San Pablo de Brasil, dando pelea en los torneos locales y con la ilusión de hacer lo propio en los internacionales este año, al exdelantero de Milan, Inter y Parma, entre otros, se le preguntó sobre la posibilidad de suceder a Gallardo en el club de Núñez y si bien le cerró la puerta, se mostró firme del proyecto deportivo que lleva a cabo en el tricolor.

“Ante todo, todos conocen mi trayectoria en River Plate. Para mí, es un gigante del fútbol mundial, igual que el San Pablo. Así que el interés es un complemento a mi trabajo. Lo tomaré con calma, concentrado en mi trabajo”, señaló el exfutbolista oriundo de Vicente López.

hernán Crespo se emocionó por el recibimiento que le hicieron los hinchas de River en su vuelta al estadio Monumental cuando dirigía a Defensa y Justicia

Para Crespo lo importante es concentrarse en el trabajo que realiza en el equipo brasileño, pero no descartó acercamientos de la dirigencia del club argentino. “Estoy aquí, es un placer estar aquí, es un placer trabajar aquí, y punto”, explicitó.

Ante la pregunta de la prensa brasileña, formuló: “Estoy concentrado en el Brasileirao, también concentrado en el Paulistao, una gran oportunidad que construimos con mucho sacrificio. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta experiencia?”.

Con San Pablo, Crespo consiguió el título estadual después de 16 años Sports Press Photo - Getty Images South America

El año pasado antes del Mundial de Clubes, cuando aun no había iniciado su segundo ciclo al frente de San Pablo (donde estuvo en 2021), Crespo dejó en claro que su principal objetivo como DT es en algún momento dirigir a River.

“El único lugar donde me gustaría dirigir, siempre respetando los lugares que un colega tiene, que es Marcelo Gallardo, por mi pasado en River es normal anhelar, el día de mañana, estar ahí“, dijo y sumó: ”Por Gallardo nos sacamos el sombrero y le deseamos lo mejor. Hay tiempos que hay que respetar, y entiendo que en algún momento va a pasar”.

“Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias, a luchar juntos por cosas”, anheló.