Como hace cuatro meses, Huracán y Barracas Central protagonizaron un juego con fallos controvertidos
En Parque Patricios igualaron 0 a 0; el Globo reclamó al árbitro Tello un penal por mano de Damián Martínez
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Si no hay un criterio uniforme de los árbitros para la sanción de las manos dentro del área, los fallos quedan sujeto a la interpretación de quien dirige y de quien está a cargo del VAR. El empate 0 a 0 entre Huracán y Barracas Central no estuvo ajeno a ese escenario: un error de cálculo de Damián Martínez en un despeje determinó que la pelota rebotara en su brazo derecho y se encendiera la polémica.
El reclamo del Globo no tuvo eco en el juez Facundo Tello, que tampoco fue convocado por Adrián Franklin -a cargo del VAR- para revisar la acción en el monitor. La decisión provocó el rechazo de los hinchas y los cánticos hacia Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Apenas 450 metros separan a los estadios Tomás Adolfo Ducó y Claudio Chiqui Tapia, las canchas de Huracán y Barracas Central, respectivamente. Una distancia corta, aunque la amistosa relación entre el Guapo con San Lorenzo provoca miradas con recelo en Parque Patricios. El goleador Facundo Bruera, los volantes Gonzalo Maroni y Tomás Porra, el entrenador emblema como Rubén Insua son los apellidos que ahora defienden a Barracas Central, como antes lo fueron Nahuel Barrios, Nicolás Blandi, Siro Rosané...
También el último antecedente por el torneo Clausura 2025, del 17 de noviembre, cuando el polémico empate 1 a 1 clasificó a los barraqueños a los playoffs y a la Copa Sudamericana, dejando a Huracán vacío. El arbitraje de Andrés Gariano y la actuación de José Carreras en el VAR generaron suspicacias –se sancionaron dos penales a favor de Barracas Central- y el intercambio verbal entre el juez principal y el director técnico Frank Kudelka, con reclamos del entrenador y una amenaza de agresión del colegiado, coronaron el bochorno.
Sin el tenor del juego de hace cuatro meses, los dos equipos volvieron a medirse. La tabla de posiciones de la Zona A marcó a Barracas Central dos puntos por encima del Globo (16 a 14) y la distancia se mantuvo después del empate sin goles. Los forcejeos entre Bruera y Fabio Pereyra encendieron al público, que reclamó un golpe del atacante sobre el zaguero en uno de los primeros duelos aéreos que protagonizaron.
La sistematización de faltas de Barracas Central para cortar los avances rivales para no quedar en desventaja en el retroceso, otra arista que enardeció a los hinchas, que como en el cotejo con River no pudieron ocupar la tribuna Ringo Bonavena, una medida que tomó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras el derrumbe en el complejo de viviendas Estación Buenos Aires.
¿FUE PENAL?— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 24, 2026
Todo Huracán reclama esta mano del jugador de Barracas Central 🧐
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Las acciones de mayores controversias se produjeron en el segundo tiempo, cuando Tahiel Peralta cayó dentro del área ante la salida del arquero Marcelo Miño, y en una mano dentro del área de Damián Martínez. El árbitro Tello amonestó en la primera jugada al futbolista de Huracán por simular una falta e intentar sacar ventaja con la sanción de un penal. El hecho generó un amontonamiento de jugadores, aunque el juez desactivó con rapidez el tumulto: convocó a los capitanes Pereyra e Iván Tapia, explicó por qué cobraba tiro libre a favor de Barracas y la razón para mostrar la tarjeta amarilla.
Para no sancionar la mano de Martínez -que falló el despeje con la cabeza y el balón impactó en su brazo derecho-, Tello no fue convocado a revisar la acción. Los hinchas estallaron con un cántico que es recurrente en las canchas del fútbol argentino y que refleja el descontento con la conducción de la AFA: “Chiqui Tapia botón...”; también apuntaron a “vamo’ a matar un referí y si lo tiran a Huracán al bombo, va a haber quilombo”.
Cuando hubo juego, Huracán se enseñó con una dosis mayor de ambición para jugar en el campo rival a pesar de las bajas, pero las situaciones de peligro estuvieron repartidas. Ausentes el capitán Hernán Galíndez y el artillero Jordy Caicedo, convocados por el seleccionador argentino Sebastián Beccacece -citó a 34 jugadores para los amistosos de Ecuador ante Marruecos y Países Bajos, del 27 y 31 de marzo, respectivamente, por la fecha FIFA-, Huracán recurrió para suplir las ausencias al arquero Sebastián Meza y al delantero Luciano Giménez. El Globo perdió experiencia y también al argumento ofensivo más destacado, porque el delantero firmó cinco de los nueve festejos en el torneo.
El resumen del empate entre Huracán y Barracas Central
No fueron las únicas modificaciones que ensayó el entrenador Diego Martínez en la alineación, respecto a la que superó por 3 a 1 a Belgrano: la más destacada, el debut de Mauro Palazzo, de 20 años, que es capitán de la Reserva y en noviembre pasado firmó contrato hasta diciembre de 2028, en lugar del suspendido Lucas Carrizo, que recibió dos fechas de suspensión por la expulsión por conducta violenta, ante River. El regreso del uruguayo Facundo Waller para conformar el eje con Leonardo Gil y la presencia de Lucas Blondel desde el arranque y relegar al colombiano Oscar Cortés -ingresó en el segundo tiempo- al banco de los suplentes.
Con remates de Blondel, Waller y César Ibañez, Huracán pretendió disimular la ausencia de Caicedo en un partido en donde las infracciones convirtieron al juego en un desarrollo sin ritmo. La intermitencia del paraguayo Oscar Romero en la conducción -junto a Gil y Waller las usinas de fútbol- le impidió al Globo trasladar el dominio en riesgo. Giménez tuvo su primera oportunidad recién en el segundo tiempo, pero Miño -uno de los arqueros con más atajadas en el torneo- respondió con solvencia. Cortés también lo intentó, pero el guardavalla no falló.
Barracas Central, sin la tenencia de la pelota, se la ingenió para generar dos situaciones de riesgo con las que pudo llevarse todo el premio de Parque Patricios: Maroni remató desde fuera del área y el balón no descubrió el arco, y luego una estocada de Bruera con el pie derecho, aunque el goleador tampoco acertó. Sin puntería y sin goles, pero con polémica, una postal del empate entre Huracán y el Guapo.
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