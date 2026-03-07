Liga de España: Atlético de Madrid le ganó a Real Sociedad con dos goles de Nico González

Atlético de Madrid y Real Sociedad, los equipos que definirán el 18 de abril la Copa del Rey, afrontaron este sábado un partido por la fecha 27 de la Liga de España que sirvió, además, para estudiarse y guardarse cartas con miras a esa final del mes próximo. Por lo pronto, esta vez al entrenador Diego Simeone la solución le llegó con banco, con Nicolás González marcando un doblete para el triunfo colchonero por 3-2 como local.

Para el jugador pasaron casi seis meses para volver a gritar por cualquier competición y lo hizo por duplicado. Justo cuando parecía que la victoria se le negaba a su equipo ante los de San Sebastián, ya que las primeras dos veces que estuvo en ventaja sufrió el golpe de una igualdad inmediata en el desarrollo del juego.

Todo Atlético de Madrid llega para abrazar a Nico González, que metió un doblete para el triunfo por 3-2 sobre Real Sociedad en el estadio Metropolitano THOMAS COEX - AFP

A la apertura del marcador de Alexander Sorloth, a los 5 minutos, le siguió el inmediato empate parcial de Carlos Soler. Y en la segunda etapa, al 2-1 de Nico a los 22 minutos, con un lujo en la asistencia de Antoine Griezmann, el visitante le respondió con el festejo del 2-2 de Mikel Oyarzabal en la jugada siguiente. Pero apareció otra vez González, a nueve del pitazo final, para darle el éxito y los tres puntos que le permiten conservar el tercer lugar en las posiciones.

El último gol que había marcado Nico González había sido el 13 de septiembre pasado, en su debut en el conjunto madrileño, en el 2-0 sobre Villarreal por la cuarta fecha del torneo español, recién llegado de la Juventus. Ante Real Sociedad, ingresó en la segunda etapa por Thiago Almada en un triple cambio que incluyó el salto al campo de juego de Julián Álvarez y Griezmann. Junto al francés fabricaron el primero de sus goles: el argentino gestó la acción por derecha, conectó con Antoine cuando parecía que la perdía y, tras recibir de taco dentro del área, se perfiló para la zurda y resolvió junto a un palo. Golazo.

GOLAZO DE ATLETI



Nico González armó una gran jugada, Griezmann lo asistió de lujo y el argentino convirtió el 2-1 del Colchonero ante Real Sociedad.#LaLigaEnDSPORTS | #AtletiRealSociedad pic.twitter.com/5A3cMYXpVp — DSPORTS (@DSports) March 7, 2026

Golpeado por la igualdad inmediata, el Atlético siguió buscando, igualmente. Arrinconó a su rival y parecía que ya había gastado toda su suerte. Tras un tiro de esquina, llegaron los rebotes, una tapada bárbara del arquero Alex Remiro y la pelota fue hacia el otro lado. Entonces, volvió a caer al área, impulsada esta vez por Matteo Ruggeri y allí apareció Nico para ganar en el salto de cabeza y ponerla junto a un palo, abajo.

Y allá salió corriendo el delantero, para descargar todas sus emociones luego de un comienzo de año en el que pudo jugar poco por distintas lesiones musculares. De hecho, este es el apenas sexto partido que suma minutos en 2026, con esta cuarta aparición en la Liga de España, tras dos ingresos desde el banco en la fase de grupo de la Champions League. Como para recuperar confianza en el club y de cara a lo que viene para la selección, con la incógnita de la Finalissima ante España, prevista en Qatar el 27 de marzo y sujeta a los acontecimientos bélicos en Medio Oriente, y rumbo al Mundial, que comenzará el 11 de junio.

Lo mejor de Atlético de Madrid - Real Sociedad

En Atlético de Madrid, además de los ingresos de González y Julián, fueron titulares Almada, Giuliano Simeone -también reemplazado- y Nahuel Molina. La Armada argentina al servicio del Cholo.

Con los tres puntos, Atlético de Madrid queda tercero a 10 puntos del líder Barcelona, que tiene su partido por delante hoy por esta fecha, y la Real Sociedad retrocede en sus aspiraciones de conseguir a través de la Liga el acceso a las copas de Europa, más allá de lo que suceda en la final de la Copa del Rey.