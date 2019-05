La imagen que se vio el jueves pasado en la definición por penales entre Boca y Rosario Central Crédito: Captura TV

Los fanáticos del FIFA y del PES no precisaron ajustar la mirada durante la tanda de penales que animaron Boca y Rosario Central para definir la Supercopa Argentina en Mendoza. Quienes no son jugadores de esos títulos, sí. La transmisión del partido, generada por Torneos, adoptó un nuevo recurso para ese momento definitivo. Pero como sucede en estos tiempos ya no existen las novedades absolutas y todo viene de alguna otra parte: así se ejecutan y se observan los penales en los videojuegos. No fue una casualidad. Fue deliberado.

El punto de vista elegido para mostrar el desenlace no pasó inadvertido. Tal vez once penales juntos hayan sido una alta dosis de innovación como para evitar que el recurso quedara por encima de la propia narración visual. El uso de la "spidercam" (una cámara aerea que se desplaza en ejes horizontales y verticales en un espacio definido) no es nuevo en el deporte ni para el espectador argentino, pero quedó muy al desnudo durante las precisas ejecuciones de los futbolistas de los dos equipos.

Hay otro elemento para destacar: la tensión de la definición con tiros desde el punto del penal (el manual de estilo indica que hay que expresarlo así.) estuvo en sintonía con una manera clara y limpia de apreciar el destino de la pelota en cada disparo, lo cual demuestra que el recurso funcionó. Quedará por analizar cuanto es mucho y cuanto es poco para la utilización de esta herramienta. Lo concreto, según supo LA NACION, es que este modo de ver los penales llegó para quedarse. Nadie invierte en costosas cámaras si no tiene la intención de adaptarse a los nuevos lenguajes del deporte televisado.

Las transmisiones deportivas ya no siguen criterios únicos. Durante más de 40 años fue así, pero los contenidos ya no son pensados exclusivamente para televisión ni desde la televisión. La tendencia actual es ir hacia la transmisión del deporte real como se lo ve en los videojuegos. La NBA da cátedra en ese sentido al incorporar modos (coach mode, player mode) donde la visión del juego es con una cámara trasera que tiene su origen en el NBA 2K, el popular videojuego de la liga.

La influencia se ha invertido. En la década del 90 los videojuegos deportivos eran simuladores que procuraban recrear las transmisiones televisivas. Ahora el tránsito está orientado hacia el otro lado. Esto es posible porque también cambió la manera de ver los partidos. Los diferentes dispositivos permiten generar transmisiones donde el usuario elige con que cámara y desde que perspectiva quiere verlo.

La propia TV ya anduvo ese camino al ofrecer esa posibilidad en Mundiales de fútbol y carreras de Fórmula 1. Ahora el consumo de contenidos deportivos avanza hacia otras plataformas. Según un estudio de Conviva, solo en Estados Unidos, el crecimiento de la televisión por streaming fue del 72 por ciento en apenas un año. Eso significa que las transmisiones podrán ser cada vez más segmentadas y personalizadas.

La TV lineal probablemente tenga que compartir su reinado y ofrecer nuevos atractivos. Ver la ejecución de un penal por sobre el hombro de Darío Benedetto es una manera de poner a un "gamer" y a un espectador televisivo en un mismo plano. Lo cual tiene mucho sentido: con millones de humanos volcados a los videojuegos, estamos hablando de la misma persona.

